Как выглядит масштабная развязка в Барнауле за месяц до окончания строительства. Фото

Контракт с подрядчиком, московской Региональной строительной компанией, истекает 10 декабря

02 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Развязка 1 ноября 2024 года / Фото: amic.ru

До окончания строительства новой многоуровневой развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов остается месяц. Из-за обильных летних дождей подрядчику – московской Региональной строительной компании (РСК) – пришлось несколько скорректировать свои планы. На объекте задействовано около 200 человек, которые делают все возможное, чтобы сдать развязку в срок – к началу декабря 2024 года. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Что уже сделано?

В начале сентября были завершены сварочные работы на полностью смонтированном металлическом путепроводе. Параллельно велись работы по укладке асфальтобетона на правостороннем съезде и установке бортового камня вдоль Южного и Змеиногорского трактов. Активно обустраивался и тоннель.

Над чем работают сейчас?

Строители продолжают работы по обустройству тоннеля, укладке асфальта и монтажу тротуарного ограждения. С 24 октября в связи с очередным этапом строительства изменилась схема движения транспорта на данном участке дороги.

Почему это важно?

Новая развязка станет одним из самых масштабных инфраструктурных проектов в Барнауле за последние годы. Она позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в городе, сократить время в пути и повысить безопасность дорожного движения.

Как выглядит многоуровневая развязка на Змеиногорском тракте за месяц до окончания строительства, смотрите в нашем фоторепортаже.