"7Б", Кормухина и другие. Какой музыкальный фестиваль пройдет в День Барнаула
В гастроли по городам страны отправились российские звезды
29 августа 2023, 07:25, ИА Амител
Одним из кульминационных событий этой осени в Барнауле обещает стать музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию". Он пройдет в День рождения столицы Алтайского края, которое в этом году будут отмечать 2 сентября. Жители города вживую увидят выступления знаменитой группы "7Б", Ольги Кормухиной. Подробнее о том, что это за фестиваль смотрите в нашем материале.
О каком фестивале идет речь?
Музыкальный фестиваль "Русское лето. ZaРоссию" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта. В рамках проекта в гастроли по городам страны отправились российские звезды. Помимо Барнаула, фестиваль пройдет в 25 городах в шести федеральных округах страны – Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном. Так совпало, что в столице нашего края фестиваль пройдет в День города.
Какие звезды выступят в Барнауле и чем они прославились?
Концерт начнется с выступления таких артистов, как Диана Завидова, "Фогель и Ко", "Рви меха". Затем перед барнаульцами выступит рок-группа "7Б". Она была основана Иваном Демьяном 20-лет назад. Группа известна по своим хитам "Молодые ветра", "Полковник", "Осень", "Городу на Неве" и др.
Еще один хедлайнер фестиваля - певица, Заслуженная артистка России Ольга Кормухина. За ее необычный "расщепленный" вокал, Кормухину часто называют русской Тиной Тернер.
Примерное время выступления артистов:
- С 17 до 18 часов — Диана Завидова (Москва);
- С 18 до 19 часов— группа "Фогель и Ко" (Барнаул);
- С 19 до 20 часов— "Рви меха" (Новосибирск);
- С 20 до 21 часа — "7Б" (Москва);
- С 21 до 22 часов — певица Ольга Кормухина (Москва).
Где пройдет фестиваль?
Музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" будет проходить на главной площадке праздника — на площади Сахарова в субботу, 2 сентября. Концерт пройдет под открытым небом.
Что еще будет интересного на фестивале?
На площади будет работать интерактивная кабина Народного фронта. Как сообщили в администрации Барнаула, "все желающие смогут записать свое видеообращение в поддержку российских военных, которые сейчас показывают пример героизма и гражданской самоотверженности".
Завершит событие общероссийская акция "Свет наших сердец". Под официальный гимн фестиваля зрители включат фонарики и передадут энергию своих сердец следующим городам. Организаторы записали гимн специально к событию, чтобы показать миссию проекта – единение россиян и процветание страны.
А салют-то будет?
Конечно, в 22.00 сразу после музыкального фестиваля на площади Сахарова прогремит праздничный салют в честь дня рождения Барнаула. Он будет длиться семь минут.
В это же время фейерверки прогремят и в других районах города:
- сквер Германа Титова (Октябрьский район);
- площадь Мира (Ленинский район);
- парк "Лесная сказка" (Индустриальный район);
- около ДК в поселке Южном (Центральный район).
Где купить билет на фестиваль и сколько он стоит?
Покупать билет не надо - вход на фестиваль свободный. Берите с собой только хорошее настроение.
Что еще интересного пройдет в Барнауле в День города
Главной площадкой праздника традиционно станет площадь Сахарова. Торжественные мероприятия здесь начнутся с 10 утра. Также до 14 часов на площади будут проходить спортивные состязания по 15 видам спорта. Можно поучаствовать в соревнованиях по гиревому спорту, армреслингу, скалолазанию, силовому экстриму, городошному спорту, хоккею на траве и др. Там же будут работать спортивные площадка для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
С 12 часов стартует фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Рядом с "Титов-Арена" запланированы соревнования современных видов спорта: беговел, роликовые коньки и скейтборд. А еще с 12 часов проведут соревнования по баскетболу, участие в которых примет 100 команд в количестве 400 человек.
Затем на площади Сахарова пройдет музыкальная программа, а также конкурс красоты "Мисс Барнаул".
С 10 утра на "Нулевом километре" будет проходить фестиваль "Единой семьёй живём в Барнауле". В его рамках пройдет карнавал-шествие национально-культурных объединений края. Также будет работать национальная деревня, где будут представлены особенности быта и жилищ разных народов.
Большой праздничной площадкой станет пешеходная улица Мало-Тобольская. Здесь гостей приглашают в путешествие по Барнаулу со вкусом.
В рамках праздника готовятся выставка "Барнаул туристский" и гастрономический фестиваль "Вкусно и полезно". Будут зоны уличной торговли, открытая кухня для кулинарных мастер-классов, площадки для детей.
Будут также выступать музыкальные и танцевальные группы. А в 17 часов на площади состоится Межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение – 2".
А будут праздничные площадки в других районах города?
Да. В администрации города заверили, что праздничные мероприятия пройдут во всех районах Барнаула. В каждом парке готовятся весело отпраздновать день рождения любимого города. Например, парк "Арлекино" порадует своих гостей выставкой техники и концертом. Парк "Лесная сказка" приглашает на музыкальную программу с 10 до 22 часов.
В Ленинском районе гостей ждут на праздник на площадь Мира. А в Октябрьском районе в сквере им. Германа Титова с 18 до 22:00 для жителей организуют программу с участием творческих коллективов района, с 21:00 начнётся дискотека.
Также праздничные мероприятия пройдут в Новосиликатном, во Власихе, в поселках Южный, Гоньба, Научный Городок и других.
Кроме того, в городе пройдет спортивные соревнования. Посетить их можно на Гребном канале, в сквере Химиков и на площадке РАНХиГС.
Всего в городе к Дню рождения Барнаула запланировано 120 различных мероприятий.
08:28:44 29-08-2023
Старушке Кормухиной 7й десяток давно уже идёт. Не стыдно такие подарки барнаульцам а День города приподносить???
08:40:54 29-08-2023
Гость (08:28:44 29-08-2023) Старушке Кормухиной 7й десяток давно уже идёт. Не стыдно так... Что вам Москва бесплатно преподнесла,тому и радуйтесь!
09:43:04 29-08-2023
Бабушка Кормухина - вишенка на торте? Какой ценнейший подарок для нас, барнаульцы! До чего же мы опустились, ни Кипелова, ни Димы Белана, ни Лады Денс на худой конец!
12:21:50 29-08-2023
Гость (09:43:04 29-08-2023) Бабушка Кормухина - вишенка на торте? Какой ценнейший подар... Ну а что поделать?Самое настоящее-то,оно всплыло и уплыло за границу ) Другие им рукоплещут...
14:39:38 29-08-2023
Гость (09:43:04 29-08-2023) Бабушка Кормухина - вишенка на торте? Какой ценнейший подар... Ну и зачем Ладе Дэнс худой конец?
09:52:37 29-08-2023
"Концерт пройдет под открытым небом." хоть бы дождь пошёл
09:57:30 29-08-2023
может не стоит выкапывать стюардесс?
11:42:53 29-08-2023
не пойду
12:13:02 29-08-2023
Ольга Кормухина-великолепная певица с патриотическим уклоном.Она несколько раз выступала на Красной площади.Надо её вживую посмотреть.