Какие главные туристические дороги сделали в Алтайском крае в 2024 году

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07 января 2025, 13:25, ИА Амител

Дорога в Алтайском крае после ремонта / Фото: amic.ru

Летом 2024 года в Алтайском крае обновили пять участков дорог, которые ведут к популярным среди туристов территориям. Работы прошли в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Теперь путешественникам стало комфортнее добираться до курортов и баз отдыха.

Дорога Алейск – Чарышское

Работы прошли в Усть-Калманском районе. Трасса ведет к таким природным достопримечательностям, как водопады Аврора, Спартак и гора Колокольня. Общая протяженность участка – 8 километров. Стоимость работ – 152 миллиона рублей.

Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай

Этот пятикилометровый участок также ведет к туристическим объектам соседней республики. Стоимость реконструкции составила 205 миллионов рублей.

Дорога до Белокурихи

Участок протяженностью 11 километров обновили в Петропавловском районе. Еще 4 километра сделают в Усть-Пристанском районе. На работы выделили 250 миллионов рублей. Теперь добираться до санаториев и горнолыжных комплексов Белокурихи стало намного комфортней.

Дорога к Колыванскому озеру

Ремонт дорожного участка протяженностью 2,4 км проходил в селе Саввушка Змеиногорского района Алтайского края. Это часть туристического маршрута на знаменитое Колыванское озеро, а Саввушка – ближайший к нему населенный пункт. Трасса нуждалась в обновлении: количество желающих посетить Колыванское озеро с каждым годом возрастает, соответственно, интенсивность движения увеличивается. В течение лета там восстановили основание дороги с помощью холодного ресайклинга, уложили два слоя асфальта и занимаются укреплением обочин. Также нанесли разметку, установили барьерное ограждение и дорожные знаки. А в целом отремонтировали 15-километровый участок дороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан. На это по нацпроекту выделили почти 200 млн рублей.

Дорога Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан

Все работы выполнили в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Именно по этой трассе в город-курорт Яровое ежегодно ездят десятки тысяч туристов. В летний сезон поток автомобилей, проезжающих здесь, значительно увеличивается. Причем едут не только жители Алтайского края, но и соседних городов Сибири. Всего в этом году восстановили участки общей протяженностью 14 км. В Хабарском районе обновили 4 километра, в Панкрушихинском – 10 километров. На работы направили более 300 миллионов рублей.

Участок Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь"

Эта дорога ведет к таким туристическим местам, как "Бирюзовая Катунь", озеро Ая, игорная зона. В летний период за сутки по трассе проезжает более пяти тысяч автомобилей. С момента строительства дороги прошло уже 12 лет, поэтому она нуждалась в обновлении. Это одно из самых популярных туристических направлений на территории Алтайского края. Также это дублер федеральной трассы "Чуйский тракт". Чтобы людям было комфортно и безопасно по ней передвигаться, ее необходимо привести в нормативное состояние. На эти цели из краевого бюджета направили более 145 миллионов рублей.