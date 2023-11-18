Как выглядят заменившие KFC рестораны Rostic’s в Барнауле и что там поменялось

Фотограф amic.ru посетил несколько открывшихся "Ростиксов"

18 ноября 2023, 07:20, ИА Амител

Ресторан Rostic's в ТЦ "Галактика"/ Фото: Екатерина Смолихина

В середине ноября барнаульские рестораны KFC, наконец, начали менять вывеску на Rostic’s. По всей России это началось еще весной, а в конце осени переименование сети добралось и до Барнаула. Корреспондент amic.ru посмотрел, как выглядят рестораны Rostic’s в Барнауле и что в них изменилось.

Известно, что сейчас вывески уже сменили на ресторанах в кинотеатре "Мир", в ТЦ "Галактика" и в ТЦ "Лето". Однако, например, KFC напротив ЦУМа в Rostic’s пока не превратилось.

Корреспондент отметила, что в "Ростиксах" внутри все почти так же, как и в KFC. Дизайн остался тем же. В заведениях все еще есть упаковка с полковником Сандерсом, оставшаяся от американской сети. Однако все вывески KFC там убрали.

Рестораны "Ростик'с" в Барнауле/ Фото: amic.ru

Также изменилось меню. "Ростмастер" заменил "Боксмастер", "Твистер" теперь называется "Шеф Ролл", а "Ай-твистер" – "Ай-Ролл". Популярные чизбургеры, шефбургеры, чикенбургеры и прочие блюда остались на месте. Цены поднимать в Rostic’s пока не стали.

Напомним, что 17 апреля американская компания Yum! Brands объявила о закрытии сделки по продаже бренда KFC в России. Бизнес достался ижевской компании "Смарт-сервис" Константина Котова и Андрея Осколкова. Они получили в собственность 66 ресторанов KFC в России, права на операционную систему и торговую марку Rostic’s. Первым рестораном, сменившим вывеску с KFC на Rostic’s, стала флагманская точка на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве.

Что касается марки "Ростик’с", то она появилась еще в 1990-х и стала одной из самых успешных сетей фастфуда в России. В 2005 году компания "Ростик Групп" заключила соглашение с американской Yum! Brands, которой принадлежит KFC. В России возникла сеть "Ростик’с-KFC". А в 2011 году Yum! Brands полностью выкупила сеть "Ростик’с", бренд перестал существовать и все вывески сменились на KFC.