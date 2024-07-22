Как жители алтайского села воюют с "громким и вонючим" заводом по соседству?
По словам жителей, завод по производству гречки является источником сильного шума, запаха и огромной тени на весь огород
22 июля 2024, 06:15, Антон Дегтярев
Жители села Бобровка уже несколько месяцев протестуют против завода по производству гречки, который находится буквально посередине населенного пункта. По их словам, предприятие круглосуточно шумит, издает неприятные запахи, а две недавно построенные башни дают большую тень на огороды, из-за которой у местных начались проблемы с урожаем. Amic.ru разбирался в ситуации.
Сильный шум и запах гречки
Жизнь всей Бобровки изменилась два года назад, рассказал один из жителей села Рустам Казарян. Тогда у хлебопекарни, которая находилась в центре населенного пункта, сменился владелец. И вместо нее открыли завод, который начал производить гречку. По словам мужчины, руководство предприятия начало скупать соседние дома, стоящие рядом. И на этих землях стартовала стройка, которая продолжается и сейчас, отметил местный житель. Работает завод круглосуточно. И он постоянно издает шум, который сильно мешает местным, рассказал Казарян.
"Когда они пары выбрасывают, получается сильный шум. У них там всякие насосы стоят, вытяжки, моторы. При этом когда приезжает Роспотребнадзор, они отключают оборудование, и завод встает, пока все не уедут. Руководство завода видит, что специалисты в халатах выходят в огород, и подготовлены к этому. В последний раз женщина вышла замерять, и сразу завод остановили", – отметил он.
По словам Казаряна, кроме шума, в Бобровке постоянно стоит и запах гречки, который мешает людям.
"Деревня должна дышать свежим воздухом, тут дети маленькие. А на деле ты ходишь по улице, а там постоянно запах гречки. Не только мы на это жалуемся, вся деревня жалуется, что постоянно запах гречки стоит", – отметил Казарян.
Две крепости и жалобы
Другая проблема – две высокие башни, которые руководство завода поставило совсем рядом с участками. Одна из них – около 15 метров высотой, отметил Казарян. По его словам, после трех часов дня весь участок буквально закрывает от солнца, а это вредит урожаю.
"Там живут взрослые люди. Они огородом кормятся, а солнце к ним постоянно не попадает. Соответственно, ничего нормально вырастить они не могут. Когда сажаешь картошку, она не растет нормально, потому что ей нужно солнце. А после трех часов дня солнце к нам вообще не попадает, его перекрывают две башни. Сейчас мы остались практически внутри завода. И они постоянно расширяются, стройка у них не кончается", – пояснил Казарян.
Жители поселка пытались жаловаться в прокуратуру (причем три раза), писали губернатору, правительству, президенту, главе Следкома Бастрыкину, однако обращения результата пока не дали, отметил он. Им даже не отправляют ответные письма. На место приезжали только сотрудники Роспотребнадзора, отметил Казарян.
"Никаких результатов не было. Как они строились, так и дальше строятся. У них руководство не поймаешь. Директор, с которым мы общались, ничего не говорит. Говорит: "Жалуйтесь, куда хотите". Мы уже вообще хотели в суд подавать. Собираемся бороться до конца. Пусть уровень шума уменьшат и эти две башни, которые они построили, переносят в другое место. Эти постройки должны быть на расстоянии 50 метров от жилого дома. А там нет 50 метров. Башни стоят через метр от нашего забора. При этом по кадастровому номеру башни и два больших ангара у них вообще не зарегистрированы", – рассказал Казарян.
"Вы такого тихого завода во всем Алтайском крае не найдете"
Директор ООО "Агродол" (фирме принадлежит завод) Иван Земцов в разговоре с amic.ru рассказал, что ситуация с недовольными жителями его "уже одолела".
"Я столько раз отписывался по этим жалобам, столько времени потерял. В прошлом году весь декабрь просидел с санэпидемнадзором, прокуратура приходила, представители администрации. Сомневаюсь, что органы какую-то оплошность допустили. Сил уже нет. У нас имеются документы от надзорных органов, которым жители посылали жалобы. Специалисты отработали, все замеры сделали, проверки провели. Все сертификаты получены, все согласовано. Людям ответ уже дали, а они успокоиться не могут и продолжают писать дальше", – отметил он.
По его словам, работы по уменьшению шумов на предприятии постоянно ведутся и на заводе идет производственный контроль. Периодически на предприятие вызывают специалистов из лаборатории, которые делают необходимые замеры. И цифры показывают, что "все в норме", подчеркнул Земцов.
"Мы дополнительные фильтры ставим, завозим оборудование, которое шумит исключительно в помещении. Шумы постоянно уменьшаются. Вы такого тихого завода во всем Алтайском крае, а, может, и в России, не найдете", – заверил он.
