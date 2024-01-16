Вредные вещества из-за погоды задерживаются в воздухе в Алтайском крае
Предприятиям рекомендуют уменьшить количество выбросов
16 января 2024, 15:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае из-за погодных условий вредные вещества будут задерживаться в воздухе. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"По информации Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории города Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", – сказано в сообщении.
Руководителям предприятий порекомендовали провести работу по уменьшению вредных выбросов с 16 часов дня 16 января по 16 часов дня 19 января.
23:29:09 16-01-2024
Хватит вам сеять смуту. Бывали когда-то раньше дни, когда был сплошной туман из-за смога, но это было, когда работало множество крупных заводов. Сейчас-то он откуда, если почти все эти заводы перенесли на Урал или в Иваново, где рождаются, и уже знают как и что шить.