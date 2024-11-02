Как выглядит масштабная развязка в Барнауле за месяц до окончания строительства. Фото
Контракт с подрядчиком, московской Региональной строительной компанией, истекает 10 декабря
02 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
До окончания строительства новой многоуровневой развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов остается месяц. Из-за обильных летних дождей подрядчику – московской Региональной строительной компании (РСК) – пришлось несколько скорректировать свои планы. На объекте задействовано около 200 человек, которые делают все возможное, чтобы сдать развязку в срок – к началу декабря 2024 года. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
Что уже сделано?
В начале сентября были завершены сварочные работы на полностью смонтированном металлическом путепроводе. Параллельно велись работы по укладке асфальтобетона на правостороннем съезде и установке бортового камня вдоль Южного и Змеиногорского трактов. Активно обустраивался и тоннель.
Над чем работают сейчас?
Строители продолжают работы по обустройству тоннеля, укладке асфальта и монтажу тротуарного ограждения. С 24 октября в связи с очередным этапом строительства изменилась схема движения транспорта на данном участке дороги.
Почему это важно?
Новая развязка станет одним из самых масштабных инфраструктурных проектов в Барнауле за последние годы. Она позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в городе, сократить время в пути и повысить безопасность дорожного движения.
Как выглядит многоуровневая развязка на Змеиногорском тракте за месяц до окончания строительства, смотрите в нашем фоторепортаже.
07:19:48 02-11-2024
Масштабное убожество...
08:47:31 02-11-2024
Гость (07:19:48 02-11-2024) Масштабное убожество...... А чё тебе ещё надо то, хороняка!? ©
07:30:53 02-11-2024
Она позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в городе, сократить время в пути и повысить безопасность дорожного движения. ---- Сама развязка, без развития дорожной сети, не улучшит ситуацию. На Змеиногорском пробка на телецентре, шоссе Ленточный бор - пробка у шашлычной, Южный пробка светофор, в Рубцовск пробка из-за светофоров на школе садоводов.
12:41:29 02-11-2024
Гость (07:30:53 02-11-2024) Она позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в го...
От развязки Змеиногорский тракт необходимо сделать хотя бы по три полосы в каждую сторону до Бельмесево или места планируемого Южного обхода, и по две полосы в каждую сторону до Калманки.
13:12:57 02-11-2024
Гость (12:41:29 02-11-2024) От развязки Змеиногорский тракт необходимо сделать хотя ... В настоящий момент стоило бы запретить на змеиногорском все повороты налево, как например Павловский тракт - Бабушкина.
13:26:39 02-11-2024
Гость (13:12:57 02-11-2024) В настоящий момент стоило бы запретить на змеиногорском все ... Бабушкина? Где это?
13:33:49 02-11-2024
Гость (13:26:39 02-11-2024) Бабушкина? Где это?... Бабуркина
18:11:31 02-11-2024
Гость (12:41:29 02-11-2024) От развязки Змеиногорский тракт необходимо сделать хотя ... Как минимум, под шумок, нужно было договариваться с Адалином и делать отрезок - развязка-Южный четырехполосным, с реконструкцией перекрестка. А так, жители чудного нового ЖК по полчаса выезжать из двора будут.
07:54:29 02-11-2024
Для укладки асфальта сейчас самое время. Когда по плану ремонт этой развязки - летом 2025 г.?
12:47:46 02-11-2024
Гость (07:54:29 02-11-2024) Для укладки асфальта сейчас самое время. Когда по плану ремо... Ее к этому времени еще строить будут)
08:04:03 02-11-2024
Как выглядит? Высокодуховно и скрепно. Очень вдохновляет. И на трудовые подвиги, и на половые. Я пол циклюю. Короче, спасибо Виктору Петровичу за счастливое настоящее, куда бы мы без него. Я правда до сих пор не понимаю - а зачем эта развязка нужна, но вид ее меня успокаивает, и даже немножко радует.
08:48:06 02-11-2024
Фотографу уж очень забор понравился!? Кованый...!
17:23:24 02-11-2024
Гость (08:48:06 02-11-2024) Фотографу уж очень забор понравился!? Кованый...!... это штамповка
09:34:17 02-11-2024
Вот эта яма, которая, видимо, туннель - ее будет топить в каждый дождь, или как?
10:01:46 02-11-2024
Гость (09:34:17 02-11-2024) Вот эта яма, которая, видимо, туннель - ее будет топить в ка... а ничего что тоннель закроют сверху? или ты не вкурсе как тоннели строят?
10:20:49 02-11-2024
Сотник (10:01:46 02-11-2024) а ничего что тоннель закроют сверху? или ты не вкурсе как то... То есть будет еще и ловушка, если туда пойдет вода с двух концов. И по поводу "строят" - так у нас и развязку на Малахова-Павлике построили. И плавают там все регулярно. Ибо ливневки и отвод воды устроители шоу считают ненужными излишествами.
