Как жители алтайского села воюют с "громким и вонючим" заводом по соседству?

По словам жителей, завод по производству гречки является источником сильного шума, запаха и огромной тени на весь огород

22 июля 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Завод по производству гречки в Бобровке / Фото: предоставлено Рустамом Казаряном

Жители села Бобровка уже несколько месяцев протестуют против завода по производству гречки, который находится буквально посередине населенного пункта. По их словам, предприятие круглосуточно шумит, издает неприятные запахи, а две недавно построенные башни дают большую тень на огороды, из-за которой у местных начались проблемы с урожаем. Amic.ru разбирался в ситуации.

Сильный шум и запах гречки

Жизнь всей Бобровки изменилась два года назад, рассказал один из жителей села Рустам Казарян. Тогда у хлебопекарни, которая находилась в центре населенного пункта, сменился владелец. И вместо нее открыли завод, который начал производить гречку. По словам мужчины, руководство предприятия начало скупать соседние дома, стоящие рядом. И на этих землях стартовала стройка, которая продолжается и сейчас, отметил местный житель. Работает завод круглосуточно. И он постоянно издает шум, который сильно мешает местным, рассказал Казарян.

"Когда они пары выбрасывают, получается сильный шум. У них там всякие насосы стоят, вытяжки, моторы. При этом когда приезжает Роспотребнадзор, они отключают оборудование, и завод встает, пока все не уедут. Руководство завода видит, что специалисты в халатах выходят в огород, и подготовлены к этому. В последний раз женщина вышла замерять, и сразу завод остановили", – отметил он.

По словам Казаряна, кроме шума, в Бобровке постоянно стоит и запах гречки, который мешает людям.

"Деревня должна дышать свежим воздухом, тут дети маленькие. А на деле ты ходишь по улице, а там постоянно запах гречки. Не только мы на это жалуемся, вся деревня жалуется, что постоянно запах гречки стоит", – отметил Казарян.

Завод по производству гречки в Бобровке / Фото предоставлено Рустамом Казаряном

Две крепости и жалобы

Другая проблема – две высокие башни, которые руководство завода поставило совсем рядом с участками. Одна из них – около 15 метров высотой, отметил Казарян. По его словам, после трех часов дня весь участок буквально закрывает от солнца, а это вредит урожаю.

"Там живут взрослые люди. Они огородом кормятся, а солнце к ним постоянно не попадает. Соответственно, ничего нормально вырастить они не могут. Когда сажаешь картошку, она не растет нормально, потому что ей нужно солнце. А после трех часов дня солнце к нам вообще не попадает, его перекрывают две башни. Сейчас мы остались практически внутри завода. И они постоянно расширяются, стройка у них не кончается", – пояснил Казарян.

Жители поселка пытались жаловаться в прокуратуру (причем три раза), писали губернатору, правительству, президенту, главе Следкома Бастрыкину, однако обращения результата пока не дали, отметил он. Им даже не отправляют ответные письма. На место приезжали только сотрудники Роспотребнадзора, отметил Казарян.

"Никаких результатов не было. Как они строились, так и дальше строятся. У них руководство не поймаешь. Директор, с которым мы общались, ничего не говорит. Говорит: "Жалуйтесь, куда хотите". Мы уже вообще хотели в суд подавать. Собираемся бороться до конца. Пусть уровень шума уменьшат и эти две башни, которые они построили, переносят в другое место. Эти постройки должны быть на расстоянии 50 метров от жилого дома. А там нет 50 метров. Башни стоят через метр от нашего забора. При этом по кадастровому номеру башни и два больших ангара у них вообще не зарегистрированы", – рассказал Казарян.

Хранилища для гречки / Фото предоставлено Рустамом Казаряном

"Вы такого тихого завода во всем Алтайском крае не найдете"

Директор ООО "Агродол" (фирме принадлежит завод) Иван Земцов в разговоре с amic.ru рассказал, что ситуация с недовольными жителями его "уже одолела".

"Я столько раз отписывался по этим жалобам, столько времени потерял. В прошлом году весь декабрь просидел с санэпидемнадзором, прокуратура приходила, представители администрации. Сомневаюсь, что органы какую-то оплошность допустили. Сил уже нет. У нас имеются документы от надзорных органов, которым жители посылали жалобы. Специалисты отработали, все замеры сделали, проверки провели. Все сертификаты получены, все согласовано. Людям ответ уже дали, а они успокоиться не могут и продолжают писать дальше", – отметил он.

По его словам, работы по уменьшению шумов на предприятии постоянно ведутся и на заводе идет производственный контроль. Периодически на предприятие вызывают специалистов из лаборатории, которые делают необходимые замеры. И цифры показывают, что "все в норме", подчеркнул Земцов.

"Мы дополнительные фильтры ставим, завозим оборудование, которое шумит исключительно в помещении. Шумы постоянно уменьшаются. Вы такого тихого завода во всем Алтайском крае, а, может, и в России, не найдете", – заверил он.

Завод по производству гречки в Бобровке / Фото предоставлено Рустамом Казаряном

"Это не свинарник"

Вышки, которые сильно возмущают местных жителей, – это хранилища для гречки, которые пока не введены в эксплуатацию, объяснил предприниматель. И они, считает он, не вредят людям.

"Мало ли чего у соседа там растет, и какая тень падает. Не круглый день вышки закрывают им солнце и препятствуют росту их растений. По тени у нас тоже есть заключения специалистов. Мы же не просто так решили бочку или вышку поставить. Вся разрешительная документация есть", – подчеркнул Земцов.

Запах же нигде и никак не нормируется, отметил он. По словам директора предприятия, гречневой крупой рядом с предприятием действительно пахнет, но не постоянно. Да и "это не какое-то зловоние", уверен бизнесмен.

"Я тоже живу рядом с заводом. Да, есть запах гречневой крупы, каши вареной. Бывает, пахнет, но не постоянно этот запах присутствует. И гречневая крупа, на мой взгляд, это не свинарник у тебя за забором, не смрад, которым дышать невозможно. Это просто гречневая крупа", – объяснился он.

Завод по производству гречки в Бобровке / Фото предоставлено Рустамом Казаряном

"Мысли что-то строить пока нет"

По словам Земцова, он не прячется от людей и готов обсуждать с ними сложившуюся ситуацию. Многим местным жителям он даже помогает – например, кому-то они подсыпали земли или песка. Однако компромисс с недовольными найти трудно, подчеркнул он. Земцов назвал требования жителей Бобровки "нереальными".

При этом он добавил, что пока у завода нет планов на расширение.

"Пока ничего не планируем. Да, были соседи у нас. И в какое-то время они попросили купить у них землю, потому что были не в силах ее обрабатывать. Потом вторые соседи тоже пришли к нам, и мы у них участок купили. Покупали на перспективу, но мысли что-то там строить или под что-то это использовать пока нет", – сказал он.

Если же жители решатся подать на завод в суд, то руководство завода пойдет туда ответчиками. В победе предприниматель уверен и считает, что шансов выиграть у жителей нет никаких.