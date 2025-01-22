Привести в порядок планируют десять участков

22 января 2025, 15:20, ИА Амител

Ремонт дороги в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в 2025 году отремонтируют десять участков дорог общей протяженностью 14,14 км. Соответствующие планы глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил на совещании в администрации города, сообщает мэрия.

Дороги, которые отремонтируют:

улица Малахова (от улицы Сухэ-Батора до улицы Антона Петрова) – 2 км;

улица Сергея Ускова (от улицы Взлетной до малого Павловского тракта) – 0,51 км;

улица Чернышевского (от переулка Малого Прудского до здания № 295а по улице Чернышевского) – 0,5 км;

дорога от улицы Власихинской до стрелкового спортивного комплекса "Олимпийский" – 2,13 км;

переулок Кауфмана (от улицы Фомина до Змеиногорского тракта) – 0,32 км;

улица Зоотехническая (от улицы Герцена до Змеиногорского тракта) – 1,8 км;

улица Малахова (от проспекта Космонавтов до 9-го Заводского проезда) – 0,7 км;

улица Меланжевая (от улицы Матросова до улицы Смирнова) – 0,44 км;

Павловский тракт (от улицы Георгиева до улицы Трактовой) – 5,32 км;

улица Гоголя (от улицы Челюскинцев до переулка Малого Прудского) – 0,42 км.

Также участники совещания обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры Барнаула в связи с принятием нового генплана города.

"В дальнейшей работе необходимо учитывать развитие новых микрорайонов, так как от этого будет зависеть и развитие маршрутной сети общественного транспорта", – отметил Вячеслав Франк.

Ранее amic.ru подробно рассказал, какие дороги хотят построить в Барнауле к 2040 году.