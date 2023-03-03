В Барнауле запустят новые автобусные маршруты, а некоторые продлят

До посёлков Берёзовка и Научный Городок можно будет добраться без двух пересадок

03 марта 2023, 17:01, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле обсудили транспортную доступность нескольких городских посёлков и микрорайона Затон, а также обращения жителей по поводу проезда до социально значимых объектов, сообщает мэрия.

В частности, на заседании, посвящённом улучшению транспортного обслуживания населения, рассмотрели маршруты № 10, 29, 77 и 25д.

Маршруты № 29 и 77

Утверждены схемы движения автобусных маршрутов № 29 и 77 до реабилитационного центра "Журавлики". Напомним, с 2022 года схемы действовали в тестовом режиме.

"В связи с обращениями жителей и социальной значимостью центра действующие схемы утверждены на постоянной основе", – подчеркнули в мэрии.

Маршрут № 25д

Для комфортной транспортной доступности посёлков Берёзовка и Научный Городок, до которых на данный момент можно добраться с двумя пересадками, предложили создать новый маршрут № 25д.

"Планируется, что маршрут будет работать по объединённой схеме движения маршрутов № 113 и 25 и обеспечит необходимое сообщение между посёлками", – говорится в сообщении.

Маршрут № 10

Вопрос о продлении автобусного маршрута № 10 до нового корпуса городской поликлиники № 14 по улице Лазурной обсудят позже.

"В настоящий момент прорабатывается вопрос организации автобусной колонны на базе МУП "Горэлектротранс" и приобретения автобусов большого класса. Вместе с этим обсуждается вопрос о том, по какому маршруту могут работать новые автобусы, один из возможных вариантов – маршрут № 10. Планируется, что измененная схема движения будет принята после проработки указанных вопросов", – пояснили власти.

Маршрут № 40

В список общественно значимых маршрутов внесут автобусный маршрут № 40.