"Это не свинарник"
Вышки, которые сильно возмущают местных жителей, – это хранилища для гречки, которые пока не введены в эксплуатацию, объяснил предприниматель. И они, считает он, не вредят людям.
"Мало ли чего у соседа там растет, и какая тень падает. Не круглый день вышки закрывают им солнце и препятствуют росту их растений. По тени у нас тоже есть заключения специалистов. Мы же не просто так решили бочку или вышку поставить. Вся разрешительная документация есть", – подчеркнул Земцов.
Запах же нигде и никак не нормируется, отметил он. По словам директора предприятия, гречневой крупой рядом с предприятием действительно пахнет, но не постоянно. Да и "это не какое-то зловоние", уверен бизнесмен.
"Я тоже живу рядом с заводом. Да, есть запах гречневой крупы, каши вареной. Бывает, пахнет, но не постоянно этот запах присутствует. И гречневая крупа, на мой взгляд, это не свинарник у тебя за забором, не смрад, которым дышать невозможно. Это просто гречневая крупа", – объяснился он.
"Мысли что-то строить пока нет"
По словам Земцова, он не прячется от людей и готов обсуждать с ними сложившуюся ситуацию. Многим местным жителям он даже помогает – например, кому-то они подсыпали земли или песка. Однако компромисс с недовольными найти трудно, подчеркнул он. Земцов назвал требования жителей Бобровки "нереальными".
При этом он добавил, что пока у завода нет планов на расширение.
"Пока ничего не планируем. Да, были соседи у нас. И в какое-то время они попросили купить у них землю, потому что были не в силах ее обрабатывать. Потом вторые соседи тоже пришли к нам, и мы у них участок купили. Покупали на перспективу, но мысли что-то там строить или под что-то это использовать пока нет", – сказал он.
Если же жители решатся подать на завод в суд, то руководство завода пойдет туда ответчиками. В победе предприниматель уверен и считает, что шансов выиграть у жителей нет никаких.
06:53:55 22-07-2024
Баблишка отжать хотят... Мимо езжу каждый день ниче там не воняет...
09:43:14 22-07-2024
Макс (06:53:55 22-07-2024) Баблишка отжать хотят... Мимо езжу каждый день ниче там не в... А ты поживи рядом!! Мимо он ездит... Ездок. Из сотрудников завода, наверно ?!
11:54:21 22-07-2024
Гость (09:43:14 22-07-2024) А ты поживи рядом!! Мимо он ездит... Ездок. Из сотрудников з... Сосновку-Барнаул...
20:41:58 22-07-2024
Макс (06:53:55 22-07-2024) Баблишка отжать хотят... Мимо езжу каждый день ниче там не в... Что ты несёшь, хоть понимаешь как проходит обработка гречки??
07:08:50 22-07-2024
Гречка это не куриный помет с птицефабрики. Тень от башни максимум час. По шуму уверен, что замеры делали.
07:19:38 22-07-2024
)) за взятки всё разрешили и всё соответствует нормам. Пусть падает тень, не весь день... У нас же вроде это, на даче даже, если сосед поставит сплошной забор, то можно обязать его убрать добровольно, либо через суд. А тут типа подумаешь, башня 15м? И какое назначение земли по кадастру?! И у выкупленных земель домов под ИЖС. Я вот думаю суд размотает
11:06:34 22-07-2024
Гость (07:19:38 22-07-2024) )) за взятки всё разрешили и всё соответствует нормам. Пусть... Тоже об этом подумал. Каким образом земля из Инд.Стр. перешла в разряд промышленного.
13:36:18 22-07-2024
Гость (11:06:34 22-07-2024) Тоже об этом подумал. Каким образом земля из Инд.Стр. перешл... Чё, думаете, если у этого Земцова прокуратура и СЭС прописались, это до вас проверить ни у кого ума не хватило? Ха-ха...
07:22:01 22-07-2024
Строят торговые центры, все начинают кричать, лучше бы завод построили, построили завод, снова не довольны🤷
07:38:14 22-07-2024
„Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“
Ни какой правды , вы, жители Бобровки не добьётесь . Мне вас жаль.
08:07:48 22-07-2024
Гость (07:38:14 22-07-2024) „Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“ Ни ка... Груженому ослу можно ноги поломать, как такой вариант?
08:21:34 22-07-2024
Гость (08:07:48 22-07-2024) Груженому ослу можно ноги поломать, как такой вариант?... И будите потом верхонки шить, да с заочницей переписываться. В ожидании УДО
08:02:20 22-07-2024
Сколько проезжаю там,никакого запаха не чувствовала.. Вот коровы,которые там по Бобровке ходят,где хотят и порой лежат прям на проезжей части-это действительно мешает. Жителям,видимо,не мешают.И навоз от этих коров, видимо,не пахнет ничем))
08:23:31 22-07-2024
гость (08:02:20 22-07-2024) Сколько проезжаю там,никакого запаха не чувствовала.. Вот ко... Вот еще одна деревня погрязла в корысти.
