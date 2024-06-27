Как закончился групповой этап Евро-2024 по футболу и кто вышел в плей-офф?

Уже определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы

27 июня 2024, 10:30, ИА Амител

Футболист Хвича Кварацхелия на Евро-2024/ Фото: uefa.com, AFP via Getty Images

Групповой этап чемпионата Европы по футболу подошел к концу, последние его матчи были сыграны 26 июня, в плей-офф вышло 16 команд. Впереди матчи 1/8 финала, которые начнутся уже 29 июня. Amic.ru рассказывает, кто вышел в 1/8, а кто вылетел из турнира.

Группа А

В группе А первые места заняли Германия (7 очков) и Швейцария (5 очков), они сыграют в плей-офф. Венгрия с тремя очками заняла третье место, а Шотландия с одним очком – четвертое. Соответственно, Венгрия и Шотландия турнир покинули. Венгры по очкам оказались в числе двух самых слабых команд, занявших третье место, поэтому с него они не вышли.

Результаты матчей в этой группе:

Германия – Шотландия – 5:1;

Венгрия – Швейцария – 1:3;

Германия – Венгрия – 2:0;

Шотландия – Швейцария – 1:1;

Шотландия – Венгрия – 0:1;

Швейцария – Германия – 1:1.

Группа B

В группе B первые две позиции – у Испании (9 очков) и Италии (4 очка), они вышли в 1/ 8 финала. Третье место заняла Хорватия (2 очка), а четвертое – Албания (1 очко). Хорватии также не оказалось в списке лучших команд, с третьего места и она вылетела. Албания также выбыла с Евро.

Результаты матчей:

Испания – Хорватия – 3:0;

Италия – Албания – 2:1;

Хорватия – Албания – 2:2;

Испания – Италия – 1:0;

Албания – Испания – 0:1;

Хорватия – Италия – 1:1.

Группа C

Из группы С вышли три команды. Это Англия (5 очков), Дания (3 очка) и Словения (3 очка). Сербия с двумя очками заняла четвертое место и турнир покинула.

Итоги матчей следующие:

Словения – Дания – 1:1;

Сербия – Англия – 0:1;

Словения – Сербия – 1:1;

Дания – Англия – 1:1;

Англия – Словения – 0:0;

Дания – Сербия – 0:0.

Группа D

В группе D также в 1/8 финала оказались три сборные – Австрия (6 очков), Франция (5 очков) и Нидерланды (4 очка). Польша, набравшая одно очко, поехала домой.

Результаты матчей здесь такие:

Польша – Нидерланды – 1:2;

Австрия – Франция – 0:1;

Польша – Австрия – 1:3;

Нидерланды – Франция – 0:0;

Нидерланды – Австрия – 2:3.

Франция – Польша – 1:1.

Группа E

Из группы E тоже вышло три команды – Румыния, Бельгия и Словакия, набравшие по 4 очка. Те же 4 очка и у Украины, но она пропустила больше всех голов, поэтому заняла четвертое место и вылетела.

Результаты матчей такие:

Румыния – Украина – 3:0;

Бельгия – Словакия – 0:1;

Словакия – Украина – 1:2;

Бельгия – Румыния – 2:0;

Словакия – Румыния – 1:1;

Украина – Бельгия – 0:0.

Группа F

В последней группе F удалось пробиться в 1/8 финала тоже трем командам, а именно Португалии (6 очков), Турции (6 очков) и Грузии (4 очка). Чехия набрала всего одно очко и покидает турнир.

Итоги матчей следующие:

Турция – Грузия – 3:1;

Португалия – Чехия – 2:1;

Грузия – Чехия – 1:1;

Турция – Португалия – 0:3;

Грузия – Португалия – 2:0;

Чехия – Турция – 1:2.

Почему одни вышли с третьего места, а другие нет?

Из шести команд, занявших третье место, из группы выходят четыре с лучшими показателями. Ими стали Нидерланды, Грузия, Словакия и Словения. А Венгрия и Хорватия пролетели мимо плей-офф, потому что слабо выступили в группе.

Когда стартует 1/8 финала Евро?

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы 2024 начинаются 29 июня и продолжатся до 2 июля.

Какие матчи будут в 1/8 финала?

В 1/8 финала друг с другом встретятся:

Швейцария – Италия (29 июня);

Германия – Дания (29 июня);

Испания – Грузия (30 июня);

Англия – Словакия (30 июня);

Португалия – Словения (1 июля);

Франция – Бельгия (1 июля);

Румыния – Нидерланды (2 июля);

Австрия – Турция (2 июля).

Кто сейчас лучший бомбардир?

Пока лучший бомбардир турнира – грузин Жорж Микаутадзе, забивший три гола. Два гола забили немцы Джамал Мусиала и Никлас Фюллькруг, словак Иван Шранц, голландец Коди Гакпо и румын Рэзван Марин.

А когда будет финал?

Финал турнира пройдет 14 июля 2024 года в 22 часа по московскому времени.