В июне на больших экранах можно будет посмотреть историческую драму с Джудом Лоу и Алисией Викандер, фильм с Робертом Де Ниро, а также нового "Непослушника" и очередных "Трех богатырей"

01 июня 2024, 07:20, ИА Амител

Кадр из фильма "Папа" / Фото: kinopoisk.ru

Июнь в кино обычно время затишья, когда основной интерес представляют летние голливудские блокбастеры. Сейчас в России их официально не выпускают, поэтому июнь 2024 года будет небогат на крупные релизы. Однако несколько любопытных новинок все-таки выйдет. Так, в российском прокате будут новые части "Непослушника" и "Трех богатырей", две комедии про девушек-авантюристок, несколько мультфильмов, ромком в космосе и российский ужастик. Выйдут и фильмы с голливудскими звездами: с Робертом Де Ниро, Гаем Пирсом, Энтони Маком, Алисией Викандер и Джудом Лоу. Amic.ru рассказывает, что смотреть в кинотеатрах в первый летний месяц.

"Непослушники" (с 6 июня)

Одной из главных премьер июня станет картина "Непослушники" режиссера Владимира Котта (два фильма серии "Непослушник"). Это продолжение двух фильмов серии "Непослушник" с Виктором Хориняком ("Последний богатырь", "Кухня") в главной роли.

Хориняк вновь вернется к своей роли парня Димы. Теперь он уже не Димонстр, а успешный менеджер по продажам в автосалоне. Саша Черный из прошлой части – добропорядочный монах в тихой обители. Они живут спокойно до тех пор, пока в монастырь не привозят четырех "непослушников" из детдома: двух братьев и сестер, которые занимались кражами и постоянно сбегали. В монастыре детей должны перевоспитать. Получится ли у монахов это сделать, можно будет увидеть в кинотеатре.

Кроме Хориняка, в ленте сыграли Гоша Куценко ("Ночной дозор", "Любовь-морковь"), Юрий Кузнецов ("Брат", "Остров"), Сергей Селин ("Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей") и другие.

В кино пустят детей с шести лет. На агрегаторах ленту пока не оценили.

"На краю земли" (с 6 июня)

6 июня выйдет боевик "На краю света" с Гаем Пирсом ("Мементо", "Прометей") в главной роли.

Действие фильма происходит на краю света, где правят древние племена маори. Там почитают духов предков, за кровь платят кровью. Но к ним приходят чужаки, с которыми не только медицина, но и порох.

На IMDB фильм набрал 7,6 балла из 10, а на "Кинопоиске" оценки у него пока нет. Возрастной рейтинг ленты 18+.

"Последний дракон" (с 6 июня)

С детьми можно будет сходить и на испано-китайский мультфильм "Последний дракон".

По сюжету говорящие драконы когда-то жили в гармонии с людьми. Но их род оказался в опасности, и теперь только одна девочка может их спасти. Для этого она должна будет совершить опасное путешествие через самые волшебные места древнего Китая.

Оценки у мультфильма на "Кинопоиске" пока нет, на IMDB его оценили на 5,8 балла из 10. Возрастной рейтинг ленты 6+.

"Шах и мат" (с 6 июня)

Любителей комедий может заинтересовать испанский фильм "Шах и мат". Он расскажет о женщине Кандере, жизнь которой в одночасье меняется. Из успешной преподавательницы элитного колледжа она превращается в простую учительницу в школе "на районе", где обучаются подростки из неблагополучных семей. Под руководством Канделы школьники получают шанс стать чемпионами страны по шахматам. Получится ли у них это, можно будет увидеть в кино.

Рейтинг фильма на IMDB – 6,2 балла из 10. В кино смогут попасть те, кому исполнилось 16 лет.

"10 жизней" (с 12 июня)

Маленькие зрители и фанаты кошек смогут посмотреть в кино британо-канадский мультфильм "10 жизней". Он расскажет о кошке по имени Беккет. Ей предстоит побывать в шкурах совершенно разных животных, чтобы начать ценить собственную жизнь.

Возрастной рейтинг мультфильма 6+. На IMDB его рейтинг – 6 баллов из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет.

"Бар МоскваЧики" (с 12 июня)

Легкой летней комедией будет фильм "Бар "МоскваЧики"", который выйдет в прокат 12 июня.

