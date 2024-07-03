В прокат выйдет новый фильм студии A24, хоррор с Николасом Кейджем и французская драма с Леа Сейду

03 июля 2024, 07:15, ИА Амител

Кадр из фильма "Максин XXX" / Фото: film.ru

Лето – традиционно период затишья в кино. Больших фильмов выходит мало, а до России добирается еще меньше. Однако в кино в июле все равно будет что посмотреть. Это новый фильм студии A24, ленты с Дакотой Джонсон и Шоном Пенном, Леа Сейду, Николасом Кейджем и другими известными актерами. Конечно, будет много российских комедий и семейного кино. Amic.ru собрал главные премьеры месяца в отечественном прокате.

"Самая большая луна" (с 4 июля)

В июле до экранов, наконец, доберется российское фэнтези "Самая большая луна", которое должно было выйти еще в феврале 2024 года, но было перенесено.

Действие фильма происходит в мире, где живут сверхлюди эмеры. Они умеют управлять человеческими эмоциями, не чувствуют боли, не пользуются современной техникой и не могут по-настоящему любить. Но однажды их мир оказывается под угрозой, и молодой эмер-полукровка Денис отправляется на поиски избранной Кати, которая может всех спасти. Сыграли в ленте Филипп Янковский ("Статский советник", "Зеркало"), Иван Ивашов ("Капитан Волконогов бежал"), Аристарх Венес ("Кадетство", "Закон каменных джунглей") и другие.

Фильм на агрегаторах пока не оценили. Возрастной рейтинг 6+.

"Город страха" (с 4 июля)

Любители триллеров в июле смогут сходить на ленту "Город страха". В ней рассказывается история опытного социального психолога Бена Монро, которого приглашают в Берлин помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Пока он занимается работой, его дочь-бунтарка знакомится с юношей, и он погружает ее в местную андеграундную культуру. В итоге девушка оказывается в опасности, и Бену нужно ей помочь. При этом он будет использовать незаконные методы. Удастся ли ему выручить дочь, можно будет увидеть в кино.

Главные роли в фильме исполнили Эрик Бана ("Троя", "Черный ястреб") и Сэди Синк ("Кит", "Очень странные дела").

Возрастной рейтинг ленты 18+. На "Кинопоиске" и IMDB баллы ей пока не выставили.

"Нежить" (с 4 июля)

Фанатов фильмов ужасов может увлечь канадский хоррор "Нежить". По сюжету компания студентов находит в лесу кулон на цепочке и забирает его. Так они нечаянно воскрешают неубиваемого убийцу Джонни. И маньяк начинает искать свой кулон, убивая всех на своем пути. Чем все закончится и действительно ли Джонни нельзя убить, можно будет увидеть в кино. Сыграли здесь малоизвестные актеры.

Естественно, рейтинг ужастика 18+. На "Кинопоиске" он получил 5,7 балла из 10, а на IMDB – 6 баллов.

"Ханна. В игре" (с 4 июля)

Еще один хоррор месяца – "Ханна в игре" с россиянкой Сашей Лусс ("Валериан и город тысячи планет", "Анна") в главной роли. Она играет профессионального геймера Ханну, которая страдает агорафобией. Ханна покупает игровой контроллер, который изучает активность ее мозга и позволяет девушке усовершенствовать свои навыки. Но вскоре у нее появляются сомнения, читает ли устройство ее мысли или контролирует их.

На этот фильм можно будет сходить подросткам, которым исполнилось 16 лет. На "Кинопоиске" рейтинга у него пока нет, на IMDB лента получила 6,3 балла из 10.

"Лохматые предки" (с 4 июля)

По сюжету фильма давным-давно Землю населяли существа, которые понимали язык животных, ловили рыбу руками и спаривались по двадцать раз в день. Фильм познакомит с семьей таких лохматых предков, которые дожили до наших дней. Они отправятся в приключение. А вот в какое, можно будет увидеть в кинотеатрах.

Сыграли в ленте Джесси Айзенберг ("Иллюзия обмана", "Социальная сеть"), Райли Кио ("Дьявол здесь всегда", "Безумный Макс: Дорога ярости") и другие актеры.

На IMDB фильм набрал всего 5,5 балла из 10. А на "Кинопоиске" у него 5,8 балла из 10.

"Отчаянные наследники" (с 4 июля)

Испанский фильм "Отчаянные наследники" (18+) расскажет историю богатой каталонской семьи Гайардо. Они приезжают в родовое поместье на похороны няни, которая вырастила их. Ее завещание семья не исполняет, и в итоге каждый получает секретное письмо, которое раскрывает о каждом из них неприглядную правду. Происходит череда забавных событий и нелепых разоблачений. Увидеть, чем все закончится, можно в кино.

