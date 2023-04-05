Барнаульские власти нашли перевозчиков на все "дачные" маршруты города

05 апреля 2023, 14:10, Анастасия Бичакова

Автобус / Фото: amic.ru

К концу следующей недели в Барнауле запустят садоводческие маршруты.

Какие автобусы будут перевозить дачников и где посмотреть их расписание – подробнее читайте на amic.ru.

Какие "дачные" маршруты будут ходить в Барнауле?

В Барнауле для дачников будут ходить автобусы по 14 маршрутам: № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125 и 151.

Когда запустят автобусы для дачников?

Маршруты для дачников запустят в Барнауле до 15 апреля, а работать они будут до 16 октября включительно.

Где смотреть расписание автобусов?

Расписание автобусов можно будет посмотреть на странице городского комитета по дорожному хозяйству на сайте мэрии Барнаула.

В будни на "дачных" маршрутах задействуют 22 единицы подвижного состава, а в выходные – 30, ранее писал amic.ru.

А сколько будет стоить проезд?

Как и на внутригородских автобусах, проезд на садоводческих маршрутах будет стоить 30 рублей.

"Как и прежде, садоводческие маршруты осуществляют перевозку пассажиров и багажа по регулируемому тарифу с предоставлением права на проезд по проездным билетам, персональным транспортным картам", – подчёркивают в дорожном комитете.

Для отдельных категорий действует льготный проезд. А для детей до семи лет он бесплатный.