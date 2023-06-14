Какая погода будет в Алтайском крае до 18 июня и где ожидаются заморозки
Заморозки не будут сплошными, их зафиксируют только местами
14 июня 2023, 13:30, Ирина Киселева
Заморозки на почве в ночь на 15 июня прогнозируют синоптики в Алтайском крае. Ожидается, что они затронут северные и предгорные районы. На остальной территории региона столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+26°С. Об этом amic.ru рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"До -1°С похолодание возможно местами в Камне-на-Оби, Тальменке, Чарыше, Солонешном, Краснощеково, Змеиногорске, Крутихинском, Залесовском районах. Минувшей ночью в Волчихе в травостое температура опустилась до 0,2°С. Погода в июне не перестает удивлять нас аномалиями. Перепады слишком резкие: то изнуряющая жара, то снова заморозки", – говорит Наталия Кобякова.
После похолодания с 16 июня в Алтайском крае вновь начнется потепление, но аномальной жары синоптики не обещают. По ночам будет от +9 до +14°С, местами в предгорьях +4…+8°С. До +24…+29°С ожидается в пятницу, в субботу воздух прогреется до +26…+32°С, а в воскресенье – до +23…+28°С.
"В северных районах в период с 16 по 18 июня пройдут небольшие дожди, местами с грозами. А уже в воскресенье с прохождением холодного фронта локальные кратковременные дожди с грозами пройдут по всему краю, ветер усилится до 15-18 метров в секунду", – сообщила Кобякова.
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