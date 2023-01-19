Треснувший с четырёх сторон аварийный дом в Барнауле могут снести до конца 2024 года

Двухэтажку решили расселить после публикации amic.ru

19 января 2023, 06:45, ИА Амител

Дом на ул. Папанинцев, 19а

Барнаульские власти признали аварийным треснувший с четырёх сторон дом на улице Папанинцев, 19а, о котором писал amic.ru. Как показала экспертиза, здание оказалось изношено на 48%. Строение могут снести до 16 декабря 2024 года, причём сделать это обязали собственников квартир. Впрочем, если они не сделают этого, дом уберут уже городские службы, рассказали amic.ru в барнаульской мэрии. Все подробности – в нашем материале.

Что случилось с домом?

Много лет назад по дому на ул. Папанинцев, 19а, с четырёх сторон прошли трещины, но только в этом году после обращений жителей в средства массовой информации его признали аварийным. Как пояснили amic.ru в администрации, после публикации в СМИ экспертная организация "АЦСТЭ" проверила техническое состояние строительных конструкций дома, выявила дефекты и повреждения.

Как следует из ответа мэрии, здание обследовали 2 и 3 декабря. Результаты показали:

аварийный фундамент с износом 55%;

отмостки в неудовлетворительном состоянии с износом 60%;

стены в аварийном состоянии с износом 50%;

перегородки и перекрытия в ограниченно работоспособном состоянии с износом 45% и 55% соответственно.

Общий износ дома составил 48%. Его техническое состояние специалисты назвали неудовлетворительным. Также эксперты решили, что капитальный ремонт – нецелесообразен. В итоге 16 декабря межведомственная комиссия признала дом подлежащим сносу.

"Принимая во внимание величину физического износа и уровень технического состояния здания, экспертом сделан вывод, что техническое состояние фундаментов и кирпичной кладки наружных стен без проведения ремонтно-восстановительных работ не позволяет обеспечить долговременную механическую безопасность и пространственную устойчивость строительных конструкций", – отметили в мэрии.

Как будут сносить и расселять дом?

По статье 32 ЖК РФ обязанность по сносу дома ложится на собственников. Сейчас владельцам квартир предложили убрать дом в срок до 16 декабря 2024 года. Но если они этого не сделают, администрация изымет территорию, и тогда ликвидируют здание уже городские службы. Собственникам квартир предоставят компенсацию за изымаемое жильё, рассказали в пресс-службе города. Её сумму определят оценщики.

С чего всё началось

В ноябре 2022 года жительница дома Ирина Кобылина рассказывала amic.ru о том, что дом на ул. Папанинцев, 19а, "живёт" с трещинами, которые появились с четырёх сторон здания ещё в середине 1990-х годов. За минувшие годы трещины разрастались, здание клонилось в сторону и фундамент "пополз". При этом дом аварийным никто не признавал и из администрации и жилинспекции приходили "только отписки", утверждает женщина. Тогда она обратилась в СМИ.

После публикации amic.ru прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о доме, региональный Следком начал доследственную проверку. 12 января дом признали аварийным.

Напомним, что осенью 2022 года, также после публикаций СМИ, власти пообещали расселить и треснувший дом на ул. Смирнова, 77д.