Рейтинг фильма на IMDB – 5,3 балла из 10, на "Кинопоиске" оценки пока нет.

"Развеселые каникулы" (с 4 июля)

4 июля на экраны выйдет французская комедия "Развеселые каникулы" (16+). По сюжету вся семья села в трейлер и поехала к Атлантическому побережью, взяв с собой гитару. Их ждут неожиданные приключения и открытия, также в дороге раскроются творческие таланты каждого члена семьи и разрешатся все конфликты.

Рейтинга у фильма на агрегаторах пока нет.

"Самая нескучная школа" (с 4 июля)

Всей семьей можно будет сходить и на комедию "Самая нескучная школа" (6+). По сюжету Макс и его одноклассники каждый день должны соблюдать в школе 777 абсурдных правил. И за каждое нарушение грозит суровое наказание. Однако Распутин Рампус из бюро по борьбе со скукой придумывает план, как вернуть в школу веселье. Получится ли у него этого, можно будет увидеть в кино. Правда, оценка фильма на IMDB не радует – всего 5,2 балла из 10. На "Кинопоиске" баллы фильму пока не выставили.

"Хранители пяти королевств" (с 4 июля)

Жанр приключенческого кино в июле тоже не обойдет стороной российский прокат. 4 июля на экранах появится лента "Хранители пяти королевств" (12+).

По сюжету ленты девочка Пэтси и ее дедушка живут в затерянном городке. Но однажды они находят реликвию из древних легенд. Она переносит их вместе с друзьями Пэтси в волшебный мир. Там героев ждут опасные приключения, столкновения с монстрами, магией и злой колдуньей, которая намерена получить ключ к пяти королевствам и разрушить весь мир.

На "Кинопоиске" фильм пока не оценили. На IMDB он набрал высокие баллы – 7,8 из 10.

"Тайная жизнь животных: Пернатые приключения" (с 4 июля)

С детьми в начале месяца можно будет сходить на мультик "Тайная жизнь животных: Пернатые приключения". Он не имеет никакого отношения к франшизе "Тайная жизнь домашних животных", а название – выдумка прокатчика.

По сюжету на месте гнезда семьи Катури начинается стройка, и она покидает лес и направляется в путешествие. В большом городе их ждет много опасностей, а птенцов, отбившихся от матери, подстерегает банда коварных кошек. Чтобы вернуть свой дом, семья должна будет обрести новых друзей и совершить увлекательное приключение.

Возрастной рейтинг мультфильма 6+. Оценок на агрегаторах у него пока нет.

"Культурная комедия" (с 11 июля)

Любители российских комедий смогут посмотреть фильм "Культурная комедия" Владимира Котта ("Заступники").

Картина расскажет о циничном пермском чиновнике Викторе Летаеве, который курирует дорожное строительство и добивается всего сам. Он любит свою работу, но ничем больше не интересуется. Однако новым вектором развития региона становится культура и искусство, и он должен будет изучить культурное наследие Пермского края. Для этого он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны, с которой у него завязываются романтические отношения.

В ленте сыграли Алексей Чадов ("Война", "Живой"), Яна Гладких ("Доктор Лиза"), Юрий Стоянов ("Вампиры средней полосы", "Городок") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 12+. Оценок на агрегаторах у нее пока нет.

"Большое путешествие. Вокруг света" (с 11 июля)

С детьми можно будет сходить на российский мультфильм "Большое путешествие. Вокруг света" (6+). Это уже третий анимационный фильм серии "Большое путешествие".

Мультфильм вновь расскажет о медведе Мик-Мике, который мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни. Однако аист вновь приносит ему не того ребенка. Чтобы исправить ситуацию, медведю придется отправиться в новое путешествие.

На агрегаторах ленту пока не оценили.

"Максин XXX" (с 11 июля)

Новый фильм студии A24 ("Все, везде и сразу, "Падение империи") выйдет 11 июля. Им будет слэшер "Максин XXX" Тая Уэста. Это часть трилогии, в которую входят фильмы "X" и его приквел "Пэрл".

"Максин XXX" продолжит события ленты "X". Действие фильма происходит в 1985 году. Уцелевшая после событий прошлого фильма звезда фильмов для взрослых Максин Макс решает продолжить свой путь к славе и едет в Лос-Анджелес, чтобы пробиться в большое кино. Наконец, она получает роль в фильме ужасов. Но кто-то начинает убивать людей вокруг нее, и Максин понимает, что кровавый след тянется к ее прошлому.

