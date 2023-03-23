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В Барнауле придумали, как будут ходить троллейбусы в новые микрорайоны

Для продления маршрута придётся построить разворотное кольцо

23 марта 2023, 14:07, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Проект продления троллейбусной линии по маршруту № 7 рассмотрели власти Барнаула на совещании по улучшению транспортного обслуживания населения, сообщает мэрия.

Напомним, в городе планируют строительство 3,5 км контактной сети для продления маршрута № 7, куда дополнительно направят два троллейбуса.

Маршрут будет проходить по улице Взлётной до проезда Северного Власихинского – в новые микрорайоны. Там же, как уточнили на совещании, построят разворотное кольцо.

"Основная часть по разработке проектно-сметной документации выполнена. Сейчас идёт согласование отдельных вопросов с ресурсоснабжающими организациями", – рассказал представитель подрядной организации АО "Проектный институт Алтайкоммунпроект".

После этого будут проведены расчёты для определения стоимости непосредственного устройства троллейбусной линии.

Ранее власти Барнаула приняли решение запустить новые автобусные маршруты, а некоторые продлить.

Комментарии 17

  • направят два троллейбуса - целых два
    23 марта, Гость   Ответить
  • Купленные трамваи обещали до конца марта привезти в Барнаул, но пока ничего не слышно на этот счет.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Почему троллейбусный маршрут №7 продлевают зигзагом по узкой Взлетной, а не прямо по Балтийской, какие обоснования?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Почему троллейбусный маршрут №7 продлевают зигзагом по узкой Взлетной, ========Гость, чтобы людям в поликлинику было удобно добираться.
    23 марта, Гость   Ответить
  • про новые автобусы тишина?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Прежде чем пускать троллейбус по Взлетной, не мешало бы ее расширить. Иначе утром и вечером все будет колом стоять.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Прежде чем пускать троллейбус" Встаешь, ножками идешь на троллейбус, а повозка твоя остается дома.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Уже вижу сломанный троллейбус на взлетной
    23 марта, Гость   Ответить
  • Для движения тролейбусов по улицам города, необходимо наличие двух или более полос движения транспорта в одном направлении на этой улице! Либо будет "пробка"! Как это происходит на улицах Юрина, Эмилии, Исакова, Челюскинцев! Предолгаю кто "продвигает" этот ПРОЕКТ, взыскать с него годовую плату за стояние авто в "пробке" на ул. Взлётной - это 2-2,5 млн руб.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, потому что, как не странно, на улице Взлётной тоже живут люди...
    23 марта, Гость   Ответить
  • Бедные троллейбусы они ведь уже умерли давно. А на них планы строят
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да потому что на Взлётной с одной стороны опоры контактной сети ещё с Советских времён стоят - так что "Экономия". А то, что на узкой Взлётной эти слоны еле впишутся в дорогу, то этого с Гоголя не видать. Да и на Балтийской -Энергетиков народу не меньше в таких же "новых кварталах", а транспорта меньше (почти весь на Взлётную -Ускова загнали).
    23 марта, Гость   Ответить
  • на Взлётной с одной стороны опоры контактной сети ещё с Советских времён стоят-------- а ничего, что при советской власти про улицу Взлетная даже думать не начинали?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, троллейбусы и трамваи-экологически чистый вид транспорта! На них и надо строить будущее! А автомобилям, как в некоторых европейских городах, половине по чётным дням разрешить ездить, другой половине-по нечётным!
    24 марта, Гость   Ответить
  • Лучше тогда предложение - Сдеать ул. Влётную для проезда ТОЛЬКО общественного транспорта!!! Сколько водителей выразят НЕГОДОВАНИЕ такому АБСУРДУ.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, создаем трудности чтобы потом героически их преодолевать.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Поликлинику в этом году практически закроют, переведут на пересечение Лазурной с Власихинской.
    26 марта, Гость   Ответить
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