Как выглядит "черное небо", под которым уже неделю живет Барнаул

Барнаульцы находятся в "темноте" и даже не подозревают, какая она мерзкая

22 января 2024, 17:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Корреспондент amic.ru заехала по своим делам в барнаульский микрорайон Гора и, увидев затянутый смогом "нижний" город, не смогла удержаться и сделала несколько фотографий. Стоит отметить, что живущие в котловине люди даже не знают, в каком дыму они на самом деле находятся сейчас. Если посмотреть в сторону Новоалтайска, то небо уже почище.

"Город под черным небом, весьма поэтично", – отметила наш корреспондент.

Напомним, режим "черного неба" в Барнауле начал действовать с 16 января и с того дня он постоянно продлевается. Накануне его вновь продлили на три дня – до 25 января.

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