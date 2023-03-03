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В Барнауле запустят новые автобусные маршруты, а некоторые продлят

До посёлков Берёзовка и Научный Городок можно будет добраться без двух пересадок

03 марта 2023, 17:01, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru
Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле обсудили транспортную доступность нескольких городских посёлков и микрорайона Затон, а также обращения жителей по поводу проезда до социально значимых объектов, сообщает мэрия.

В частности, на заседании, посвящённом улучшению транспортного обслуживания населения, рассмотрели маршруты № 10, 29, 77 и 25д.

Маршруты № 29 и 77

Утверждены схемы движения автобусных маршрутов № 29 и 77 до реабилитационного центра "Журавлики". Напомним, с 2022 года схемы действовали в тестовом режиме.

"В связи с обращениями жителей и социальной значимостью центра действующие схемы утверждены на постоянной основе", – подчеркнули в мэрии.

Маршрут № 25д

Для комфортной транспортной доступности посёлков Берёзовка и Научный Городок, до которых на данный момент можно добраться с двумя пересадками, предложили создать новый маршрут № 25д.

"Планируется, что маршрут будет работать по объединённой схеме движения маршрутов № 113 и 25 и обеспечит необходимое сообщение между посёлками", – говорится в сообщении.

Маршрут № 10

Вопрос о продлении автобусного маршрута № 10 до нового корпуса городской поликлиники № 14 по улице Лазурной обсудят позже.

"В настоящий момент прорабатывается вопрос организации автобусной колонны на базе МУП "Горэлектротранс" и приобретения автобусов большого класса. Вместе с этим обсуждается вопрос о том, по какому маршруту могут работать новые автобусы, один из возможных вариантов – маршрут № 10. Планируется, что измененная схема движения будет принята после проработки указанных вопросов", – пояснили власти.

Маршрут № 40

В список общественно значимых маршрутов внесут автобусный маршрут № 40.

"Это единственный маршрут, обеспечивающий сообщение между микрорайоном Затон и остановкой "Площадь Спартака" – крупным транспортным пересадочным узлом города", – подчеркнули в мэрии.

Комментарии 15

  • верните №19. Чтобы с Ленинского , кольцо Малахова, мимо Ашана. Настроили магазинов, а добираться не на чем
    03 марта, Гость   Ответить
  • Не называйте маршрут 25Д. Пенсионеры будут путаться.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Акогда ты станешь пенсионером, тебя вообще нужно в автобус не пускать.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Верните 17й маршрут
    03 марта, Гость   Ответить
  • Верните 17 и 10-й маршрут. 25-й и 29-й не трогайте! Люди привыкли к таким маршрутам, какие они есть
    03 марта, Гость   Ответить
  • Уберите барыг с маршрутов!!! И закройте "экскурсионные" маршруты!!!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Ни один маршрут не ходит от квартала Дружный по Павловскому тракту в центр. Нужен такой маршрут.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Ни один маршрут не ходит от квартала Дружный по Павловскому тракту в центр. Нужен такой маршрут.--------- раз не ходит, значит не нужен! павлик и так загружен по самое не могу. руководству города виднее! а вы ездите через попова и космонавтов. щас прям из каждого квартала туда, куда каждому удобно, газельвагены пускать. вам палец дай, вы всю руку откусите. потом начнете маршрут от подъезда до ближайшего пивняка требовать.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, верните на место 10 маршрут!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Верните 19-й. Это какой-то идioтизм стал. С Шумакова доехать до центра без пересадок невозможно. На остановки между Магистральной и Фурманова, тоже не попадешь. Чтобы доехать, нужно или две остановки идти до 20-ки, или ехать с пересадкой. Что за издевательство над людьми.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, поддерживаю
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вы работник администрации, так печете о народе?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Отписались бывшие работники 10, 17 и 19 маршрутов? Которые во время трудовой деятельности болт клали на соблюдение расписания, уважение к пассажирам и т.д. и т.п. А теперь на вас болт положили. Ответочка так сказать.
    03 марта, Гость   Ответить
  • 19 нужен жителям потому, что 20 и 47 после Попова выезжают на Павловский уже переполненными. 47 просто проезжает остановки мимо. Кто не вошел в ОТ едет на личном или такси, отсюда и перегрузка тракта
    05 марта, Гость   Ответить
  • "Отписались бывшие работники 10, 17 и 19 маршрутов?" Нет, это отписались разгневанные пассажиры, которые активно пользовались сими маршрутами. Маршруты надо возродить
    05 марта, Гость   Ответить
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