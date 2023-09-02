Какие дороги и на сколько перекроют в Барнауле в связи с празднованием Дня города?

Праздник состоится при любой погоде 2 сентября

02 сентября 2023, 09:14, ИА Амител

Фото: amic.ru

Краевая столица 2 сентября с размахом отметит 293-летие. На площади Сахарова в этот день будут "дуть молодые ветра" группы "7Б", а русская Тина Тернер – Ольга Кормухина – со своим мужем Алексеем Беловым (тот самый из группы "Парк Горького") будут исполнять свои хиты. О программе можно прочитать тут. Однако из-за празднования Дня Барнаула перекроют часть дорог. Какие именно? Сейчас расскажем.

Итак, надолго ли перекроют площадь Сахарова?

Да, в этом году сразу на четыре дня. Закрыли для транспорта главную площадь краевой столицы уже 29 августа в 9 утра (от улицы Молодежной до улицы Димитрова). Движение откроют только 3 сентября в 15 часов. Ищите альтернативные маршруты.

Кроме того, на этот период перекроют участок улицы Мерзликина до переулка Геблера.

А какие еще дороги перекроют на День города?

В субботу, 2 сентября, с 09:00 и до 23:00 на время проведения праздничных мероприятий в центре города будет закрыто движение для всех видов транспорта на нескольких улицах:

улица Димитрова – от проспекта Ленина до проспекта Социалистического;

улица Молодежная – от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина;

проспект Социалистический – от проспекта Строителей до улицы Молодежной.

2 сентября с 13:00 до 23:00 закроют движение по улице Георгия Исакова – от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского. На площади в районе Дворца культуры "Южный" проезд будет ограничен с 15:00 до 22:30.

Тогда как изменится транспортная схема?

Сейчас расскажем. 2 сентября с 09:00 до 23:00 будет изменена схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта.

Маршрут № 6. При движении на конечный остановочный пункт "Элеватор": улица Георгия Исакова – четная сторона улицы Островского – улица Юрина – нечетная сторона улицы Островского – улица Антона Петрова – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Антона Петрова – нечетная сторона улицы Островского – улица Юрина – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова – далее по маршруту.

Маршруты № 24, 29. При движении в сторону улицы Малахова: улица Георгия Исакова – четная сторона улицы Островского – улица Юрина – нечетная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова – далее по маршрутам. В обратном направлении: улица Георгия Исакова – нечетная сторона улицы Островского – улица Юрина – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова – далее по маршрутам.

Маршрут № 33р. При движении на конечный остановочный пункт "ВРЗ": проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина – далее по маршруту. В обратном направлении: проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – далее по маршруту.