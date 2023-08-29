"7Б", Кормухина и другие. Какой музыкальный фестиваль пройдет в День Барнаула

В гастроли по городам страны отправились российские звезды

29 августа 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Одним из кульминационных событий этой осени в Барнауле обещает стать музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию". Он пройдет в День рождения столицы Алтайского края, которое в этом году будут отмечать 2 сентября. Жители города вживую увидят выступления знаменитой группы "7Б", Ольги Кормухиной. Подробнее о том, что это за фестиваль смотрите в нашем материале.

О каком фестивале идет речь?

Музыкальный фестиваль "Русское лето. ZaРоссию" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта. В рамках проекта в гастроли по городам страны отправились российские звезды. Помимо Барнаула, фестиваль пройдет в 25 городах в шести федеральных округах страны – Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном. Так совпало, что в столице нашего края фестиваль пройдет в День города.

Какие звезды выступят в Барнауле и чем они прославились?

Концерт начнется с выступления таких артистов, как Диана Завидова, "Фогель и Ко", "Рви меха". Затем перед барнаульцами выступит рок-группа "7Б". Она была основана Иваном Демьяном 20-лет назад. Группа известна по своим хитам "Молодые ветра", "Полковник", "Осень", "Городу на Неве" и др.

Еще один хедлайнер фестиваля - певица, Заслуженная артистка России Ольга Кормухина. За ее необычный "расщепленный" вокал, Кормухину часто называют русской Тиной Тернер.

Примерное время выступления артистов:

С 17 до 18 часов — Диана Завидова (Москва);

С 18 до 19 часов— группа "Фогель и Ко" (Барнаул);

С 19 до 20 часов— "Рви меха" (Новосибирск);

С 20 до 21 часа — "7Б" (Москва);

С 21 до 22 часов — певица Ольга Кормухина (Москва).

Где пройдет фестиваль?

Музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" будет проходить на главной площадке праздника — на площади Сахарова в субботу, 2 сентября. Концерт пройдет под открытым небом.

Что еще будет интересного на фестивале?

На площади будет работать интерактивная кабина Народного фронта. Как сообщили в администрации Барнаула, "все желающие смогут записать свое видеообращение в поддержку российских военных, которые сейчас показывают пример героизма и гражданской самоотверженности".

Завершит событие общероссийская акция "Свет наших сердец". Под официальный гимн фестиваля зрители включат фонарики и передадут энергию своих сердец следующим городам. Организаторы записали гимн специально к событию, чтобы показать миссию проекта – единение россиян и процветание страны.

А салют-то будет?

Конечно, в 22.00 сразу после музыкального фестиваля на площади Сахарова прогремит праздничный салют в честь дня рождения Барнаула. Он будет длиться семь минут.

В это же время фейерверки прогремят и в других районах города:

сквер Германа Титова (Октябрьский район);

площадь Мира (Ленинский район);

парк "Лесная сказка" (Индустриальный район);

около ДК в поселке Южном (Центральный район).

Где купить билет на фестиваль и сколько он стоит?

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Что еще интересного пройдет в Барнауле в День города

Главной площадкой праздника традиционно станет площадь Сахарова. Торжественные мероприятия здесь начнутся с 10 утра. Также до 14 часов на площади будут проходить спортивные состязания по 15 видам спорта. Можно поучаствовать в соревнованиях по гиревому спорту, армреслингу, скалолазанию, силовому экстриму, городошному спорту, хоккею на траве и др. Там же будут работать спортивные площадка для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

С 12 часов стартует фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Рядом с "Титов-Арена" запланированы соревнования современных видов спорта: беговел, роликовые коньки и скейтборд. А еще с 12 часов проведут соревнования по баскетболу, участие в которых примет 100 команд в количестве 400 человек.

Затем на площади Сахарова пройдет музыкальная программа, а также конкурс красоты "Мисс Барнаул".

С 10 утра на "Нулевом километре" будет проходить фестиваль "Единой семьёй живём в Барнауле". В его рамках пройдет карнавал-шествие национально-культурных объединений края. Также будет работать национальная деревня, где будут представлены особенности быта и жилищ разных народов.

Большой праздничной площадкой станет пешеходная улица Мало-Тобольская. Здесь гостей приглашают в путешествие по Барнаулу со вкусом.

В рамках праздника готовятся выставка "Барнаул туристский" и гастрономический фестиваль "Вкусно и полезно". Будут зоны уличной торговли, открытая кухня для кулинарных мастер-классов, площадки для детей.

Будут также выступать музыкальные и танцевальные группы. А в 17 часов на площади состоится Межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение – 2".

А будут праздничные площадки в других районах города?

Да. В администрации города заверили, что праздничные мероприятия пройдут во всех районах Барнаула. В каждом парке готовятся весело отпраздновать день рождения любимого города. Например, парк "Арлекино" порадует своих гостей выставкой техники и концертом. Парк "Лесная сказка" приглашает на музыкальную программу с 10 до 22 часов.

В Ленинском районе гостей ждут на праздник на площадь Мира. А в Октябрьском районе в сквере им. Германа Титова с 18 до 22:00 для жителей организуют программу с участием творческих коллективов района, с 21:00 начнётся дискотека.

Также праздничные мероприятия пройдут в Новосиликатном, во Власихе, в поселках Южный, Гоньба, Научный Городок и других.

Кроме того, в городе пройдет спортивные соревнования. Посетить их можно на Гребном канале, в сквере Химиков и на площадке РАНХиГС.

Всего в городе к Дню рождения Барнаула запланировано 120 различных мероприятий.