08:25:50 22-07-2024
гость (08:02:20 22-07-2024) Сколько проезжаю там,никакого запаха не чувствовала.. Вот ко... Коров в Бобровке не осталось. Раньше по пути из Рассказихи, на базарчике бобровском молочко и сметану брали. А сейчас даже останавливаться смысла нет.
09:03:19 22-07-2024
Гость (08:25:50 22-07-2024) Коров в Бобровке не осталось. Раньше по пути из Рассказихи, ... Уже везде так, крс вырезают во всех сёлах, я сам живу в селе, а молоко покупаю в Барнауле, правда только из Беларуси, наше магазинное и молоком то нельзя назвать.
09:05:32 22-07-2024
Гость (08:25:50 22-07-2024) Коров в Бобровке не осталось. Раньше по пути из Рассказихи, ...
Естественно! Потому что одня алкашня осталась. Остальные в город перебрались, теперь в новых районах всем кровь сворачивают своим диким ором по ночам. Мусор из окон выкидывают, потому что лень до мусоропровода дойти. Коммуналку годами не платят, потому что нечем. Дитачки все подъезды новые изгадили. Жесть вобщем!
09:06:30 22-07-2024
Гость (08:25:50 22-07-2024) Коров в Бобровке не осталось. Раньше по пути из Рассказихи, ... Все там есть. И коровы, и молоко со сметаной. Новый асфальт весь изгажен
09:25:33 22-07-2024
Гость (08:25:50 22-07-2024) Коров в Бобровке не осталось. Раньше по пути из Рассказихи, ... А в вашей Рассказихе коровы то есть?Дерёвня!
10:05:01 22-07-2024
Гость (08:25:50 22-07-2024) Коров в Бобровке не осталось. Раньше по пути из Рассказихи, ... Остались. вчера ехали, штук 20 видели у реки, а штук 5 -7,как обычно, шли по дороге главной))
09:21:33 22-07-2024
Казарян- такая привычная для российской глубинки, где люди испокон веку ели гречку и заготавливали её, фамилия. Можной уточнить- а в родной Армении, которая взялась дружить с США, разве нет заводов по производству гречки? А если нет, то что тут-то вам не так?
09:43:47 22-07-2024
Башни вообще-то силосами называются.
10:27:21 22-07-2024
У промпредприятий есть санитарно-защитная зона, порядка 500м, 1 км. Новое незаконно построили.
13:19:18 22-07-2024
1 (10:27:21 22-07-2024) У промпредприятий есть санитарно-защитная зона, порядка 500м... Ошибаетесь. Гораздо меньше. На порядок, скажем так.
13:34:14 22-07-2024
Жителям хочу посоветовать ежедневно молиться, чтобы не пришла в голову кому-нибудь идея построить маслоэкстракционный завод... если такое произойдёт, как это у нас на ул. Трактовой, вся Бобровка будет сипло кашлять и с ума сходить от невыносимой вони растворителя, при помощи которого делается "экологически чистое" "алтайское" "подсолнечное" масло...
07:10:34 23-07-2024
Гость (13:34:14 22-07-2024) Жителям хочу посоветовать ежедневно молиться, чтобы не пришл... Это не возле Павловского тракта? Там всегда едешь, воняет какой-то химией.
13:45:12 22-07-2024
ради интереса зайдите в дубль гис и посмотрите карту Алейска, где расположен Алейскзернопродукт. Это центр города!!!!! И этот завод существует с прошлого века и куча домов жилых рядом. А уж про масштабы этого завода говорить думаю не имеет смысла, Бобровка это грудничок по своим объемам. И вот там никто не пишет посты в соцсетях. Ты берешь жилье изначально рядом и потом начинаешь трепыхаться, то есть мозг не работал и не размышлял ,что есть такое понятие как расширение любого бизнеса.
20:31:38 22-07-2024
Ну, вариант только снести эти башни, раз ничего не помогает. Самим. Что вообще за бред-завод рядом с жилыми домами.
20:51:32 22-07-2024
Сергей (07:22:01 22-07-2024) Строят торговые центры, все начинают кричать, лучше бы завод... В своём уме гражданин???, так рассуждать, так на площади советов можно завод построить, по принципу Алтайского литейного,- а что тоже норм, шумит не сильно немного пылит а так все отлично. Думать то когда головами начнёте???
22:23:32 23-07-2024
Гость (09:21:33 22-07-2024) Казарян- такая привычная для российской глубинки, где люди и... Нацик что ли ?