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В Барнауле 23 октября изменится схема движения на строящейся мегаразвязке

Это связано с открытием части кольцевого пересечения

23 октября 2024, 10:20, ИА Амител

Схема движения на строящейся развязке в Барнауле / Изображение: Министерство транспорта Алтайского края

В Барнауле во второй половине дня 23 октября изменится схема движения транспорта на пересечении развязки Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор, сообщает алтайский Минтранс.

"Это связано с открытием части кольцевого пересечения", – подчеркнули в ведомстве.

Движение по шоссе Ленточный Бор будет проходить в прямом направлении до вновь возведенного кольцевого пересечения. Далее возможно движение направо – на шоссе Южный тракт или налево – на Змеиногорский тракт через временное кольцо.

Движение из поселка Южного в сторону центра Барнаула будет проходить по прямой через светофорный объект с последующим проездом под металлическим путепроводом и поворотом на вновь возведенное кольцевое пересечение. При повороте с Южного тракта на Ленточный Бор данный поворот останется без изменений – по светофорному регулированию.

Движение по Змеиногорскому тракту будет проходить до временного кольца и далее по любому из трех направлений.

Трехуровневая развязка должна быть готова к концу 2024 года. Строительство ведется за счет инфраструктурного бюджетного кредита, стоимость работ составляет более 2,9 млрд рублей. Важный транспортный узел обеспечит беспрепятственное сообщение центра Барнаула с его промышленной зоной и значительно разгрузит высокий трафик движения большегрузов, идущих в соседние государства и регионы.

Барнаул Транспорт строительство дорожное движение

Комментарии 11

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Сергей Стрельцов

11:02:46 23-10-2024

Да какая это мега развязка? Дорогу по стороне Южного заузили, обнесли бордюром. С семи утра пробка до места строительства до Лебяжье
Стоит! Два года назад с пол садоводства была, это терпимо. Кольцо как было так и останется. Основной поток на гору из бора и наоборот ходил, а мост кинули на Рубцовск. Мы ещё тоннель не видели... Завязка а не развязка. Немного облегчит и всё. А о перспективе не подумали.

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Гость

01:01:39 24-10-2024

Сергей Стрельцов (11:02:46 23-10-2024) Да какая это мега развязка? Дорогу по стороне Южного заузили... Никакой перспективы. Некому там думать. Один думал-думал, теперь в СИЗО сидит думает.

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Гость

11:19:33 23-10-2024

К следующему дачному сезону поди закончат

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Александр

12:36:41 23-10-2024

прямо мега украшение,туркластер,теперь экскурсии из дальних деревень будут возить.

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Гость

13:01:19 23-10-2024

НипОнила, Южный тракт это дорогу на Рубцовск обозвали?
И где там на рисунке с Ленточного "прямо"???

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Гость

14:45:26 23-10-2024

Подскажите, сегодня домой по змейке в сторону южного, пробка будет или уменьшится? Стоит ехать или продолжать пилить окольными путями?

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Гость

15:07:27 23-10-2024

Интересно как после очередного ледяного дождя будут функционировать все эти однополосные подъемы на мост и спуски в тоннель

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Гость

15:56:58 23-10-2024

Инфраструктуру транспортную развивает Барнаул, а туристический налог вводит Рубцовск)))

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Гость

17:41:07 23-10-2024

Надо строить больше мегаразвязок, чтобы было еще больше мегапробок и очередей на умные светофоры.

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Гость

01:04:28 24-10-2024

Пока что это МЕГАЖ..А. И окончания работ в ближайший месяц не предвидится. И как они асфальт укладывать собираются? Опять супертехнологии сибирские?

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Игорь

08:29:00 24-10-2024

Ну, хорошо, построят эту развязку. А дальше? Как было по одной полосе в сторону Южного и на Рвбцовск, так и останется. И вы думаете мы избежим пробок?

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