Праздничный Победный салют отгремел в Москве. Фоторепортаж
Он длился 10 минут и был виден из 16 точек столицы
10 мая 2023, 07:30, ИА Амител
Салют на День Победы в Москве / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Москве вечером 9 мая отгремел праздничный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Салют длился 10 минут, а посмотреть на него можно было из 16 точек российской столицы. Всего в этот вечер украсили небо более 12 тысяч фейерверков.
Как это выглядело – в фоторепортаже amic.ru.
Читайте также в сюжете: День Победы - 2023
07:33:15 10-05-2023
Главное без терактов