14:42:18 02-11-2024
Гость (10:20:49 02-11-2024) То есть будет еще и ловушка, если туда пойдет вода с двух ко... Ловушка будет если ДТП случится. Особенно, если с возгоранием.
Тоннель узкий, все колом встанет
11:20:01 02-11-2024
Сотник (10:01:46 02-11-2024) а ничего что тоннель закроют сверху? или ты не вкурсе как то... Две дырки-то на въезд и выезд оставят,вот через них водичка и польётся в тоннель! Вы думаете иначе будет? Нет,у нас в крае именно так!!!
10:21:17 02-11-2024
Гость (09:34:17 02-11-2024) Вот эта яма, которая, видимо, туннель - ее будет топить в ка... С какого его топить будет??
11:29:21 02-11-2024
Гость (10:21:17 02-11-2024) С какого его топить будет??... Затопит/не затопит… Че гадать то? Давайте зальем туда воды да посмотрим.
09:48:18 02-11-2024
А развязка-то где?????
14:43:37 02-11-2024
Гость (09:48:18 02-11-2024) А развязка-то где?????... Могли б и дрон для съемки запустить.
14:50:13 02-11-2024
Гость (14:43:37 02-11-2024) Могли б и дрон для съемки запустить.... низяяяя!!!! Барнаульцы испугаются!
10:57:06 02-11-2024
В феврале может быть закончат, не раньше...
11:18:31 02-11-2024
А можно общественный транспорт хотя один по объездной, нет вообще ни одного
12:34:39 02-11-2024
Ох уж этот зимний асфальт...
12:40:36 02-11-2024
Щас по быстрому слепят, а года через два начнут капитальный ремонт делать, примеров много.
14:45:48 02-11-2024
Сергей (12:40:36 02-11-2024) Щас по быстрому слепят, а года через два начнут капитальный ... А еще на обслуживание, борьбу со снегом, гололедом, дождем, пылью и травой, поливку, покраску, замену вечно дохнущих или моргающих светодиодных лапм, нужны хорошие такие десятки миллионов в год.
14:44:07 02-11-2024
Вопрос специалистам! Растолкуйте юженским, насколько удобнее станет с Южного выезжать на шоссе Ленточный бор?
01:30:41 03-11-2024
Гость (14:44:07 02-11-2024) Вопрос специалистам! Растолкуйте юженским, насколько удобнее... Не насколько, тут задача из города выезд, а именно ленточный бор и змейнагорский тракт. Южный отдыхает туда нет потока транспорта, а от туда тем более. Это по сути деревня в которой нет производства и население там мало
15:27:54 02-11-2024
Гость (14:44:07 02-11-2024) Вопрос специалистам! Растолкуйте юженским, насколько удобнее... Не Шанхай с Гонконгом, из деревни выедешь....
15:32:57 02-11-2024
Основной поток с шоссе ленточный бор и с Южного в город утром, и наоборот вечером. 2/3 потока! А путепровод и тоннель в сторону Рубцовска сделали. Да ещё это бутылочное горлышко в сторону Южного тракта, замурованного в бордюр и забор это восхитительное решение! Места хоть чем ешь, полно, и удавить ширину много ума надо.
15:38:33 02-11-2024
Транспортную ситуацию улучшают по другому. А это пример того как если бы с ожирением боролись ослаблением поясного ремня. Сначала полегчает, но не надолго. Стояла у вас пробка в две полосы, будет стоять и в десять. Это уже проходили в других странах. Не понятно зачем нам каждый раз надо до конца тупика дойти, где уже многие побывали, и самим убедиться в том что да, это действительно тупик.
17:00:34 02-11-2024
Гость (15:38:33 02-11-2024) Транспортную ситуацию улучшают по другому. А это пример того... Будем надеяться что сделают центральный узел, а потом возьмутся за расширение дороги на Южный, и других узких мест
17:26:13 02-11-2024
Гость (17:00:34 02-11-2024) Будем надеяться что сделают центральный узел, а потом возьму... так и запланировано ващета, если б вы читали всё по этой теме а не только лишь ныли под каждой публикацией
18:21:18 02-11-2024
Гость (15:38:33 02-11-2024) Транспортную ситуацию улучшают по другому. А это пример того... Абориген? Ты что ли?
15:56:14 03-11-2024
Убожество в том, что на КАД движение в 4ре полосы, а съезды /большинство/ в одну полосу, пробки и днём и ночью. Так и везде сначала строят две полосы, а потом десятками лет идёт расширение, тем более на проектирование и исследования на бумаге кидают огромные млн.
15:59:43 03-11-2024
А почему такой низкий пролет у моста? А что,фуры не будут ездить под мостом?
И шире конечно надо было делать дороги,по три полосы в обе стороны,тем более местность позволяет!!!! И пробок было бы меньше,а так навряд ли эта развязка улудшит ситуацию на этой дороге! Пробки будут опять, особенно летом.
10:19:01 04-11-2024
Интересно, сколько денег при строительстве украли?
17:18:14 20-11-2024
мильярд