Резкое потепление и дожди могут осложнить паводок на Алтае

01 апреля 2024, 15:32, ИА Амител

Сотрудники МЧС проводят откачу воды в Зудилово. Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Температура воздуха продолжает повышаться в Алтайском крае и уже к 5 апреля местами столбики термометров покажут до +22 градусов. На фоне такого потепления все весенние процессы будут протекать активно, при этом паводковая ситуация может еще больше осложниться. Об этом amic.ru рассказали в региональном ЦГМС.

В ночь на 2 и 3 апреля в регионе ожидается от -4 до +2°С, днем будет от +3 до +9°С, а местами потеплеет до +13°С. При этом локально пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха начнет нарастать днем 4 апреля: столбики термометров на большей части региона поднимутся до +6…+11°С, а по юго-западу потеплеет до +16.

"В период с 5 по 9 апреля днем, предварительно, будет от +13 до +18°С, а в предгорьях – от +19 до +22°С. Есть большая вероятность, что 8 апреля по краю пройдут дожди. Все эти факторы будут способствовать интенсивному снеготаянию. На развитии паводковой ситуации это может сказаться негативно", – рассказали в алтайском ЦГМС.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае из-за паводка действует режим ЧС. К утру 1 апреля подтоплены оказались 478 домов и 943 приусадебных участка в 42 населенных пунктах. Но больше всего пострадали села Михайловка и Ракиты, там обстановка самая сложная. Большую тревогу вызывает разлившаяся река Лосиха: началось подтопление села Санниково. В регионе из-за паводка оказались перекрыты восемь автодорог.