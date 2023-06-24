Какая обстановка в Ростове-на-Дону 24 июня. Видео и фоторепортаж
Президент Путин назвал ситуацию в городе сложной, но заверил, что будут предприняты меры для ее стабилизации
24 июня 2023, 17:10, ИА Амител
Вечером 23 июня в каналах, связанных с Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнер", появились сообщения, что Министерство обороны якобы нанесло ракетный удар по позициям "вагнеровцев". В Минобороны РФ обвинения отвергли, назвав их провокацией. Пригожин пригрозил "разобраться" с военным ведомством, а ФСБ завело на бизнесмена уголовное дело по статье "Вооруженный мятеж".
Утром 24 июня в соцсетях и СМИ (в том числе в федеральных) начали публиковать сообщения о том, что в центре Ростова-на-Дону появилась военная техника, где, в частности, перекрыли проезд к штабу ЮВО, писало РИА Новости.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома. Также в столице региона отменили запланированные на выходные массовые мероприятия и ввели временные ограничения в движении городского транспорта.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что в Ростове-на-Дону блокирована работа органов гражданского и военного управления. Но пообещал: власти предпримут меры для стабилизации ситуации, передает РБК.
"Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления", – сказал он, отметив, что "как верховный главнокомандующий, как гражданин России" "сделает все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность свободу граждан".
Подробнее о том, какая сегодня обстановка в Ростове-на-Дону, – в фоторепортаже ТАСС.
18:11:10 24-06-2023
"якобы нанесло ракетный удар по позициям "вагнеровцев". " ---------------- Так нанесло, или якобы нанесло? Неужели так сложно выяснить были удары или нет?
20:33:32 24-06-2023
Гость (18:11:10 24-06-2023) "якобы нанесло ракетный удар по позициям "вагнеровцев". " -... а если окажется не якобы?
11:47:23 25-06-2023
гость (20:33:32 24-06-2023) Гость (18:11:10 24-06-2023) "якобы нанесло ракетный уд... Тогда вопрос - кто нанес эти удары? И зачем? Не было ли это провокацией со стороны НАТО. Вопросов масса.
19:57:35 24-06-2023
Это не военный мятеж, а театральная постановка. Но кому то очень хочется чтобы это был мятеж чтобы уничтожить самое боевое и эффективное в стране вооруженное формирование. Но шойгу почему то свое такое же кажется "Патриот"не расформировывает, да и кадыров то же.
23:24:27 24-06-2023
Вы не узнаете правду, не старайтесь. У каждого она своя.
06:06:03 25-06-2023
Да.Печально. То, чего я боялся по анализу заявлений Пригожина, случилось.И то, что по результатам своих заявлений он ,как писали, пошел "на Москву", захватив при это военные объекты в Ростове и даже аэродром, это,конечно, попытка переворота.Что недопустимо ни в мирное время, тем более во время СВО.Меры,принятые руководством государства в отношении ЧВК, очень обнадеживают, что в ближайшее время все войдет в норму для условий СВО. По-моему, очень мудрые решения руководства РФ, что позволит наверняка стабилизировать обстановку с"оркестрантами".