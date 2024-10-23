В Барнауле 23 октября изменится схема движения на строящейся мегаразвязке

Это связано с открытием части кольцевого пересечения

23 октября 2024, 10:20, ИА Амител

Схема движения на строящейся развязке в Барнауле / Изображение: Министерство транспорта Алтайского края

В Барнауле во второй половине дня 23 октября изменится схема движения транспорта на пересечении развязки Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор, сообщает алтайский Минтранс.

"Это связано с открытием части кольцевого пересечения", – подчеркнули в ведомстве.

Движение по шоссе Ленточный Бор будет проходить в прямом направлении до вновь возведенного кольцевого пересечения. Далее возможно движение направо – на шоссе Южный тракт или налево – на Змеиногорский тракт через временное кольцо.

Движение из поселка Южного в сторону центра Барнаула будет проходить по прямой через светофорный объект с последующим проездом под металлическим путепроводом и поворотом на вновь возведенное кольцевое пересечение. При повороте с Южного тракта на Ленточный Бор данный поворот останется без изменений – по светофорному регулированию.

Движение по Змеиногорскому тракту будет проходить до временного кольца и далее по любому из трех направлений.

Трехуровневая развязка должна быть готова к концу 2024 года. Строительство ведется за счет инфраструктурного бюджетного кредита, стоимость работ составляет более 2,9 млрд рублей. Важный транспортный узел обеспечит беспрепятственное сообщение центра Барнаула с его промышленной зоной и значительно разгрузит высокий трафик движения большегрузов, идущих в соседние государства и регионы.