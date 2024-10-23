В Барнауле 23 октября изменится схема движения на строящейся мегаразвязке
Это связано с открытием части кольцевого пересечения
23 октября 2024, 10:20, ИА Амител
В Барнауле во второй половине дня 23 октября изменится схема движения транспорта на пересечении развязки Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор, сообщает алтайский Минтранс.
"Это связано с открытием части кольцевого пересечения", – подчеркнули в ведомстве.
Движение по шоссе Ленточный Бор будет проходить в прямом направлении до вновь возведенного кольцевого пересечения. Далее возможно движение направо – на шоссе Южный тракт или налево – на Змеиногорский тракт через временное кольцо.
Движение из поселка Южного в сторону центра Барнаула будет проходить по прямой через светофорный объект с последующим проездом под металлическим путепроводом и поворотом на вновь возведенное кольцевое пересечение. При повороте с Южного тракта на Ленточный Бор данный поворот останется без изменений – по светофорному регулированию.
Движение по Змеиногорскому тракту будет проходить до временного кольца и далее по любому из трех направлений.
Трехуровневая развязка должна быть готова к концу 2024 года. Строительство ведется за счет инфраструктурного бюджетного кредита, стоимость работ составляет более 2,9 млрд рублей. Важный транспортный узел обеспечит беспрепятственное сообщение центра Барнаула с его промышленной зоной и значительно разгрузит высокий трафик движения большегрузов, идущих в соседние государства и регионы.
11:02:46 23-10-2024
Да какая это мега развязка? Дорогу по стороне Южного заузили, обнесли бордюром. С семи утра пробка до места строительства до Лебяжье
Стоит! Два года назад с пол садоводства была, это терпимо. Кольцо как было так и останется. Основной поток на гору из бора и наоборот ходил, а мост кинули на Рубцовск. Мы ещё тоннель не видели... Завязка а не развязка. Немного облегчит и всё. А о перспективе не подумали.
01:01:39 24-10-2024
Сергей Стрельцов (11:02:46 23-10-2024) Да какая это мега развязка? Дорогу по стороне Южного заузили... Никакой перспективы. Некому там думать. Один думал-думал, теперь в СИЗО сидит думает.
11:19:33 23-10-2024
К следующему дачному сезону поди закончат
12:36:41 23-10-2024
прямо мега украшение,туркластер,теперь экскурсии из дальних деревень будут возить.
13:01:19 23-10-2024
НипОнила, Южный тракт это дорогу на Рубцовск обозвали?
И где там на рисунке с Ленточного "прямо"???
14:45:26 23-10-2024
Подскажите, сегодня домой по змейке в сторону южного, пробка будет или уменьшится? Стоит ехать или продолжать пилить окольными путями?
15:07:27 23-10-2024
Интересно как после очередного ледяного дождя будут функционировать все эти однополосные подъемы на мост и спуски в тоннель
15:56:58 23-10-2024
Инфраструктуру транспортную развивает Барнаул, а туристический налог вводит Рубцовск)))
17:41:07 23-10-2024
Надо строить больше мегаразвязок, чтобы было еще больше мегапробок и очередей на умные светофоры.
01:04:28 24-10-2024
Пока что это МЕГАЖ..А. И окончания работ в ближайший месяц не предвидится. И как они асфальт укладывать собираются? Опять супертехнологии сибирские?
08:29:00 24-10-2024
Ну, хорошо, построят эту развязку. А дальше? Как было по одной полосе в сторону Южного и на Рвбцовск, так и останется. И вы думаете мы избежим пробок?