Как выглядят заменившие KFC рестораны Rostic’s в Барнауле и что там поменялось
Фотограф amic.ru посетил несколько открывшихся "Ростиксов"
18 ноября 2023, 07:20, ИА Амител
В середине ноября барнаульские рестораны KFC, наконец, начали менять вывеску на Rostic’s. По всей России это началось еще весной, а в конце осени переименование сети добралось и до Барнаула. Корреспондент amic.ru посмотрел, как выглядят рестораны Rostic’s в Барнауле и что в них изменилось.
Известно, что сейчас вывески уже сменили на ресторанах в кинотеатре "Мир", в ТЦ "Галактика" и в ТЦ "Лето". Однако, например, KFC напротив ЦУМа в Rostic’s пока не превратилось.
Корреспондент отметила, что в "Ростиксах" внутри все почти так же, как и в KFC. Дизайн остался тем же. В заведениях все еще есть упаковка с полковником Сандерсом, оставшаяся от американской сети. Однако все вывески KFC там убрали.
Также изменилось меню. "Ростмастер" заменил "Боксмастер", "Твистер" теперь называется "Шеф Ролл", а "Ай-твистер" – "Ай-Ролл". Популярные чизбургеры, шефбургеры, чикенбургеры и прочие блюда остались на месте. Цены поднимать в Rostic’s пока не стали.
Напомним, что 17 апреля американская компания Yum! Brands объявила о закрытии сделки по продаже бренда KFC в России. Бизнес достался ижевской компании "Смарт-сервис" Константина Котова и Андрея Осколкова. Они получили в собственность 66 ресторанов KFC в России, права на операционную систему и торговую марку Rostic’s. Первым рестораном, сменившим вывеску с KFC на Rostic’s, стала флагманская точка на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве.
Что касается марки "Ростик’с", то она появилась еще в 1990-х и стала одной из самых успешных сетей фастфуда в России. В 2005 году компания "Ростик Групп" заключила соглашение с американской Yum! Brands, которой принадлежит KFC. В России возникла сеть "Ростик’с-KFC". А в 2011 году Yum! Brands полностью выкупила сеть "Ростик’с", бренд перестал существовать и все вывески сменились на KFC.
07:38:55 18-11-2023
Переобулись.
08:01:15 18-11-2023
Большие корпорации не уходят из России, они перекрашиваются и продолжают работать, только под другими названиями. По сути ни у Макдональдса, ни у КФС не было чистой продажи бизнеса в России, была передача в доверительное управление под новыми логотипами.
22:00:59 18-11-2023
Гость (08:01:15 18-11-2023) Большие корпорации не уходят из России, они перекрашиваются ... Где вы такой информацией завладели?) Макдоналдс был продан франчайзи-партнеру и был продан ему весь бизнес. Тем более, если бы они хотели не уходить из России, они бы не заставили делать логотип максимально не похожим на Макдоналдс и название тоже не похожее. Касательно Rostic's тоже самое, продан бизнес франчайзи партнёрам.
09:38:07 18-11-2023
"РОСТИК'С-KFC" - это же одна контора.
21:58:14 18-11-2023
Элен без ребят (09:38:07 18-11-2023) "РОСТИК'С-KFC" - это же одна контора.... Когда-то была, сейчас бизнес в руках конкретно Rostic's
12:24:51 18-11-2023
да как это есть можно? Ведь откровенные помои
14:01:26 18-11-2023
Гость (12:24:51 18-11-2023) да как это есть можно? Ведь откровенные помои... Зайди в любую точку этой сети, посмотри количество клиентов. И кстати, а вы, видимо, едите дома, и считаете вашу домашнюю стряпню образцом кулинарного искусства?
14:22:00 18-11-2023
Гость (14:01:26 18-11-2023) Зайди в любую точку этой сети, посмотри количество клиентов.... Домашняя еда гораздо вкуснее,а там хоть и народу полно,но неизвестно, как они готовят,какими руками -грязными,чистыми,прокуренными тд,какие продукты свежие или с душком,бррр
20:47:02 18-11-2023
Могу сказать как человек который там работал, чистота и требования там к санитарии которые ни вам , ни вашей «домашней» кухне , и нашим «столовкам» даже и не снились!
12:11:44 19-11-2023
Гость (14:01:26 18-11-2023) Зайди в любую точку этой сети, посмотри количество клиентов.... Кушай, кушай - тебе норм.
20:22:17 19-11-2023
Гость (12:24:51 18-11-2023) да как это есть можно? Ведь откровенные помои... Кющяй в узбечка, дарагой!
14:26:33 18-11-2023
А что, опять не хватило фантазии название дать порядочное и русскими буквами,все как-то на западный манер,с чуждой бредятиной!
20:52:43 18-11-2023
Чем вас название не устроило? Как нужно было назвать ?как в совке кафе березка или «у Нины» ?🤣 очнитесь уже , совка нет 32 года. Откажитесь от интернета , телефона и компьютера это все западное и придумано там , а то не скрепненько получается
21:07:07 18-11-2023
Никита (20:52:43 18-11-2023) Чем вас название не устроило? Как нужно было назвать ?как в ... А почему Запад не отказывается от колеса и пороха? Либерастня, меняйте методички
21:31:08 18-11-2023
Гость (21:07:07 18-11-2023) А почему Запад не отказывается от колеса и пороха? Либерастн... Вам уже пора методичку сменить , у вас уже бред и везде мерещатся либералы, кто хоть как то посмеет высказать свое мнение отличное от вашего) Но я к либералам отношения к счастью не имею и свою страну люблю) Ну вот этот бред читать про западные название уже осточертело, если вам чуждо все западное то еще раз повторяю откажитесь от интернета и телефона да и вообще от западных технологий и включите свои два канала и смотрите лебединое озеро
19:23:10 19-11-2023
Никита (21:31:08 18-11-2023) Вам уже пора методичку сменить , у вас уже бред и везде мере... Ожидаемо слился,понес ахинею про "Лебединое озеро", классика либарастического ведения спора
21:07:50 19-11-2023
Никита (21:31:08 18-11-2023) Вам уже пора методичку сменить , у вас уже бред и везде мере... Не смеши народ, западные технологии, вот насмешил, все придумано да там, но не англрсаксами, а именно теми у кого предки жили здесь на Руси, и в 80 и 90 они туда ехали по той причине что там им обещали денег, которые тут им не платили, и ждали годами, то что заработали, спасибо Либерастам, Ельцину и Горбачеву.