Как закончился групповой этап Евро-2024 по футболу и кто вышел в плей-офф?
Уже определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы
27 июня 2024, 10:30, ИА Амител
Групповой этап чемпионата Европы по футболу подошел к концу, последние его матчи были сыграны 26 июня, в плей-офф вышло 16 команд. Впереди матчи 1/8 финала, которые начнутся уже 29 июня. Amic.ru рассказывает, кто вышел в 1/8, а кто вылетел из турнира.
Группа А
В группе А первые места заняли Германия (7 очков) и Швейцария (5 очков), они сыграют в плей-офф. Венгрия с тремя очками заняла третье место, а Шотландия с одним очком – четвертое. Соответственно, Венгрия и Шотландия турнир покинули. Венгры по очкам оказались в числе двух самых слабых команд, занявших третье место, поэтому с него они не вышли.
Результаты матчей в этой группе:
Германия – Шотландия – 5:1;
Венгрия – Швейцария – 1:3;
Германия – Венгрия – 2:0;
Шотландия – Швейцария – 1:1;
Шотландия – Венгрия – 0:1;
Швейцария – Германия – 1:1.
Группа B
В группе B первые две позиции – у Испании (9 очков) и Италии (4 очка), они вышли в 1/ 8 финала. Третье место заняла Хорватия (2 очка), а четвертое – Албания (1 очко). Хорватии также не оказалось в списке лучших команд, с третьего места и она вылетела. Албания также выбыла с Евро.
Результаты матчей:
Испания – Хорватия – 3:0;
Италия – Албания – 2:1;
Хорватия – Албания – 2:2;
Испания – Италия – 1:0;
Албания – Испания – 0:1;
Хорватия – Италия – 1:1.
Группа C
Из группы С вышли три команды. Это Англия (5 очков), Дания (3 очка) и Словения (3 очка). Сербия с двумя очками заняла четвертое место и турнир покинула.
Итоги матчей следующие:
Словения – Дания – 1:1;
Сербия – Англия – 0:1;
Словения – Сербия – 1:1;
Дания – Англия – 1:1;
Англия – Словения – 0:0;
Дания – Сербия – 0:0.
Группа D
В группе D также в 1/8 финала оказались три сборные – Австрия (6 очков), Франция (5 очков) и Нидерланды (4 очка). Польша, набравшая одно очко, поехала домой.
Результаты матчей здесь такие:
Польша – Нидерланды – 1:2;
Австрия – Франция – 0:1;
Польша – Австрия – 1:3;
Нидерланды – Франция – 0:0;
Нидерланды – Австрия – 2:3.
Франция – Польша – 1:1.
Группа E
Из группы E тоже вышло три команды – Румыния, Бельгия и Словакия, набравшие по 4 очка. Те же 4 очка и у Украины, но она пропустила больше всех голов, поэтому заняла четвертое место и вылетела.
Результаты матчей такие:
Румыния – Украина – 3:0;
Бельгия – Словакия – 0:1;
Словакия – Украина – 1:2;
Бельгия – Румыния – 2:0;
Словакия – Румыния – 1:1;
Украина – Бельгия – 0:0.
Группа F
В последней группе F удалось пробиться в 1/8 финала тоже трем командам, а именно Португалии (6 очков), Турции (6 очков) и Грузии (4 очка). Чехия набрала всего одно очко и покидает турнир.
Итоги матчей следующие:
Турция – Грузия – 3:1;
Португалия – Чехия – 2:1;
Грузия – Чехия – 1:1;
Турция – Португалия – 0:3;
Грузия – Португалия – 2:0;
Чехия – Турция – 1:2.
Почему одни вышли с третьего места, а другие нет?
Из шести команд, занявших третье место, из группы выходят четыре с лучшими показателями. Ими стали Нидерланды, Грузия, Словакия и Словения. А Венгрия и Хорватия пролетели мимо плей-офф, потому что слабо выступили в группе.
Когда стартует 1/8 финала Евро?
Матчи 1/8 финала чемпионата Европы 2024 начинаются 29 июня и продолжатся до 2 июля.
Какие матчи будут в 1/8 финала?
В 1/8 финала друг с другом встретятся:
Швейцария – Италия (29 июня);
Германия – Дания (29 июня);
Испания – Грузия (30 июня);
Англия – Словакия (30 июня);
Португалия – Словения (1 июля);
Франция – Бельгия (1 июля);
Румыния – Нидерланды (2 июля);
Австрия – Турция (2 июля).
Кто сейчас лучший бомбардир?
Пока лучший бомбардир турнира – грузин Жорж Микаутадзе, забивший три гола. Два гола забили немцы Джамал Мусиала и Никлас Фюллькруг, словак Иван Шранц, голландец Коди Гакпо и румын Рэзван Марин.
А когда будет финал?
Финал турнира пройдет 14 июля 2024 года в 22 часа по московскому времени.
18:42:17 27-06-2024
Молодцы грузины! Будем теперь за них болеть. А Украине просто не повезло. В других группах с 3 очками выходили, а в их группе все по 4 очка набрали. Теперь фаворитам испанцам, что все матчи выиграли, играть с Грузией, которая самый интересный футбол показывает.