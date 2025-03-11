Какие дороги, ведущие к предприятиям и заводам, отремонтируют в Алтайском крае?

Сейчас идут поиски подрядчиков, которые выполнят все работы

11 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Дорога зимой в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края

Сразу несколько крупных дорог отремонтируют и построят в Алтайском крае в 2025 году. Все они ведут к предприятиям и заводам. Из краевого бюджета на реконструкцию дорожного полотна направят сотни миллионов рублей. В настоящее время "Алтайавтодор" ведет поиски подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог к предприятиям. Рассказываем, каким именно.

Дорога к СХА ПЗ "Степной"

В Немецком национальном районе планируют построить новую дорогу к производственным объектам животноводческого комплекса "Степной" в селе Гришковка. На эти цели краевые власти готовы направить 132 миллиона рублей. В настоящее время поиски подрядчика уже состоялись. Он также будет обязан за эти деньги создать проектно-сметную документацию.

Дорога к предприятию "Барнаульский пищевик"

158 миллионов рублей из краевого бюджета готовы потратить, чтобы построить дорогу к объектам ООО "Барнаульский пищевик" в селе Клочки Ребрихинского района. В настоящее время, согласно информации на сайте госзакупок, специальная комиссия определяет потенциального подрядчика. Он также будет обязан еще бонусом разработать проектно-сметную документацию.

Дорога к "Правому берегу"

В селе Новодраченино Заринского района в этом году планируют отремонтировать существующую дорогу к животноводческой ферме ООО "Правый берег". На эти цели краевые власти направят около 124 миллионов рублей.

Дорога в поселке Пеньки

Около 51 миллиона рублей планируют потратить, чтобы построить новую дорогу к объектам предприятия ООО "Орбита" в поселке Пеньки Ребрихинского района, где занимаются выращиванием зернобобовых культур и семян масличных культур. Тут тоже подрядчика обязали разработать проектно-сметную документацию.

Дорога в селе Камышенка

В 97,8 миллиона рублей обойдется новая дорога к животноводческой ферме КХ "Алтай" в селе Камышенка Завьяловского района.

Дорога к селу Александровка

Чтобы соединить молочно-товарную ферму ООО "Агро-Сибирь" в селе Александровка Смоленского района с самим населенным пунктом, необходимо около 70 миллионов рублей.

Дорога в поселке Мамонтово

103,7 миллиона направят из бюджета Алтайского края, чтобы построить автомобильную дорогу к объектам АПК ООО "Мелира" в поселке имени Мамонтова Поспелихинского района.

Дорога в селе Солоновка

К крестьянскому хозяйству "Енисей" в селе Солоновка Новочихинского района также построят новую дорогу. С разработкой проектно-сметной документации она обойдется в 30,5 миллиона рублей.

Дорога в "Куриному Царству"

На нее направят 53,4 миллиона рублей. На эти деньги построят новенькую дорогу к птицеводческому комплексу АО "Куриное Царство (Соколово 1)" в Зональном районе.