Как выглядит потрескавшийся дом в Барнауле, который отказалась покидать одна семья
Почти все жильцы двухэтажного жилого здания уже покинули свои квартиры
16 января 2024, 13:18, ИА Амител
В Барнауле независимые специалисты, которых наняла администрация города, проводят экспертизу дома по улице Партизанской, 70б, где 15 января обнаружили трещины. Рядом со зданием дежурят сотрудники МЧС, полицейские, представители администраций города и Центрального района, сообщает корреспондент amic.ru.
"Почти все жильцы уже покинули дом. Осталась одна семья, которая отказывается, с ней беседуют сотрудники администрации. Прямо на месте прошло совещание по обсуждению ситуации с представителями соседних строек", – рассказала наш корреспондент.
Напомним, 15 января поступила информация об образовании трещин на 12-квартирном двухэтажном здании 1957 года постройки, которое не признано аварийным и подлежащим сносу. Вечером этого же дня дом признали небезопасным для нахождения, на место выезжал глава города Вячеслав Франк.
В случае выявления признаков аварийности рассмотрят вопрос о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Вскоре власти разработают график посещения дома, чтобы жильцы могли забрать необходимые личные вещи в присутствии спасателей и полиции.
13:35:14 16-01-2024
кому-то понадобилась земля?? И вдруг дом захотели признать аварийным. Да такой дом на Потоке еще 50 лет стоять будет
15:42:16 16-01-2024
Гость (13:35:14 16-01-2024) кому-то понадобилась земля?? И вдруг дом захотели признать а... Это точно, наш дом в таком состоянии уже 30 лет стоит и ещё столько же простоит, там паникер нашелся, думает сейчас ему квартира хорошую дадут, не хватает нашему народу мозгов.
15:48:26 16-01-2024
Гость (15:42:16 16-01-2024) Это точно, наш дом в таком состоянии уже 30 лет стоит и ещё ... надеюсь ваши дети уже "вылетели из гнезда"? они не должны жизнями расплачиваться за вашу глупость...
13:35:40 16-01-2024
Это из-за того, что идёт не комплексная, а точечная застройка. В центре построили ютсон, а соседние дома начали трескаться. Аладиновский на Пролетарской, частные дома трескаются, здание, где Росгидромет потрескалось. Сваи забивают, аж стекла звенят в рамах.
14:10:07 16-01-2024
прикольно . во дают. как он в канаву эту не съехал еще.
15:06:53 16-01-2024
Подкопали под самый дом канаву, дом поехал, радостные прибежали, сказали выметайтесь к черту с пожитками. И чо, вот так развалить у людей жилье, и просто выгнать бомжевать? Охренеть...
15:14:15 16-01-2024
нормальный такой дом, что за срочность? маяков с печатями даже нет)))
15:45:23 16-01-2024
Ничего себе!!!!!! Вот это холупа!
17:36:29 16-01-2024
Где были все эти горе-руководители, когда дом приходил в негодность? А то, что по соседству ещё два точно таких же дома-развалюхи под номерами 70А и 70Б, никого не волнует? А точно таких домишек, построенных на скорую руку после войны, по Барнаулу видимо-невидимо, тоже? И проще простого ничего не сделать для людей, а выгнать их куда-то в школу, до которой километра полтора и куда на нашем горе-транспорте не добраться.
08:01:52 17-01-2024
Гость (17:36:29 16-01-2024) Где были все эти горе-руководители, когда дом приходил в нег... А эти люди, горе-жильцы о чем думали когда дом приходил в негодность?
19:20:00 17-01-2024
господи, уродская холупа, да сносите уже ее, а людей расселяйте. Было-бы о чем говорить...
01:56:12 19-01-2024
И где эти ужасные трещины? Мелкие, как и везде, есть. Большая часть "аварийных"домов - не аварийная. Покажут прохудившуюся крышу, отвалившуюся штукатурку - и караул. В любом случае даже если с домом и есть проблемы, его дешевле укрепить, чем платить за расселение.
09:47:03 19-01-2024
Поселить в этот дом чиновников, его сразу снесут, делов на два часа, а жителям новые хаты! И Франку большой Плюс! 🙏