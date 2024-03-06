В 2024 году в регионе можно проголосовать не только на УИКе, но и на "Госуслугах"

06 марта 2024, 08:15, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Через несколько дней в России пройдут главные для страны выборы – президента Российской Федерации. И уже пора принять решение, где именно проголосовать. В этом году, чтобы сделать свой выбор, можно и лично прийти на участок, и принять участие дистанционно. Рассказываем, как же найти этот участок и как проголосовать не выходя из квартиры.

Как найти свой избирательный участок?

Ваш участок – это тот, к которому вы прикреплены по прописке. Если вы не голосовали ранее по месту регистрации, участок можно узнать в личном кабинете на "Госуслугах", на сайте ЦИК России (нужно указать ФИО, дату рождения и адрес места жительства) или в Информационно-справочном центре 8 800 200‑00‑20 (бесплатно по России).

В какие дни можно проголосовать на своем участке?

В любой из трех дней голосования: 15 (пятница), 16 (суббота) или 17 марта (воскресенье). Но строго в часы работы участка: с 8 утра до 20 вечера.

А если я в эти дни нахожусь в другом городе или регионе и не могу приехать голосовать?

Если вы хотите проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания, ничего не помешает вам это сделать. Но нужно будет подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

По 11 марта 2024 года это можно сделать через портал "Госуслуги", в территориальной избирательной комиссии (с 14 до 20 часов в будние дни и с 10 до 14 часов в выходные и праздничные дни) или в МФЦ. А с 6 по 11 марта – в участковой избирательной комиссии (с 14 до 20 часов в будние дни и с 10 до 14 часов в выходные и праздничные дни) по месту пребывания.

Этот механизм называется "Мобильный избиратель" и работает в России уже несколько лет.

А что там с дистанционным голосованием?

С ним все в порядке. Алтайский край его уже опробовал на выборах губернатора в 2023 году. Этот формат дает возможность проголосовать с телефона, ноутбука или компьютера – любого устройства, где есть выход на портал "Госуслуги". В дни выборов (15,16, 17 марта с 8 до 20 часов по местному времени) зайдите на портал и проголосуйте в разделе, посвященном выборам. Он будет на главной странице.

Но здесь также надо заранее подать заявление. И сделать это можно только через "Госуслуги" и не позднее 23:59 11 марта 2024 года (по московскому времени).