Власти Барнаула назвали дороги, которые отремонтируют в 2025 году
Привести в порядок планируют десять участков
22 января 2025, 15:20, ИА Амител
В Барнауле в 2025 году отремонтируют десять участков дорог общей протяженностью 14,14 км. Соответствующие планы глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил на совещании в администрации города, сообщает мэрия.
Дороги, которые отремонтируют:
- улица Малахова (от улицы Сухэ-Батора до улицы Антона Петрова) – 2 км;
- улица Сергея Ускова (от улицы Взлетной до малого Павловского тракта) – 0,51 км;
- улица Чернышевского (от переулка Малого Прудского до здания № 295а по улице Чернышевского) – 0,5 км;
- дорога от улицы Власихинской до стрелкового спортивного комплекса "Олимпийский" – 2,13 км;
- переулок Кауфмана (от улицы Фомина до Змеиногорского тракта) – 0,32 км;
- улица Зоотехническая (от улицы Герцена до Змеиногорского тракта) – 1,8 км;
- улица Малахова (от проспекта Космонавтов до 9-го Заводского проезда) – 0,7 км;
- улица Меланжевая (от улицы Матросова до улицы Смирнова) – 0,44 км;
- Павловский тракт (от улицы Георгиева до улицы Трактовой) – 5,32 км;
- улица Гоголя (от улицы Челюскинцев до переулка Малого Прудского) – 0,42 км.
Также участники совещания обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры Барнаула в связи с принятием нового генплана города.
"В дальнейшей работе необходимо учитывать развитие новых микрорайонов, так как от этого будет зависеть и развитие маршрутной сети общественного транспорта", – отметил Вячеслав Франк.
Ранее amic.ru подробно рассказал, какие дороги хотят построить в Барнауле к 2040 году.
15:26:07 22-01-2025
Ничтожно мало для города.
15:57:41 22-01-2025
Гость (15:26:07 22-01-2025) Ничтожно мало для города....
Учитывая темпы, с которыми стекает асфальт весной, дороги быстро превратятся из небезопасных в опасные. Отрицательный рост налицо.
15:33:02 22-01-2025
Заезд в ЖК норд с Павлика опять не стали делать, хотя прокуратура предписание давала.
15:37:19 22-01-2025
Мостик на Челюскинцев надо расширять, а то вечная пробка и прямо не проехать из-за поворачивающих
16:19:54 22-01-2025
Гость (15:37:19 22-01-2025) Мостик на Челюскинцев надо расширять, а то вечная пробка и п...
К сожалению, его расширить нельзя. Только сносить и строить новый широкий. А ведь этот недавно построили. Путепровод на Ленинском тоже не плохо бы выправить, а то явный провал имеется.
16:26:24 22-01-2025
ну наконец-то зоотехническая от змеиногорского до герцена, еще бы развязку закончили, а то пробки одолели.
09:49:03 23-01-2025
ник (16:26:24 22-01-2025) ну наконец-то зоотехническая от змеиногорского до герцена, е... Да уж!
А мне, прям, ооочень интересно, как они этот спуск в норм состояние приводить будут, и на сколько его хватит.
19:34:30 22-01-2025
опять обман, уже пятый год обещания отремонтировать аварийную дорогу на ул.Целинной
21:59:49 22-01-2025
Пишите лучше в сантиметрах.
10:17:34 24-01-2025
К ремонту асфальтового покрытия дорог уже преступили в Барнауле начиная с 11 января
1. пр. Ленина 85
2. ул. Профинтерна 34
15:25:33 24-01-2025
А хочется узнать, есть ли, в перспективе, строительство дороги от ул Просторная, прямо, до свалки, тем более строится много многоэтажек в районе аэропорта,. Это экономически обосновано, в частности вывоз мусора, . В настоящее время мусор вывозят через Солнечную поляну, делают крюк, через город, а тут прямая дорога до свалки, разгрузится одна дорога, через ипподром, и экономия на топливе