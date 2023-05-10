Как выглядит Москва после Дня Победы. Фото закрытой площади и полупустых улиц

Плитку подметают, флаги снимают, территорию проверяют

10 мая 2023, 18:31, ИА Амител

































































День Победы в Москве / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Центр Москвы днём 10 мая выглядит абсолютно безлюдным и пустым, по сравнению с тем, что там происходило сутками ранее – в День Победы, рассказала корреспондент amic.ru.

Возле Красной площади убрали часть ограждений, при этом сама площадь ещё закрыта, но теперь можно подойти чуть ближе. На мостах сняли праздничные флаги. Могила Неизвестного Солдата также закрыта – к ней ещё приносят цветы.

Каким был салют в Москве, как по улицам столицы ездила военная техника и как москвичи праздновали 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, смотрите в нашей онлайн-трансляции – там много фото и видео.