Власти Барнаула рассказали, что нужно для благоустройства сквера у театра драмы
Сквер у барнаульского театра драмы попал в число кандидатов на благоустройство в 2024 году
17 мая 2023, 09:01, ИА Амител
Сквер у театра драмы могут благоустроить уже в 2024 году. Там хотят сделать освещение, пешеходные дорожки, высадить новые деревья и кустарники, посадить новый газон и цветы, а также установить лавочки и урны. Для этого нужно только одно – чтобы горожане проголосовали за эту территорию, рассказал глава администрации Железнодорожного района Барнаула Андрей Курышин. Как это сделать и что нужно для благоустройства территории – в материале amic.ru.
Каким может стать сквер?
Как рассказал Андрей Курышин, территория сейчас очень нуждается в благоустройстве, ведь в последний раз это делали в далёком 1980 году. Сейчас там требуется посадить новые деревья, цветы и кустарники, обновить газон, освещение, пешеходные дорожки, установить новые лавочки и урны.
"На этой территории находится краевой театр драмы. Территория собирает тысячи горожан, и она важна для жителей района, города. Жители, которые проголосуют за объект на сайте za.gorodsreda.ru, помогут скверу вновь обрести красоту и усилить её значимость для горожан", – отметил глава Железнодорожного района.
Где и как надо голосовать за сквер?
Жители Барнаула голосуют за общественную территорию, которую благоустроят в 2024 году. Голосование идёт с 15 апреля до 31 мая 2023 года. Сделать свой выбор может каждый барнаулец, которому исполнилось 14 лет.
Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru – после авторизации через портал "Госуслуги", а также через виджет общественного голосования "Госуслуги. Мой выбор, моё будущее" на официальном сайте Барнаула.
Если сделать это самому сложно, можно воспользоваться помощью волонтёров. Они работают по выходным в торговых центрах – с 12 до 14 часов дня. Их можно заметить по характерной голубой экипировке.
"Мы предлагаем жителям Барнаула отсканировать QR-код и на странице 22.gorodsreda.ru проголосовать через авторизацию на "Госуслугах". Также с помощью волонтёров можно отдать свой голос по подтверждённому номеру телефона. Мы находимся в торговых центрах, а также выезжаем на предприятия, организации и больницы – нужно сделать лишь запрос в Алтайский центр развития добровольчества. Барнаульцам обязательно нужно принимать участие в голосовании, чтобы украсить облик города, выбрать территорию, которая станет комфортной и привлекательной", – рассказала журналистам волонтёр Алиса Гальских.
Отметим, что всего в Барнауле можно проголосовать за один из 37 предложенных объектов. Кроме сквера у театра драмы, в списке есть, например, Сиреневый бульвар на ул. Сиреневой, 7, парк "Зелёный сквер" за Краевым художественным музеем, территория бывшего парка имени Ленина, Демидовская площадь, аллея по ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова), Обской бульвар, сквер Пушкина, площадь маршала Жукова, сквер "Ротонда", сквер медиков и другие объекты.
Помимо общественных территорий, жители могут проголосовать за один из двух дизайн-проектов третьего этапа реконструкции парка "Юбилейный" на 2024 год.
Подробнее о голосовании можно прочитать здесь.
09:23:46 17-05-2023
Сквер у театра Драмы и так более-менее благоустроен. Надо голосовать за зеленую зону, расположенную в границах земельных участков по ул.Антона Петрова, 221 е, ж, л, ул.Ленинградской, 1, 5а, ул.Энтузиастов, 12 (бывший парк культуры и отдыха имени В.И.Ленина). Это парк возле Барнаульского зоопарка в Лесной сказке. Власти естественно хотят потратить минимум денег и сил, а на этот участок их надо очень прилично выделить. Зато и народу в парк ходит существенно больше и польза от этого реально будет видна.
10:04:22 17-05-2023
отстаньте от одной из уцелевших от ваших благоустройств, зеленых зон! всё там хорошо!
11:45:14 17-05-2023
Элен без ребят (10:04:22 17-05-2023) отстаньте от одной из уцелевших от ваших благоустройств, зел... Где там хорошо? Заросшее травой по пояс с трухлявыми деревьями пространство? Парк Изумрудный и Юбилейный парк - яркий пример того, что благоустройство пошло на пользу. Люди ежедневно там стали гулять, а до реконструкции - одни алкаши, да наркоманы по зарослям закладки искали. В Юбилейной постоянно полицейские ходили закладчиков ловили. В Лесной сказке несколько раз трава горела, ибо не косили. Хотите жить в болоте - ваше право, других туда не тащите.
10:26:14 17-05-2023
Как только благоустраивать начнут, так всё вырубают. Лучше уж так, как есть. Печально, что люди уничтожили газоны - ходят по ним, пикники устраивают, собак выгуливают. Раньше запрещалось ходить по газонам и они были хорошие.
12:01:33 17-05-2023
Голосуйте за бывший парк им. Ленина! Во-первых, это целый парк! Во-вторых, он действительно требует благоустройства!
13:16:42 17-05-2023
Когда там построят очередной корпус АГУ, то это уже будет не сквер, а скверчик или скверчок. Очень жаль что скверы исторического центра если не уничтожают то превращают в убогие жалкие участки чудом уцелевшей растительности. Думаю пора задуматься над развитием бонсай на таких скверчиках, тогда всё будет выглядеть пропорционально.
13:28:37 17-05-2023
Гость (13:16:42 17-05-2023) Когда там построят очередной корпус АГУ, то это уже будет не... А зачем ещё корпус АГУ? Сейчас ВО не в чести, получать его дорого и потом за копейки работать. И государству образованные не нужны. Главное чтобы в культовое сооружение дорогу знали, а там мужик в платье всё растолкует, как думать и что делать.
13:25:04 17-05-2023
спилить и закатать все в бетон