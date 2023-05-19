Как жители Барнаула могут повлиять на благоустройство сквера у ТЦ "Праздничный"?

Зелёная зона на ул. Лазурной, 9, попала в список кандидатов на благоустройство

19 мая 2023, 07:30, ИА Амител

Сквер на ул. Лазурной, 9 / Фото: Екатерина Смолихина

Зелёную зону на ул. Лазурной, 9, могут благоустроить по нацпроекту "Жильё и городская среда". Для этого нужно, чтобы жители города и Индустриального района в частности проголосовали за неё на сайте za.gorodsreda.ru. 18 мая эту территорию презентовали журналистам и рассказали, почему важно привести её в порядок.

"Сейчас пустырь пропадает"

Зелёная зона на ул. Лазурной, 9, находится между ТЦ "Праздничный", фитнес-клубом "Магис-спорт" и церковью Иоанна Богослова, также рядом располагаются бары, кофейни и магазины. Каждый день здесь проходит много людей, однако благоустроенного общественного пространства у них нет, рассказывает председатель совета ТОС микрорайона "Балтийский" Раиса Дегтярёва.

"Это хорошая и большая площадка, мы можем проводить на ней праздники и отдыхать. Если жители за неё проголосуют, то зелёную зону благоустроят, здесь будет кипеть интересная жизнь, будут детские площадки, пешеходные дорожки, уголки для отдыха. Рядом проживает много народу, мимо этой зоны пролегает дорога в храм. Поэтому надо осваивать площадку. Сейчас этот пустырь неинтересный и пропадает", – рассказала Раиса Дегтярёва.

Если территория победит, то на ней проведут озеленение, сказал зампредседателя Барнаульской городской Думы Андрей Солодилов. По его словам, здесь появятся новые деревья, цветники, газоны, площадки для детей, а также зона отдыха со скамейками и, возможно, столиками для игры в шахматы и домино.

"Сегодня у жителей Индустриального района есть уникальная возможность проголосовать на всероссийском форуме за озеленение и благоустройство территории. На ней живёт порядка 20 тысяч человек. Если каждый проголосует, то здесь появится полноценная зона для отдыха. А она нужна, потому что в Индустриальном районе это одно из центральных мест. Тем более район самый густонаселённый, он нуждается в зелёных зонах", – пояснил Андрей Солодилов.

Отметим, всего в Индустриальном районе жители могут проголосовать за 15 территорий. На данный момент свой выбор сделали 17,8 тысячи жителей района. За зелёную зону на ул. Лазурной, 9, проголосовали 1,7 тысячи из них.



Андрей Солодилов и Раиса Дегтярева

Раиса Дегтярева



Андрей Солодилов и Раиса Дегтярева



















































Благоустройство сквера на ул. Лазурной, 9, в Барнауле/ Фото: Екатерина Смолихина

Как идёт голосование в городе?

Всего по Барнаулу в голосовании поучаствовали уже 44,5 тысячи горожан. На выбор им дано 37 объектов. Сейчас в тройке лидеров находится Демидовская площадь, Сиреневый бульвар и парк имени Ленина. Зелёная зона на ул. Лазурной, 9, занимает девятое место.

Голосование идёт на сайте za.gorodsreda.ru с 15 апреля до 31 мая 2023 года. Жители выбирают объект, который будет благоустроен в 2024 году. Проголосовать может каждый гражданин с 14 лет. Сделать это можно как на сайте za.gorodsreda.ru после авторизации на портале "Госуслуг", так и через виджет общественного голосования "Госуслуги. Мой выбор, моё будущее" на официальном сайте Барнаула. Человек может обратиться и к волонтёрам, которые работают по выходным с 12 до 14 часов в торговых центрах. Их можно узнать по характерной голубой одежде.

Отдать свой голос можно только за один объект. Также барнаульцы могут проголосовать за один из двух дизайн-проектов третьего этапа реконструкции парка "Юбилейный" на 2024 год. Подробнее о "выборах" общественных территорий в этом году можно прочитать здесь.