Главную роль в фильме сыграла Миа Гот ("Обитель теней", "Эверест"), компанию ей составили Бобби Каннавале ("Ирландец", "Тоня против всех"), Элизабет Дебики ("Агенты А.Н.К.Л.", "Довод"), Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие", "Мандалорец") и другие.

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценки на агрегаторах у нее пока нет.

"Папуля" (с 11 июля)

Еще один американский релиз в российском прокате – фильм "Папуля" с Дакотой Джонсон ("Пятьдесят оттенков серого", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль") и Шоном Пенном ("Игра", "Путь Карлито") в главных ролях.

По сюжету фильма случайный разговор между пассажиром и водителем такси по пути из аэропорта оказывается судьбоносным. И теперь оба героя видят жизнь иначе и понимают, что такие встречи происходят не просто так. К чему приведет это знакомство, можно будет увидеть в кино.

Рейтинг фильма на IMDB – 7,2 балла из 10. В кино пустят тех, кому уже исполнилось 18 лет.

"Второй акт" (с 11 июля)

Интерес утонченных зрителей может вызвать французская комедия "Второй акт", который стал фильмом-открытием Каннского кинофестиваля. Снял фильм режиссер Кантен Дюпье ("Реальность", "На посту!").

По сюжету девушка Флоранц хочет познакомить Давида, в которого она влюблена, со своим отцом Гийомом. Но Флоранс не нравится Давиду, он хочет избавиться от нее и "отдать ее" своему другу Вилли. Все четверо встречаются в ресторане в сельской глуши. И чем закончится "любовный квадрат", можно будет увидеть в кино.

Главные роли в картине сыграли Леа Сейду ("Дюна: Часть вторая", "Не время умирать"), Венсан Линдон ("Студентка", "Добро пожаловать") и Луи Гаррель ("Тень Караваджо", "Маленькие женщины").

На IMDb рейтинг фильма 6,7 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет. Возрастной рейтинг 18+.

"Не одна дома" (с 11 июля)

11 июля выйдет еще одна российская комедия, вдохновленная культовой лентой "Один дома" (6+).

По сюжету ученица пятого класса Маша Хаметова остается дома одна, когда ее родители уезжают в срочную командировку. Через модный онлайн-сервис для Маши приглашают няню, у которой на самом деле нечистые намерения. За одну ночь с помощью нейросетей и гаджетов Маша должна раскрыть преступницу и показать ей, кто в умном доме хозяин.

Главную роль исполнила молодая актриса Милана Хаметова. Отца девочки сыграл Dava ("Бар "МоскваЧики", "Все ОК"), а мать – Равшана Куркова ("Хардкор", "Балканский рубеж").

На агрегаторах оценки у фильма пока нет.

"Водитель-олигарх" (с 18 июля)

Фанатам Павла Прилучного стоит ждать комедию "Водитель-олигарх" (12+). Она расскажет о Тимуре Бабурине – сыне олигарха, который прожигает жизнь и отцовские деньги. Тимур часто заключает экзотические пари – например, он может спрыгнуть из вертолета в бассейн. Внезапно он становится наследником огромного состояния, и бизнес-партнер отца Тимура предлагает ему заманчивый спор, от которого сын олигарха не в силах отказаться. В чем он заключается, можно будет увидеть в кино.

Главные роли в ленте сыграли Павел Прилучный ("Мажор", "Закрытая школа"), Алексей Чадов ("Война", "Живой"), Ольга Погодина ("Убойная сила") и другие актеры.

Оценки у ленты на "Кинопоиске" и на IMDB пока нет.

"Мадам Клико" (с 18 июля)

Любители биографических лент смогут сходить на фильм "Мадам Клико", которая расскажет о знаменитой французской предпринимательнице Мадам Клико, которая, овдовев в 27 лет, приняла бизнес своего мужа по производству шампанских вин. Фильм покажет, как девушка достигает успеха.

Роль мадам Клико исполнила Хейли Беннетт ("Хардкор", "Дьявол всегда здесь"), компанию ей составила Наташа О’Кифф ("Грязь", "Острые козырьки").

Оценка фильма на IMDB высокая – 7,8 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки у ленты пока нет.

"Список подозреваемых" (25 июля)

Любители боевиков смогут посмотреть фильм "Список подозреваемых".

По сюжету лучшие агенты ФБР и полиция ищут серийного убийцу, который жестоко расправился с 11 женщинами. Детективу Ортега удается взять след, но дело приобретает более опасный поворот, после того как пропадает его племянница. Каждый, кто ведет расследование, попадает под подозрение.

В фильме сыграли Мэл Гибсон ("Храброе сердце", "По соображениям совести"), рэпер 50 Cent ("Левша", "Неудержимые 4") и Брайан Ван Холт ("Черный ястреб", "Последний стрим").

