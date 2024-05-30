Как защитить сад от майских заморозков и чем опасны для растений затяжные дожди?

Рассказываем, как правильно провести профилактику защиты растений в саду от заморозков и почему на Алтае ожидается засилье вредителей

30 мая 2024, 07:15, ИА Амител

Заморозки / Фото: unsplash.com / frost garden

Погода в конце мая 2024 года не балует регионы нашей страны жарой и ясными деньками: в Сибири идут затяжные дожди, а в Центральной России выпал снег. По прогнозам синоптиков, в Алтайском крае заморозки до -2 градусов передают в ночь на 1 июня. Насколько такие капризы природы опасны для растений и сада, как их можно защитить, чтобы спасти будущий урожай, amic.ru рассказал председатель отделения Союза садоводов России в Алтайском крае, агроном Владимир Марков.

Как защитить рассаду и плодовые деревья от заморозков?

Возвратные заморозки в Западной Сибири – не редкость, говорит Владимир Марков. В Алтайском крае они отмечаются практически ежегодно в срок до 10 июня, и никаких аномалий в этом нет. Однако агроном считает, что садоводам не стоит волноваться: температура ниже 0°С, по его мнению, в ближайшие дни не опустится.

"Обильные дожди, которые сейчас идут, настроения не поднимают, но серьезного урона растения не понесут: благодаря осадкам и облачности вероятность заморозков минимальная. Однако они могут ударить в северных районах региона, где всегда чуть холоднее. Огородники, которые уже высадили в открытый грунт помидоры, перцы, баклажаны, огурцы и другие культуры, для защиты от возвратных заморозков могут использовать пленку или укрывной материал", – говорит Владимир Марков.

Агроном рекомендует делать выбор в пользу лутрасила или спанбонда. Они помогут защитить растения от перепадов температур, а также создать благоприятные условия для их роста на огородном участке.

Спасти от мороза деревья на цвету, а также те, на которых уже образовались плоды, можно с помощью задымления. Когда синоптики предупреждают о серьезном похолодании, Марков разводит в бочке костер на отдалении от построек и жжет зеленую траву. Благодаря такой дымовой завесе удается сохранить будущий урожай. Либо можно организовать для плодовых растений и кустарников мелкокапельный полив. Проводить дождевание рекомендуется в период с трех до шести часов утра, когда температура становится самой низкой: при замерзании вода образует спасительный ледяной панцирь.

Что делать, если защитить от заморозков деревья не удалось?

Сами деревья от возвратных заморозков не погибнут, но урожая садовод получит значительно меньше. Плодоносить будут только те цветки, которые выжили. Чтобы дать им силы на восстановление, нужно вносить жидкие комплексные удобрения, рекомендует Владимир Марков.

Также пострадавшие яблони, груши, сливы, вишни на протяжении всего вегетационного периода нужно обильно поливать и следить на предмет симптомов болезней и заражения вредителями. После того как появятся новые листья, можно нанести на них удобрения с цинком. Поскольку зарождение цветения начинается в вегетационный период до года цветения, важно свести к минимуму стресс, чтобы способствовать урожаю в следующем году.

Насколько опасны затяжные дожди для будущего урожая?

Затяжные дожди, которые минимизируют вероятность заморозков, тоже наносят урон будущему урожаю. Из-за переувлажненности у растений начинают активно развиваться болезни и появляются вредители. В этом году садоводам нужно готовиться к засилью плодожорки, тли, которые любят лакомиться плодово-ягодными культурами.

Чтобы спасти урожай, как только прекратятся осадки, потребуется провести работы по защите культурных растений: больные листья следует оборвать, ветки – спилить, а после провести опрыскивание. В специализированных магазинах Владимир Марков советует приобрести комплексные средства, которые помогают в борьбе с "незваными гостями".

"До сбора урожая еще можно обработать кустарники и плодовые деревья от вредителей. Выбирать нужно препараты, у которых полный распад химического вещества происходит через 5-10 дней. При этом важно строго соблюдать инструкцию на упаковке и не превышать дозировку, чтобы не нанести вред будущему урожаю. Обработку проводите, когда нет осадков и ветра, чтобы не свести результаты работы к нулю", – говорит эксперт.

Следует обратить внимание и на муравейники – его обитатели являются переносчиками тли. Поэтому и с муравьями тоже нужно бороться. Делать это можно с помощью народных средств. Помогут чеснок, перец, зеленое мыло, борная кислота, нашатырный спирт и уксус. Специальные приманки, которые позволят выселить с участка муравьиные колонии, представлены в широком ассортименте в магазинах и на маркетплейсах.