Стоит ли ожидать раннюю весну в Сибири из-за аномально теплой зимы?
В марте на большей части территории СФО прогнозируются плюсовые отклонения среднемесячной температуры воздуха
23 января 2025, 14:50, ИА Амител
Однозначно говорить о ранней весне в этом году сложно, рассказал сотрудник Пермского национального исследовательского политехнического университета, эксперт в области океанологии, член Русского географического общества Максим Симакин.
Он отметил, что в большинстве регионов России таяние снега, как правило, завершается в середине апреля. Учитывая текущие условия, а именно общий повышенный температурный фон и отсутствие дефицита осадков, по крайней мере на Урале и в Западной Сибири, можно прогнозировать, что таяние снега завершится в эти же сроки.
При этом местами количество снегонакопления достигает 160% от нормы. Другими словами, некоторые регионы свой план по осадкам уже выполнили.
"Оправдываемость прогнозов на несколько месяцев вперед невысока, поэтому однозначно говорить о ранней весне в этом году сложно. По данным Гидрометцентра, в марте ожидается температурный режим в пределах климатической нормы, тогда как на большей части территории Северо-Западного и Сибирского федеральных округов, в Республике Саха (Якутия) и на юге Дальневосточного федерального округа прогнозируются плюсовые отклонения среднемесячной температуры воздуха", – отметил Симакин.
Ранее сообщалось, что Алтайский край стал самым жарким регионом в Сибири из-за плюсовых температур в январе.
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