Возрастной рейтинг 18+. Оценки на агрегаторах у ленты пока нет.

"В потоке трех стихий" (25 июля)

В конце месяца на экранах появится и криминальная драма со спортивным уклоном. Она расскажет о спортсмене по прыжкам в воду Владе Фокине, который переживает карьерный кризис. Он получает неожиданное предложение, и ему предстоит втереться в доверие к группе клифф-дайверов, которых подозревают в нескольких ограблениях. Преступники связаны с бывшим лучшим другом Влада, с которым он не общается уже шесть лет. Чем закончится авантюра, можно будет увидеть в кино.

В фильме сыграли Александр Головин ("Кадетство", "Елки 2"), Александр Шевченков ("Красный призрак", "Турист"), Владимир Сычев ("Физрук", "Мамы") и другие актеры.

В кино пустят детей с 6 лет. На агрегаторах оценки у ленты пока нет.

"Собиратель душ" (с 25 июля)

Выйдет в прокат и канадско-американский триллер "Собиратель душ" (18+).

По сюжету фильма агент ФБР Ли Харкер охотится за неуловимым маньяком по прозвищу Длинноногий. Более десяти лет он убивает целые семьи. И чем ближе агент Харкер подбирается к пониманию, кто такой убийца, тем очевиднее становится, что между ними есть связь.

В ленте сыграли Майка Монро ("Он – это пуля", "Уотергейт. Крушение Белого дома"), Николас Кейдж ("Жизнь Дэвида Гейла", "Пророк"), Блэр Андервуд ("Гаттака", "Вызов") и другие актеры.

Рейтинга фильма на агрегаторах пока нет.

"Обе две" (с 25 июля)

В конце июля выйдет еще один фильм режиссера Владимира Котта, а именно комедия "Обе две" (12+). Фильм расскажет о дерзкой четырнадцатилетней девушке Глаше, которая живет с бабушкой в Шуе и хочет стать известным режиссером. Однако бабушка умирает, и опеку над девочкой должна взять ее старшая тетя Валя. Глаша решает сбежать от нее в Москву к младшей тете – романтичной Ане. Но Аня не готова взять на себя ответственность о Глаше. Они отправляются в совместное путешествие, которое изменит обеих девушек.

Главные роли в фильме исполнили Кристина Асмус ("Текст", "Интерны"), Таисья Калинина ("Мир! Дружба! Жвачка!", "Чикатило"), Валентина Мазунина ("Реальные пацаны", "Аритмия") и другие.

Оценки на агрегаторах у ленты пока нет.

"Побег из лабиринта времени" (25 июля)

Детей в конце месяца можно будет сводить детей на китайский мультфильм "Побег из лабиринта времени" (6+). Лента расскажет об озорных братьях-медведях Бриаре и Брамбле, которые оказываются в опасности. Помочь им способен лишь лесоруб Вик. Он отправляется в путешествие во времени и пространстве. Лесорубу предстоит столкнуться с множеством испытаний, тайн и необычных существ, чтобы спасти лучших друзей.

На "Кинопоиске" оценки у мультфильма нет, на IMDB его рейтинг 7,5 балла из 10.

"Моя семья" (с 25 июля)

Германо-французская комедийная драма "Моя семья" расскажет о том, как американская журналистка Рут, которая мечтает съездить на родину, предлагает отцу отправиться в родные края. Мужчина саботирует поездку, отшучивается и в пути создает много курьезных ситуаций. Тем не менее в дороге им предстоит разобраться в прошлом, понять себя и свою семью.

Главные роли исполнили Стивен Фрай ("V" значит Вендетта", "Хоббит: Битва пяти воинств") и Лина Данэм ("Однажды… в Голливуде", "Американская история ужасов").

Оценка фильма на IMDB – 6,6 балла из 10, на "Кинопоиске" оценку ему пока не выставили. Возрастной рейтинг 18+.

Что выйдет в "сером" прокате?

Самый ожидаемый фильм июля в американском прокате – "Дедпул и Росомаха" (18+). Пока неизвестно, доберется ли он до российских экранов до конца месяца (в мире картина выходит 26 июля). Это будет третий фильм о Дедпуле, он включит персонажа в киновселенную Марвел. По сюжету ленты "Управление временными измерениями" вырывает Дедпула из спокойной жизни. Вместе с Росомахой он отправляется на задание, которое изменит КВМ.

Кроме того, в начале июля выйдут фильмы "Полицейский из Беверли Хиллз 4" и "Гадкий я 4". Если по первому фильму есть вопросы, то вот "Гадкий я 4" должен появиться в кинотеатрах в июле, его в барнаульских кинозалах уже рекламируют.