А в следующем году, скорее всего, будет попрохладнее

01 апреля 2024, 15:12, ИА Амител

Палящее солнце / Фото: unsplash.com

Эксперты рассказали РБК, что 2024 год может оказаться теплее предыдущего года, когда был побит рекорд по потеплению.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев пояснил, что наиболее теплые года приходятся на время, когда достигает пика эффект Эль-Ниньо.

"В 2023 году мы имели сильное Эль-Ниньо, которое закончится, как предполагается, к середине текущего года. Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на его второй год. То есть 2024 год прогнозировался как, скорее всего, самый теплый", - отметил Киселев.

В 2024 году есть риск нового рекорда, указал замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александр Чернокульский. По его словам, теплая фаза Эль-Ниньо в Тихом океане "уже заканчивается" и в следующем году, "скорее всего, будет попрохладнее".

Эль-Ниньо - явление, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3 градуса. Помимо Эль-Ниньо, существует обратный процесс, со снижением температуры в океане, - Ла-Нинья. Они сменяют друг друга каждые два-семь лет и оказывают существенное влияние на климат.