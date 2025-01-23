В марте на большей части территории СФО прогнозируются плюсовые отклонения среднемесячной температуры воздуха

23 января 2025, 14:50, ИА Амител

Весна / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Однозначно говорить о ранней весне в этом году сложно, рассказал сотрудник Пермского национального исследовательского политехнического университета, эксперт в области океанологии, член Русского географического общества Максим Симакин.

Он отметил, что в большинстве регионов России таяние снега, как правило, завершается в середине апреля. Учитывая текущие условия, а именно общий повышенный температурный фон и отсутствие дефицита осадков, по крайней мере на Урале и в Западной Сибири, можно прогнозировать, что таяние снега завершится в эти же сроки.

При этом местами количество снегонакопления достигает 160% от нормы. Другими словами, некоторые регионы свой план по осадкам уже выполнили.

"Оправдываемость прогнозов на несколько месяцев вперед невысока, поэтому однозначно говорить о ранней весне в этом году сложно. По данным Гидрометцентра, в марте ожидается температурный режим в пределах климатической нормы, тогда как на большей части территории Северо-Западного и Сибирского федеральных округов, в Республике Саха (Якутия) и на юге Дальневосточного федерального округа прогнозируются плюсовые отклонения среднемесячной температуры воздуха", – отметил Симакин.

Ранее сообщалось, что Алтайский край стал самым жарким регионом в Сибири из-за плюсовых температур в январе.