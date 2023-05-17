Власти Барнаула рассказали, что нужно для благоустройства сквера у театра драмы

Сквер у барнаульского театра драмы попал в число кандидатов на благоустройство в 2024 году

17 мая 2023, 09:01, ИА Амител

Сквер у театра драмы могут благоустроить уже в 2024 году. Там хотят сделать освещение, пешеходные дорожки, высадить новые деревья и кустарники, посадить новый газон и цветы, а также установить лавочки и урны. Для этого нужно только одно – чтобы горожане проголосовали за эту территорию, рассказал глава администрации Железнодорожного района Барнаула Андрей Курышин. Как это сделать и что нужно для благоустройства территории – в материале amic.ru.

Каким может стать сквер?

Как рассказал Андрей Курышин, территория сейчас очень нуждается в благоустройстве, ведь в последний раз это делали в далёком 1980 году. Сейчас там требуется посадить новые деревья, цветы и кустарники, обновить газон, освещение, пешеходные дорожки, установить новые лавочки и урны.

"На этой территории находится краевой театр драмы. Территория собирает тысячи горожан, и она важна для жителей района, города. Жители, которые проголосуют за объект на сайте za.gorodsreda.ru, помогут скверу вновь обрести красоту и усилить её значимость для горожан", – отметил глава Железнодорожного района.

Где и как надо голосовать за сквер?

Жители Барнаула голосуют за общественную территорию, которую благоустроят в 2024 году. Голосование идёт с 15 апреля до 31 мая 2023 года. Сделать свой выбор может каждый барнаулец, которому исполнилось 14 лет.

Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru – после авторизации через портал "Госуслуги", а также через виджет общественного голосования "Госуслуги. Мой выбор, моё будущее" на официальном сайте Барнаула.

Если сделать это самому сложно, можно воспользоваться помощью волонтёров. Они работают по выходным в торговых центрах – с 12 до 14 часов дня. Их можно заметить по характерной голубой экипировке.

"Мы предлагаем жителям Барнаула отсканировать QR-код и на странице 22.gorodsreda.ru проголосовать через авторизацию на "Госуслугах". Также с помощью волонтёров можно отдать свой голос по подтверждённому номеру телефона. Мы находимся в торговых центрах, а также выезжаем на предприятия, организации и больницы – нужно сделать лишь запрос в Алтайский центр развития добровольчества. Барнаульцам обязательно нужно принимать участие в голосовании, чтобы украсить облик города, выбрать территорию, которая станет комфортной и привлекательной", – рассказала журналистам волонтёр Алиса Гальских.

Отметим, что всего в Барнауле можно проголосовать за один из 37 предложенных объектов. Кроме сквера у театра драмы, в списке есть, например, Сиреневый бульвар на ул. Сиреневой, 7, парк "Зелёный сквер" за Краевым художественным музеем, территория бывшего парка имени Ленина, Демидовская площадь, аллея по ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова), Обской бульвар, сквер Пушкина, площадь маршала Жукова, сквер "Ротонда", сквер медиков и другие объекты.

Помимо общественных территорий, жители могут проголосовать за один из двух дизайн-проектов третьего этапа реконструкции парка "Юбилейный" на 2024 год.

Подробнее о голосовании можно прочитать здесь.