По сюжету три молодые подруги из Москвы едут развеяться в Санкт-Петербург. Неожиданно для себя они решают там остаться, покупают бар и знакомятся с тремя парнями, у которых есть свои тайны. Между ними завязывается противостояние. Чем оно закончится, можно будет увидеть в кино.

Главные роли исполнили Яна Кошкина ("Мальдивы подождут", "Хочу не могу"), Марк Богатырев ("Кухня", "Великая"), Михаил Тарабукин ("Кухня", "Война") и другие актеры. Одну из ролей также исполнил умерший в декабре 2023 года Пухляш Дмитрий Красилов из Заринска.

Возрастной рейтинг 12+. Оценки на агрегаторах у фильма пока нет.

"Заклятье. Шепот ведьм" (с 13 июня)

С 13 июня выйдет российский фильм ужасов "Заклятье. Шепот ведьм". К американской серии фильмов "Заклятие" он не имеет никакого отношения.

Лента расскажет о сломленном и отчаявшемся детективе, который расследует убийства подростков в глухой деревне и сталкивается с жуткой потусторонней сущностью.

Снял картину режиссер Серик Буйсеу ("Отражение тьмы", "Таблетка от слез"). Сыграли в ней Артур Бесчастный ("Вызов", "Дылды"), Марьяна Спивак ("Нелюбовь", "Эпидемия") и другие актеры.

На агрегаторах ленту пока не оценили. Возрастной рейтинг 16+.

"Игра королевы" (с 13 июня)

Среди западных релизов заинтересовать зрителя может историческая драма "Игра королевы". Действие ленты происходит в Англии эпохи Тюдоров. Страной правит Генрих VIII, который жесток даже к женам, две из которых были казнены.

Аристократка Екатерина Парр становится шестой женой короля. Но в ее сердце зреет запретная страсть. Сможет ли она справиться с ней, можно будет увидеть в кино.

В ленте сыграли Алисия Викандер ("Агенты А.Н.К.Л.", "Из машины"), Эдди Марсан ("Шерлок Холмс", "Иллюзионист"), Джуд Лоу ("Шерлок Холмс", "Искусственный разум") и другие актеры.

Рейтинг фильма на IMDB 6,5 балла из 10. На "Кинопоиске" его пока не оценили. В кино пустят тех, кому исполнилось 18 лет.

"Папа" (с 13 июня)

Еще одной лентой с голливудскими звездами станет американская драма "Папа".

Фильм расскажет историю Макса Бернала, у которого нет больших успехов в карьере, жена требует развода, и он переезжает к пожилому отцу. Но Макс хочет стать хорошим папой для своего 11-летнего сына-аутиста Эзры. Мальчика в очередной раз исключают из школы, и Макс решает взять его с собой в путешествие через всю страну.

Главные роли в фильме сыграли Роберт Де Ниро ("Однажды в Америке", "Крестный отец 2"), Бобби Каннавале ("Ирландец", "Тоня против всех"), Роуз Бирн ("Одержимость", "Пекло") и другие.

Рейтинг фильма на IMDB – 6,8 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет. В кино могут пойти те, кому исполнилось 16 лет.

"Тур с Иванушками" (с 20 июня)

Любители российских комедий и группы "Иванушки International" смогут сходить на фильм "Тур с Иванушками". По сюжету три подруги, которые в детстве фанатели от "Иванушек International", понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка и всегда жили для кого-то, а не для себя. Они решают исполнить детскую мечту и поехать в тур за группой "Иванушки International" по югу России, чтобы отвлечься от проблем.

Главные роли исполнили Агата Муцениеце ("Закрытая школа", "Честный развод"), Анна Пескова ("Донбасс. Окраина", "Летчик"), Роман Курцын ("Жажда", "Огонь") и другие актеры. Появятся в ленте и участники группы "Иванушки International".

Возрастной рейтинг ленты 12+. Оценки на агрегаторах у ленты пока нет.

"Пришельцы"

Любители южно-корейского кино и инопланетян смогут посмотреть фильм "Пришельцы", который в мире прокатили еще в 2022 году.

По сюжету на протяжении многих веков инопланетяне содержат преступников в человеческих телах. За ними следят охранник с роботом-помощником, которые могут перемещаться во времени с помощью энергетического кинжала. В 1380 году они ловят проснувшегося преступника, но у человеческой оболочки остается младенец.

Параллельно идут еще вторая и третья сюжетные линии. Во второй действие происходит в 2022 году в Сеуле, где 10-летняя "дочь" Охранника понимает, что ее папа не человек.

