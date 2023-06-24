Жителей Ростовской области призвали без необходимости не выходить из дома

По словам Василия Голубева, правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей региона

24 июня 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома.

Как он написал в телеграм-канале, "сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка".

Также отметил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимое для обеспечения безопасности жителей региона.

"Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома", - призвал политик.

В Москве тем временем проводят антитеррористические мероприятия. По словам мэра Сергея Собянина, действия направлены на усиление мер безопасности столицы.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал аудиозаписи, в которых, в частности, утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны.

В связи с этим ФСБ РФ возбудила против него уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны слова бизнесмена назвали ложью.