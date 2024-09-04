Новая развязка в Барнауле готова на 68%. Ее должны сдать уже через три месяца
Министр транспорта Антон Воронов обещает, что развязку на Змеиногорском тракте сдадут в срок
04 сентября 2024, 12:55, ИА Амител
Новая развязка в Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов готова на 68%. При этом по контракту объект должны сдать уже в начале декабря 2024 года. Подрядчик привлек все возможные ресурсы: на объекте в круглосуточном режиме работают около 200 человек. Несмотря на небольшое отставание от графика, связанное с дождями, все работы должны быть завершены в срок. Об этом журналистам 4 сентября сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
Будут ли переносить сроки сдачи развязки?
Сейчас на полностью смонтированном металлическом путепроводе ведутся сварочные работы. На правостороннем съезде укладывают асфальтобетон, а на участке вдоль Южного и Змеиногорского трактов устанавливают бортовой камень. Кроме того, обустраивается тоннель. Однако из-за проливных дождей летом этого года подрядчик – московская Региональная строительная компания (РСК) – немного выбилась из графика.
В сентябре и октябре региональный Минтранс поставил подрядчику задачу наверстать сроки. В настоящее время, пояснил Антон Воронов, нет опасений, что все работы не будут выполнены вовремя. А сделать предстоит еще немало. В частности, завершить строительство еще одного уровня, обустройство тоннеля, а также благоустроить прилегающую территорию, установить знаки и другое. Контракт с РСК истекает 10 декабря.
"Есть определенные моменты дефицита сотрудников. Учитывая, что мы впервые строим на Алтае такой объект, то трудности с персоналом присутствует. В любом случае, перед подрядчиком поставлена задача успеть завершить все вовремя. Мы не говорим сейчас о переносе сроков сдачи объекта. Это исключено", – отметил Антон Воронов.
По информации amic.ru, отставание от графика может составлять от одного до трех месяцев. Причина в том, что подрядчику необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы.
Что известно о развязке?
Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. После завершения строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего.
Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 410 метров.
13:45:53 04-09-2024
выезд с южного заузили... там будет пипец
18:22:08 04-09-2024
1 (13:45:53 04-09-2024) выезд с южного заузили... там будет пипец... С Южного в лес будет уехать в разы сложнее. Сейчас сразу налево через светофор, а будет через "кольцо размером в 5 раз больше чем старое", почти через полный оборот по кольцу
13:59:13 04-09-2024
Комментарии пишутся - развязки строятся.
15:03:13 04-09-2024
Как будет решаться отвод воды из тоннеля в ливни? Будет затапливаться так же как Старый базар, Малахова, Попова? Только если и улиц вода сама потихоньку уйдет в ливневку, то как будет уходить вода из низкого тоннеля?
16:43:03 04-09-2024
Гость (15:03:13 04-09-2024) Как будет решаться отвод воды из тоннеля в ливни? Будет зата... там наверно москвичи строят, у них там в москве сотни таких тоннелей, это не наши, которые левневки не могут освоить за столько лет, хоть на учебу отправляй туда.
07:47:58 05-09-2024
Гость (16:43:03 04-09-2024) там наверно москвичи строят, у них там в москве сотни таких ... насмешили,чему учится,тонуть как масквабад тонет?
21:27:57 04-09-2024
Гость (15:03:13 04-09-2024) Как будет решаться отвод воды из тоннеля в ливни? Будет зата... Ведрами таскать будут.
16:45:43 04-09-2024
кто сделал такой сверхточный расчет в 68%?
16:54:54 04-09-2024
Гость (16:45:43 04-09-2024) кто сделал такой сверхточный расчет в 68%?... Смета? Не, не слышали.
19:49:42 04-09-2024
Гость (16:54:54 04-09-2024) Смета? Не, не слышали.... не видел в сметах делений по процентам, тем более таких точных
19:11:51 04-09-2024
Гость (16:45:43 04-09-2024) кто сделал такой сверхточный расчет в 68%?... Антон Воронов, однозначно!
19:14:04 04-09-2024
"В настоящее время, пояснил Антон Воронов, нет опасений, что все работы не будут выполнены вовремя."
А вот, если работы не будут выполнены в срок и качественно, то А. Воронова надо бы для профилактики на учебу отправить, например, на Колыму. Работы ведутся очень медленно!
01:32:11 05-09-2024
Интересно если в тонеле машина сломается типо фуры то как будет транспорт идти, там вроде в один ряд выезд
09:12:35 05-09-2024
"продолжить движение в сторону Рубцовска" до Школы садоводов!!!
12:13:23 05-09-2024
Если в начале строительства темпы были хорошие, то где-то в начале лета всё сильно замедлилось вот и отставание в 3 месяца, когда погода была хорошая, а проделанных работ не было видно. Почему же амик всё лето молчал и не освещал ход работ?
08:02:08 10-09-2024
Вот самый поток это идёт с шоссе на Южный, а особенно в город. Нет чтоб путепровод увести в сторону города, чтоб не мешали с Южного в город и плавно вливались в поток со Змеиногорского, так они с шоссе в Рубцовск направление строят, где четверть от потока уходить будет. И да, как на Южный уходить из леса, бордюрами на какой заузили? Там места полно. Так же и в город с Южного... Вот нифига не легче будет. А то и труднее. Случись что то хоть по обочине объедешь, а теперь навкапывали поребриков-бордюр. Как они там их называют.