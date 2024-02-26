Как выглядит жилой дом в Барнауле, который после пожара расселят и снесут

Остатки личных вещей разбросаны возле дома, в квартирах висит попорченная огнем одежда, на целых стеклах видны новогодние снежинки

26 февраля 2024, 14:22, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле после пожара / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Горевший двухэтажный жилой дом № 42 по улице 2-й Строительной признали непригодным для проживания. Пожар произошел ночью 25 февраля, из здания эвакуировали 17 человек, в том числе троих детей. На данный момент в доме уже никто не проживает: выбиты окна, остатки личных вещей разбросаны возле дома, в квартирах висит попорченная огнем одежда, на целых стеклах видны новогодние снежинки. Корреспондент amic.ru показала, как сейчас выглядит здание, которое после пожара расселят и снесут.