Как выглядит "черное небо", под которым уже неделю живет Барнаул
Барнаульцы находятся в "темноте" и даже не подозревают, какая она мерзкая
22 января 2024, 17:30, ИА Амител
Корреспондент amic.ru заехала по своим делам в барнаульский микрорайон Гора и, увидев затянутый смогом "нижний" город, не смогла удержаться и сделала несколько фотографий. Стоит отметить, что живущие в котловине люди даже не знают, в каком дыму они на самом деле находятся сейчас. Если посмотреть в сторону Новоалтайска, то небо уже почище.
"Город под черным небом, весьма поэтично", – отметила наш корреспондент.
Напомним, режим "черного неба" в Барнауле начал действовать с 16 января и с того дня он постоянно продлевается. Накануне его вновь продлили на три дня – до 25 января.
Ранее amic.ru рассказал, как жить, когда вредные вещества задерживаются в воздухе и стоит ли проветривать помещения.
17:39:07 22-01-2024
Надо снижать выброс в долгосрочной перспективе
17:52:37 22-01-2024
Да, утром ужасно просто, дышать нечем когда на улицу выходишь. Окна закрыты, а все равно чувствуется запах этот смога. Скорее бы прошло.
22:52:22 22-01-2024
В 1994 году жил в нагорной части города, трудился в районе Кристалла, так вот тогда ещё каждое утро когда спускался с горы практически всегда стоял дикий смог.
10:56:19 23-01-2024
50% гари - выхлопные газы, другие 50% - печное отопление. Расположение ТЭЦ при СССР рассчитано по уму, и выбросы от них уходят в сторону от города почти при любом ветре. Предприятия тоже уже все на газ перешли и от них вред минимальный.
12:28:49 23-01-2024
нужно убрать знаки40 по городу, и убрать дятлов, которые ползут 20-30км. Из за которых пробки. Тогда нормальные автолюбители будутбыстрей добираться до работы, и снизится выброс газа в атмосферу. И всем людям станет дышать легче.