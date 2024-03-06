Как жителю Алтайского края найти свой избирательный участок на выборах президента РФ
В 2024 году в регионе можно проголосовать не только на УИКе, но и на "Госуслугах"
06 марта 2024, 08:15, ИА Амител
Через несколько дней в России пройдут главные для страны выборы – президента Российской Федерации. И уже пора принять решение, где именно проголосовать. В этом году, чтобы сделать свой выбор, можно и лично прийти на участок, и принять участие дистанционно. Рассказываем, как же найти этот участок и как проголосовать не выходя из квартиры.
Как найти свой избирательный участок?
Ваш участок – это тот, к которому вы прикреплены по прописке. Если вы не голосовали ранее по месту регистрации, участок можно узнать в личном кабинете на "Госуслугах", на сайте ЦИК России (нужно указать ФИО, дату рождения и адрес места жительства) или в Информационно-справочном центре 8 800 200‑00‑20 (бесплатно по России).
В какие дни можно проголосовать на своем участке?
В любой из трех дней голосования: 15 (пятница), 16 (суббота) или 17 марта (воскресенье). Но строго в часы работы участка: с 8 утра до 20 вечера.
А если я в эти дни нахожусь в другом городе или регионе и не могу приехать голосовать?
Если вы хотите проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания, ничего не помешает вам это сделать. Но нужно будет подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
По 11 марта 2024 года это можно сделать через портал "Госуслуги", в территориальной избирательной комиссии (с 14 до 20 часов в будние дни и с 10 до 14 часов в выходные и праздничные дни) или в МФЦ. А с 6 по 11 марта – в участковой избирательной комиссии (с 14 до 20 часов в будние дни и с 10 до 14 часов в выходные и праздничные дни) по месту пребывания.
Этот механизм называется "Мобильный избиратель" и работает в России уже несколько лет.
А что там с дистанционным голосованием?
С ним все в порядке. Алтайский край его уже опробовал на выборах губернатора в 2023 году. Этот формат дает возможность проголосовать с телефона, ноутбука или компьютера – любого устройства, где есть выход на портал "Госуслуги". В дни выборов (15,16, 17 марта с 8 до 20 часов по местному времени) зайдите на портал и проголосуйте в разделе, посвященном выборам. Он будет на главной странице.
Но здесь также надо заранее подать заявление. И сделать это можно только через "Госуслуги" и не позднее 23:59 11 марта 2024 года (по московскому времени).
08:35:05 06-03-2024
Мои родители очень возрастные люди. В силу болезней, к сожалению уже не способны дойти до избирательного участка, который они всегда ранее посещади и не пропустили ни одних выборов проходящих в стране. Потому что это для них важно. Для них это ответственно. Каких то интернетов, и тем более госуслуг они признавать не желают, поскольку считают это не нашим, а происками империалистов. Вот уже две недели, мать тщетно пытается дозвониться до 215 участковой комиссии чтоб пригласить представителей на дом. Я написал неделю назад им письмо на электронную почту с аналогичной просьбой, но тишина. Не удивлюсь, что 17 марта, в 19.58 напротив их фамилий в списки избирателей появятся подписи получивших бюлютень для голосования. Родителям скажу что в день выборов, достаточно будет в 8.00 включить первый канал ТВ и молча кивнуть. Мол теперь это новые технологии выборов. Обидно за стариков. Они видели разруху после войны. Видели расцвет страны. И снова вернулись в разруху и безразличие.
08:41:01 06-03-2024
Гость (08:35:05 06-03-2024) Мои родители очень возрастные люди. В силу болезней, к сожал... Таких нельзя допускать до плейбисцита. Они вам там навыбирают
08:51:44 06-03-2024
Гость (08:35:05 06-03-2024) Мои родители очень возрастные люди. В силу болезней, к сожал... Без них там все галочки поставят. Ради интереса сходите на закрытие участка там многие уже вписаны в журнал.
09:52:14 06-03-2024
Гость (08:51:44 06-03-2024) Без них там все галочки поставят. Ради интереса сходите на з... Приходил специально. Вписывают после закрытия, сказали.
09:08:13 06-03-2024
Гость (08:35:05 06-03-2024) Мои родители очень возрастные люди. В силу болезней, к сожал... Их голоса уже учтены, пусть не переживают
11:59:09 06-03-2024
Гость (08:35:05 06-03-2024) Мои родители очень возрастные люди. В силу болезней, к сожал... Товарищ, твои страхи беспочвенные, три беспрецедентных дня голосования за незыблемое е президентское кресло, охватит всех, даже тех кто скрылся в лесу. Найдут твоих родителей и они поставят галочку или крестик.
10:56:21 06-03-2024
Зачем на госуслугах, а нельзя информацию выложить в интернет или в 2 ГИС.