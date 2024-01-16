Как выглядит потрескавшийся дом в Барнауле, который отказалась покидать одна семья

Почти все жильцы двухэтажного жилого здания уже покинули свои квартиры

16 января 2024, 13:18, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле независимые специалисты, которых наняла администрация города, проводят экспертизу дома по улице Партизанской, 70б, где 15 января обнаружили трещины. Рядом со зданием дежурят сотрудники МЧС, полицейские, представители администраций города и Центрального района, сообщает корреспондент amic.ru.

"Почти все жильцы уже покинули дом. Осталась одна семья, которая отказывается, с ней беседуют сотрудники администрации. Прямо на месте прошло совещание по обсуждению ситуации с представителями соседних строек", – рассказала наш корреспондент.

Напомним, 15 января поступила информация об образовании трещин на 12-квартирном двухэтажном здании 1957 года постройки, которое не признано аварийным и подлежащим сносу. Вечером этого же дня дом признали небезопасным для нахождения, на место выезжал глава города Вячеслав Франк.

В случае выявления признаков аварийности рассмотрят вопрос о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Вскоре власти разработают график посещения дома, чтобы жильцы могли забрать необходимые личные вещи в присутствии спасателей и полиции.