Как закончились выборы в США. Инфографика
Дональд Трамп уже выступил перед сторонниками и объявил о победе
06 ноября 2024, 20:10, ИА Амител
Результаты выборов в США / Фото: amic.ru
Дональд Трамп одержал убедительную победу на президентских выборах в США. Он с большим отрывом опередил свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис.
О том, как распределились голоса избирателей, – в нашей инфографике.
Ранее Трамп уже выступил перед сторонниками. Он подтвердил свою победу, назвав себя "47-м президентом США". По его мнению, аналогов этому триумфу в американской истории нет.
Свои поздравления народному избраннику уже направили президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда.
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