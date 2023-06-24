Какая обстановка в Ростове-на-Дону 24 июня. Видео и фоторепортаж

Президент Путин назвал ситуацию в городе сложной, но заверил, что будут предприняты меры для ее стабилизации

24 июня 2023, 17:10, ИА Амител

Вечером 23 июня в каналах, связанных с Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнер", появились сообщения, что Министерство обороны якобы нанесло ракетный удар по позициям "вагнеровцев". В Минобороны РФ обвинения отвергли, назвав их провокацией. Пригожин пригрозил "разобраться" с военным ведомством, а ФСБ завело на бизнесмена уголовное дело по статье "Вооруженный мятеж".

Утром 24 июня в соцсетях и СМИ (в том числе в федеральных) начали публиковать сообщения о том, что в центре Ростова-на-Дону появилась военная техника, где, в частности, перекрыли проезд к штабу ЮВО, писало РИА Новости.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома. Также в столице региона отменили запланированные на выходные массовые мероприятия и ввели временные ограничения в движении городского транспорта.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что в Ростове-на-Дону блокирована работа органов гражданского и военного управления. Но пообещал: власти предпримут меры для стабилизации ситуации, передает РБК.

"Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления", – сказал он, отметив, что "как верховный главнокомандующий, как гражданин России" "сделает все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность свободу граждан".

Подробнее о том, какая сегодня обстановка в Ростове-на-Дону, – в фоторепортаже ТАСС.