А в третьей линии, в 1391 году , даос Му-рык с двумя помощниками ищет волшебный клинок и сталкивается с загадочной девушкой.

Рейтинг фильма на IMDB – 6,2 балла из 10, а на "Кинопоиске" – 6,9 балла из 10. В кино пустят подростков с 12 лет.

"Три богатыря. Ни дня без подвига" (с 20 июня)

Неожиданно летом выйдет еще один мультфильм франшизы "Три богатыря" с подзаголовком "Ни дня без подвига". Точнее, это не полноценная часть, а спецвыпуск к 20-летию франшизы.

Нам расскажут три короткие истории. Богатыри будут расследовать похищение княжеской короны, некоторые герои окажутся в мире снов. А конь Юлий будет состязаться с Алешей Поповичем в интеллектуальных баталиях.

В кино пустят детей от 6 лет, рейтинга на агрегаторах у ленты пока нет.

"Мой любимый чемпион" (с 27 июня)

Со всей семьей можно будет сходить на фильм "Мой любимый чемпион".

Фильм расскажет о девушке Саше, лучший друг которой – конь Джонатон. Мама и одноклассники не понимают ее. И только бабушка готова поддерживать внучку в стремлении сохранить лошадь. Для этого Саше и Джонатану предстоит пройти долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям.

В фильме сыграли Екатерина Вилкова ("Последний богатырь", "Сказки Гофмана"), Людмила Артемьева ("Сваты", "Барышня-крестьянка"), Егор Бероев ("Турецкий Гамбит", "Адмиралъ") и другие актеры.

В кино пустят детей от 6 лет. Оценки у ленты на агрегаторах пока нет.

"Бывший в помощь" (с 27 июня)

В конце июня выйдет еще одна российская комедия – "Бывший в помощь". Фильм расскажет о Лере и Германе, которые готовятся в свадьбе. Жених собирается подарить невесте автомобиль, но продавцом салона оказывается бывший парень Леры – Макс, который раньше работал каскадером.

Макс устраивает экстремальный тест-драйв, который заканчивается резким торможением. Лера ударяется головой и забывает последний год жизни с Германом. Она считает, что ее парень – Макс. И врачи говорят, что реконструкция ярких воспоминаний с бывшим позволит Лере вернуть память. Герман просит Макса о помощи – сыграть в отношения с Лерой. При этом Германа он представляет Лере как своего друга детства, и втроем они будут жить под одной крышей. Чем все завершится и вспомнит ли Лера прошлое, можно будет увидеть в кино.

В фильме снялись Вячеслав Чепуренко ("Легенда № 17", "Измены"), Роман Курцын ("Жажда", "Балканский рубеж"), Ирина Безряднова ("Честный развод", "Мастодонт"), Ян Цапник ("Последний министр", "Горько!") и другие.

Возрастной рейтинг ленты 16+. На агрегаторах фильм пока не оценили.

"Ты просто космос" (с 27 июня)

Романтическая комедия в космическом антураже "Ты просто космос" появится на экранах в самом конце июня.

Фильм расскажет про двух астронавтов – мужчину и женщину. Они дрейфуют на космическом шаттле без надежды на спасение и спорят о том, как им провести оставшиеся дни: как друзья или как любовники. К чему они придут, можно будет увидеть в кино.

Главные роли в фильме исполнили Энтони Мак ("Мстители: Война бесконечности", "Живая сталь") и Зои Чао ("Наследники", "Куда ты пропала, Бернадеттт").

На "Кинопоиске" у фильма 6,2 балла из 10, на IMDB фильм набрал 6,3 балла из 10. Возрастной рейтинг ленты 16+.

Что выйдет в "сером" прокате?

После майских праздников "серый" прокат в Россию вернулся. А это значит, что в июне голливудские фильмы должны быть в кинотеатрах.

В первый месяц лета в кино наверняка будут показывать боевик Джорджа Миллера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса", который является приквелом к ленте "Безумный Макс: Дорога ярости". Эта лента вышла в США 24 мая.

14 июня в американском прокате появится новый фильм Pixar "Головоломка 2", его вполне могут показать в российских кинотеатрах до конца июня.

А вот приквел франшизы "Тихое место" с подзаголовком "День Первый" выйдет в США только 28 июня, так что ждать его в наших кинотеатрах стоит не раньше июля.