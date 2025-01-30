Какая погода будет на Алтае весь февраль и в первые дни весны?

Погода будет радовать разнообразием в первую половину последнего месяца зимы

30 января 2025, 13:20, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае почти весь февраль температура стабильно будет держаться в пределах -10...-20 градусов, а самым холодным будет 13-й день месяца. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Погода".

"До 13 февраля погода порадует разнообразием: и снежная, и облачная, и ясная в разные дни. При этом до 13-го числа будет постепенно холодать – дойдет до -23 градусов днем и -24 градусов ночью, а после температура будет постепенно, каждый день, повышаться и к 28 февраля ожидается -3 градуса", – говорится в прогнозе.

В первые дни весны, 1 и 2 марта, будет -2...0 градусов. А в первую неделю, по усредненным данным за десять лет наблюдений, ожидается -2...-4 градуса.

А вот прогноз Gismeteo отличается, причем прилично – градусов на десять. Согласно этим данным, в Алтайском крае самыми холодными в феврале будут 1, 4 и также 13 число, однако прогнозируется в эти дни -14 градусов.

"Во второй половине месяца ожидается постепенное потепление: с 13 по 23 февраля температуры плавно поднимутся с -14 до -8 градусов", – говорится в прогнозе.

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