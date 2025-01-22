НОВОСТИТранспорт

Власти Барнаула назвали дороги, которые отремонтируют в 2025 году

Привести в порядок планируют десять участков

22 января 2025, 15:20, ИА Амител

Ремонт дороги в Барнауле / Фото: amic.ru
Ремонт дороги в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в 2025 году отремонтируют десять участков дорог общей протяженностью 14,14 км. Соответствующие планы глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил на совещании в администрации города, сообщает мэрия.

Дороги, которые отремонтируют:

  • улица Малахова (от улицы Сухэ-Батора до улицы Антона Петрова) – 2 км; 
  • улица Сергея Ускова (от улицы Взлетной до малого Павловского тракта) – 0,51 км; 
  • улица Чернышевского (от переулка Малого Прудского до здания № 295а по улице Чернышевского) – 0,5 км;
  • дорога от улицы Власихинской до стрелкового спортивного комплекса "Олимпийский" – 2,13 км;
  • переулок Кауфмана (от улицы Фомина до Змеиногорского тракта) – 0,32 км;
  • улица Зоотехническая (от улицы Герцена до Змеиногорского тракта) – 1,8 км;
  • улица Малахова (от проспекта Космонавтов до 9-го Заводского проезда) – 0,7 км; 
  • улица Меланжевая (от улицы Матросова до улицы Смирнова) – 0,44 км;
  • Павловский тракт (от улицы Георгиева до улицы Трактовой) – 5,32 км; 
  • улица Гоголя (от улицы Челюскинцев до переулка Малого Прудского) – 0,42 км.

Также участники совещания обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры Барнаула в связи с принятием нового генплана города.

"В дальнейшей работе необходимо учитывать развитие новых микрорайонов, так как от этого будет зависеть и развитие маршрутной сети общественного транспорта", – отметил Вячеслав Франк.

Ранее amic.ru подробно рассказал, какие дороги хотят построить в Барнауле к 2040 году.

Границы участка / Фото:

Гигантский квартал у барнаульского аэропорта поделят на 73 лота и выставят на торги

Жилая часть участка рассчитана на строительство сотен многоквартирных домов
НОВОСТИОбщество
Барнаул Дороги Дорожный ремонт

Комментарии 11

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Гость

15:26:07 22-01-2025

Ничтожно мало для города.

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Гость

15:57:41 22-01-2025

Гость (15:26:07 22-01-2025) Ничтожно мало для города....
Учитывая темпы, с которыми стекает асфальт весной, дороги быстро превратятся из небезопасных в опасные. Отрицательный рост налицо.

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Гост

15:33:02 22-01-2025

Заезд в ЖК норд с Павлика опять не стали делать, хотя прокуратура предписание давала.

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Гость

15:37:19 22-01-2025

Мостик на Челюскинцев надо расширять, а то вечная пробка и прямо не проехать из-за поворачивающих

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Гость

16:19:54 22-01-2025

Гость (15:37:19 22-01-2025) Мостик на Челюскинцев надо расширять, а то вечная пробка и п...
К сожалению, его расширить нельзя. Только сносить и строить новый широкий. А ведь этот недавно построили. Путепровод на Ленинском тоже не плохо бы выправить, а то явный провал имеется.

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ник

16:26:24 22-01-2025

ну наконец-то зоотехническая от змеиногорского до герцена, еще бы развязку закончили, а то пробки одолели.

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Гость

09:49:03 23-01-2025

ник (16:26:24 22-01-2025) ну наконец-то зоотехническая от змеиногорского до герцена, е... Да уж!
А мне, прям, ооочень интересно, как они этот спуск в норм состояние приводить будут, и на сколько его хватит.

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Сергей Тастан

19:34:30 22-01-2025

опять обман, уже пятый год обещания отремонтировать аварийную дорогу на ул.Целинной

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Гость

21:59:49 22-01-2025

Пишите лучше в сантиметрах.

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Катя

10:17:34 24-01-2025

К ремонту асфальтового покрытия дорог уже преступили в Барнауле начиная с 11 января
1. пр. Ленина 85
2. ул. Профинтерна 34

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Владимир

15:25:33 24-01-2025

А хочется узнать, есть ли, в перспективе, строительство дороги от ул Просторная, прямо, до свалки, тем более строится много многоэтажек в районе аэропорта,. Это экономически обосновано, в частности вывоз мусора, . В настоящее время мусор вывозят через Солнечную поляну, делают крюк, через город, а тут прямая дорога до свалки, разгрузится одна дорога, через ипподром, и экономия на топливе

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