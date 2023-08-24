В Барнауле назвали дороги, которые перекроют для проведения Дня города

В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта

24 августа 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле перекроют несколько дорог для празднования и подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным 293-й годовщине города, сообщили в мэрии.

Какие дороги перекроют

25 августа с 19:00 до 22:00 будет закрыт проезд в селе Власиха по улице Первомайской до здания №50а. 1 сентября с 17:30 до 21:00 - по улице Новосибирской от проезда до дома №16.

С 29 августа с 9:00 до 3 сентября 15:00 будет закрыт проезд по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Мерзликина. Кроме того, 1 сентября с 8:00 до 2 сентября 23:00 будет перекрыт участок проспекта от улицы Димитрова до улицы Мерзликина, включая и саму улицу, до переулка Геблера.

С 1 сентября 12:00 до 3 сентября 18:00 будет закрыт проезд к площади, расположенной перед зданием № 9 по улице Германа Титова - от улицы Западной 5-й до улицы 80 Гвардейской Дивизии.

В субботу, 2 сентября с 9:00 и до 23:00, на время проведения праздничных мероприятий, в центре города будет закрыто движение для всех видов транспорта на нескольких улицах:

улица Димитрова - от проспекта Ленина до проспекта Социалистического;

улица Молодежная - от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина;

проспект Социалистический - от проспекта Строителей до улицы Молодежной.

2 сентября с 13:00 до 23:00 закроют движение по улице Георгия Исакова - от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского. На площади в районе Дворца культуры "Южный" проезд будет ограничен с 15:00 до 22:30.

Как изменится схема движения общественного транспорта

"2 сентября с 9:00 до 23:00 будет изменена схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта", - предупредили в мэрии.

Маршрут №6. При движении на конечный остановочный пункт "элеватор": улица Георгия Исакова – четная сторона улицы Островского – улица Юрина – нечетная сторона улицы Островского – улица Антона Петрова - далее по маршруту. В обратном направлении: улица Антона Петрова – нечетная сторона улицы Островского – улица Юрина – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова - далее по маршруту.

Маршруты №24, 29. При движении в сторону улицы Малахова: улица Георгия Исакова – четная сторона улицы Островского – улица Юрина – нечетная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова - далее по маршрутам. В обратном направлении: улица Георгия Исакова – нечетная сторона улицы Островского – улица Юрина – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова - далее по маршрутам.

Маршрут №33р. При движении на конечный остановочный пункт "ВРЗ": проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина - далее по маршруту. В обратном направлении: проспект Калинина - проспект Строителей - проспект Красноармейский - далее по маршруту.