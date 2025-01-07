Какие главные туристические дороги сделали в Алтайском крае в 2024 году
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07 января 2025, 13:25, ИА Амител
Летом 2024 года в Алтайском крае обновили пять участков дорог, которые ведут к популярным среди туристов территориям. Работы прошли в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Теперь путешественникам стало комфортнее добираться до курортов и баз отдыха.
Дорога Алейск – Чарышское
Работы прошли в Усть-Калманском районе. Трасса ведет к таким природным достопримечательностям, как водопады Аврора, Спартак и гора Колокольня. Общая протяженность участка – 8 километров. Стоимость работ – 152 миллиона рублей.
Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай
Этот пятикилометровый участок также ведет к туристическим объектам соседней республики. Стоимость реконструкции составила 205 миллионов рублей.
Дорога до Белокурихи
Участок протяженностью 11 километров обновили в Петропавловском районе. Еще 4 километра сделают в Усть-Пристанском районе. На работы выделили 250 миллионов рублей. Теперь добираться до санаториев и горнолыжных комплексов Белокурихи стало намного комфортней.
Дорога к Колыванскому озеру
Ремонт дорожного участка протяженностью 2,4 км проходил в селе Саввушка Змеиногорского района Алтайского края. Это часть туристического маршрута на знаменитое Колыванское озеро, а Саввушка – ближайший к нему населенный пункт. Трасса нуждалась в обновлении: количество желающих посетить Колыванское озеро с каждым годом возрастает, соответственно, интенсивность движения увеличивается. В течение лета там восстановили основание дороги с помощью холодного ресайклинга, уложили два слоя асфальта и занимаются укреплением обочин. Также нанесли разметку, установили барьерное ограждение и дорожные знаки. А в целом отремонтировали 15-километровый участок дороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан. На это по нацпроекту выделили почти 200 млн рублей.
Дорога Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан
Все работы выполнили в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Именно по этой трассе в город-курорт Яровое ежегодно ездят десятки тысяч туристов. В летний сезон поток автомобилей, проезжающих здесь, значительно увеличивается. Причем едут не только жители Алтайского края, но и соседних городов Сибири. Всего в этом году восстановили участки общей протяженностью 14 км. В Хабарском районе обновили 4 километра, в Панкрушихинском – 10 километров. На работы направили более 300 миллионов рублей.
Участок Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь"
Эта дорога ведет к таким туристическим местам, как "Бирюзовая Катунь", озеро Ая, игорная зона. В летний период за сутки по трассе проезжает более пяти тысяч автомобилей. С момента строительства дороги прошло уже 12 лет, поэтому она нуждалась в обновлении. Это одно из самых популярных туристических направлений на территории Алтайского края. Также это дублер федеральной трассы "Чуйский тракт". Чтобы людям было комфортно и безопасно по ней передвигаться, ее необходимо привести в нормативное состояние. На эти цели из краевого бюджета направили более 145 миллионов рублей.
18:17:08 07-01-2025
Дорога Бийск -Карабинка-Республика Алтай не завершена. Участок от Карабинки до границы с республикой остаётся грунтовкой. И не надо врать.
14:52:06 08-01-2025
Николай (18:17:08 07-01-2025) Дорога Бийск -Карабинка-Республика Алтай не завершена. Участ... Согласна. Сплошное враньё. Со стороны Республики дороги делаются а у нас нет.
22:19:13 07-01-2025
5км, 205лямов, с такими ценами, никаких денег не хватит, и делать будут лет100.
22:24:43 07-01-2025
- "Дорога Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан" В Немецком районе, это жесть, заплатки, заплатки и заплатки, и неожиданно колдобина.
10:20:10 09-01-2025
Филипп Филиппыч (22:24:43 07-01-2025) - "Дорога Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – границ... Особенно есть там участок от Панкрушихи до железнодорожного переезда,это жесть!Всё они что-то делают вокруг да около,а этот кусок дороги обходят стороной,там всегда в куветах валяются и легковые и грузовики