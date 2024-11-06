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Как закончились выборы в США. Инфографика

Дональд Трамп уже выступил перед сторонниками и объявил о победе

06 ноября 2024, 20:10, ИА Амител

Результаты выборов в США / Фото: amic.ru
Результаты выборов в США / Фото: amic.ru

Дональд Трамп одержал убедительную победу на президентских выборах в США. Он с большим отрывом опередил свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис.

О том, как распределились голоса избирателей, – в нашей инфографике.

Ранее Трамп уже выступил перед сторонниками. Он подтвердил свою победу, назвав себя "47-м президентом США".  По его мнению, аналогов этому триумфу в американской истории нет.

Свои поздравления народному избраннику уже направили президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда.

США выборы
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Комментарии 1

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Гость

17:13:24 07-11-2024

Какое нам дело до матрасного президента?
Что рыжий дед, что индийская бабка - все одно.
Будут гадить матушке России...
В пекло их!

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