Какие автобусы для дачников будут ходить в Барнауле?
Барнаульские власти нашли перевозчиков на все "дачные" маршруты города
05 апреля 2023, 14:10, Анастасия Бичакова
К концу следующей недели в Барнауле запустят садоводческие маршруты.
Какие автобусы будут перевозить дачников и где посмотреть их расписание – подробнее читайте на amic.ru.
Какие "дачные" маршруты будут ходить в Барнауле?
В Барнауле для дачников будут ходить автобусы по 14 маршрутам: № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125 и 151.
Когда запустят автобусы для дачников?
Маршруты для дачников запустят в Барнауле до 15 апреля, а работать они будут до 16 октября включительно.
Где смотреть расписание автобусов?
Расписание автобусов можно будет посмотреть на странице городского комитета по дорожному хозяйству на сайте мэрии Барнаула.
В будни на "дачных" маршрутах задействуют 22 единицы подвижного состава, а в выходные – 30, ранее писал amic.ru.
А сколько будет стоить проезд?
Как и на внутригородских автобусах, проезд на садоводческих маршрутах будет стоить 30 рублей.
"Как и прежде, садоводческие маршруты осуществляют перевозку пассажиров и багажа по регулируемому тарифу с предоставлением права на проезд по проездным билетам, персональным транспортным картам", – подчёркивают в дорожном комитете.
Для отдельных категорий действует льготный проезд. А для детей до семи лет он бесплатный.
14:36:08 05-04-2023
Расстояние до моего сада 20 км по асфальту, а за проезд еще недавно брали 75 руб. 30 лет возмущался дороговизной поездки.