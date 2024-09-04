Новая развязка в Барнауле готова на 68%. Ее должны сдать уже через три месяца

Министр транспорта Антон Воронов обещает, что развязку на Змеиногорском тракте сдадут в срок

04 сентября 2024, 12:55, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Новая развязка в Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов готова на 68%. При этом по контракту объект должны сдать уже в начале декабря 2024 года. Подрядчик привлек все возможные ресурсы: на объекте в круглосуточном режиме работают около 200 человек. Несмотря на небольшое отставание от графика, связанное с дождями, все работы должны быть завершены в срок. Об этом журналистам 4 сентября сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Будут ли переносить сроки сдачи развязки?

Сейчас на полностью смонтированном металлическом путепроводе ведутся сварочные работы. На правостороннем съезде укладывают асфальтобетон, а на участке вдоль Южного и Змеиногорского трактов устанавливают бортовой камень. Кроме того, обустраивается тоннель. Однако из-за проливных дождей летом этого года подрядчик – московская Региональная строительная компания (РСК) – немного выбилась из графика.

В сентябре и октябре региональный Минтранс поставил подрядчику задачу наверстать сроки. В настоящее время, пояснил Антон Воронов, нет опасений, что все работы не будут выполнены вовремя. А сделать предстоит еще немало. В частности, завершить строительство еще одного уровня, обустройство тоннеля, а также благоустроить прилегающую территорию, установить знаки и другое. Контракт с РСК истекает 10 декабря.

"Есть определенные моменты дефицита сотрудников. Учитывая, что мы впервые строим на Алтае такой объект, то трудности с персоналом присутствует. В любом случае, перед подрядчиком поставлена задача успеть завершить все вовремя. Мы не говорим сейчас о переносе сроков сдачи объекта. Это исключено", – отметил Антон Воронов.

По информации amic.ru, отставание от графика может составлять от одного до трех месяцев. Причина в том, что подрядчику необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы.

Что известно о развязке?

Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. После завершения строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 410 метров.