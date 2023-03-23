В Барнауле придумали, как будут ходить троллейбусы в новые микрорайоны

Для продления маршрута придётся построить разворотное кольцо

23 марта 2023, 14:07, ИА Амител

Фото: amic.ru

Проект продления троллейбусной линии по маршруту № 7 рассмотрели власти Барнаула на совещании по улучшению транспортного обслуживания населения, сообщает мэрия.

Напомним, в городе планируют строительство 3,5 км контактной сети для продления маршрута № 7, куда дополнительно направят два троллейбуса.

Маршрут будет проходить по улице Взлётной до проезда Северного Власихинского – в новые микрорайоны. Там же, как уточнили на совещании, построят разворотное кольцо.

"Основная часть по разработке проектно-сметной документации выполнена. Сейчас идёт согласование отдельных вопросов с ресурсоснабжающими организациями", – рассказал представитель подрядной организации АО "Проектный институт Алтайкоммунпроект".

После этого будут проведены расчёты для определения стоимости непосредственного устройства троллейбусной линии.

Ранее власти Барнаула приняли решение запустить новые автобусные маршруты, а некоторые продлить.