НОВОСТИТранспорт

Какие дороги, ведущие к предприятиям и заводам, отремонтируют в Алтайском крае?

Сейчас идут поиски подрядчиков, которые выполнят все работы

11 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Дорога зимой в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края
Дорога зимой в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края

Сразу несколько крупных дорог отремонтируют и построят в Алтайском крае в 2025 году. Все они ведут к предприятиям и заводам. Из краевого бюджета на реконструкцию дорожного полотна направят сотни миллионов рублей. В настоящее время "Алтайавтодор" ведет поиски подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог к предприятиям. Рассказываем, каким именно.

Дорога к СХА ПЗ "Степной"

В Немецком национальном районе планируют построить новую дорогу к производственным объектам животноводческого комплекса "Степной" в селе Гришковка. На эти цели краевые власти готовы направить 132 миллиона рублей. В настоящее время поиски подрядчика уже состоялись. Он также будет обязан за эти деньги создать проектно-сметную документацию.

Дорога к предприятию "Барнаульский пищевик"

158 миллионов рублей из краевого бюджета готовы потратить, чтобы построить дорогу к объектам ООО "Барнаульский пищевик" в селе Клочки Ребрихинского района. В настоящее время, согласно информации на сайте госзакупок, специальная комиссия определяет потенциального подрядчика. Он также будет обязан еще бонусом разработать проектно-сметную документацию.

Дорога к "Правому берегу"

В селе Новодраченино Заринского района в этом году планируют отремонтировать существующую дорогу к животноводческой ферме ООО "Правый берег". На эти цели краевые власти направят около 124 миллионов рублей.

Дорога в поселке Пеньки

Около 51 миллиона рублей планируют потратить, чтобы построить новую дорогу к объектам предприятия ООО "Орбита" в поселке Пеньки Ребрихинского района, где занимаются выращиванием зернобобовых культур и семян масличных культур. Тут тоже подрядчика обязали разработать проектно-сметную документацию.

Дорога в селе Камышенка

В 97,8 миллиона рублей обойдется новая дорога к животноводческой ферме КХ "Алтай" в селе Камышенка Завьяловского района.

Дорога к селу Александровка

Чтобы соединить молочно-товарную ферму ООО "Агро-Сибирь" в селе Александровка Смоленского района с самим населенным пунктом, необходимо около 70 миллионов рублей.

Дорога в поселке Мамонтово

103,7 миллиона направят из бюджета Алтайского края, чтобы построить автомобильную дорогу к объектам АПК ООО "Мелира" в поселке имени Мамонтова Поспелихинского района.

Дорога в селе Солоновка

К крестьянскому хозяйству "Енисей" в селе Солоновка Новочихинского района также построят новую дорогу. С разработкой проектно-сметной документации она обойдется в 30,5 миллиона рублей.

Дорога в "Куриному Царству"

На нее направят 53,4 миллиона рублей. На эти деньги построят новенькую дорогу к птицеводческому комплексу АО "Куриное Царство (Соколово 1)" в Зональном районе.

Дорога в Алтайском крае/ Фото предоставлено Минтрансом

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НОВОСТИТранспорт

Алтайский край Дороги Дорожный ремонт

Комментарии 12

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гость

09:53:04 11-03-2025

а туризьм нам нафиг не нужон!

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Гость

13:13:45 11-03-2025

гость (09:53:04 11-03-2025) а туризьм нам нафиг не нужон!... слышь турист....страна воюет. доступ к заводам в разы важнее нежели чтоб ты с комфортом отдыхать уехал. турист блин.

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Гость

10:13:58 11-03-2025

У нас помню случай был, несколько лет переписывались с городскими властями, чтобы отремонтировать дорогу и в планы её включали, но так и не сделали. В итоге собственники нескольких территории метнулись и самостоятельно заасфальтировали проезд.
На следующее утро, приехали люди в костюмах с водителями и телевизионщики. Снимали репортаж о том, как власти отремонтировали дорогу с опережением сроков. Там один из собственников чуть не убил их всех на месте

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Гость

13:59:31 11-03-2025

Гость (10:13:58 11-03-2025) У нас помню случай был, несколько лет переписывались с город... ой брехло!

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Гость

14:28:06 11-03-2025

Гость (13:59:31 11-03-2025) ой брехло!... Могу адрес написать.
На 5 тысяч спорим?

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Олег

11:23:48 11-03-2025

Туризм в перспективе сдохнет.

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Гость

12:01:10 11-03-2025

Куринное царство /Черкизово/ могло бы и за свои денежки сделать подъезд к своему царству.

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Гость

14:18:52 11-03-2025

А почему к предприятиям, принадлежащим частникам дороги делает государство , а не собственник? А то странно получается, прибыль частнику в карман, а дороги к ним строить за счет налогоплательщиков. А много дорог отремонтировали в деревнях и селах вокруг этих предприятий, или сельским жителям и так сойдет?

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Гость

14:31:01 11-03-2025

Частники платят налоги, а бюджет с налогов делает дороги для людей.

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Гость

16:44:28 11-03-2025

Гость (14:31:01 11-03-2025) Частники платят налоги, а бюджет с налогов делает дороги для..
частник получает прибыль от предприятия! и платит он налог со своей деятельности государству, но это не значит, что государство должно частнику делать дороги на его предприятие, так может еще государство оборудование купит на предприятие частника и зарплату его сотрудникам платить будет? Прибыль частнику, а расходы на содержание предприятия на государство? Хорошо устроились частники, а потом будут петь о том, как все сами сделали.

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Читатель

14:41:19 11-03-2025

Гость (14:18:52 11-03-2025) А почему к предприятиям, принадлежащим частникам дороги дела... Денежные карманы разные

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Гость

16:06:51 11-03-2025

Гость (14:28:06 11-03-2025) Могу адрес написать.На 5 тысяч спорим?... Давай, заодно чеки выложи.

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