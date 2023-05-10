Праздничный Победный салют отгремел в Москве. Фоторепортаж

Он длился 10 минут и был виден из 16 точек столицы

10 мая 2023, 07:30, ИА Амител





















































































Салют на День Победы в Москве / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Москве вечером 9 мая отгремел праздничный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Салют длился 10 минут, а посмотреть на него можно было из 16 точек российской столицы. Всего в этот вечер украсили небо более 12 тысяч фейерверков.

Как это выглядело – в фоторепортаже amic.ru.