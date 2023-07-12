Как продвигается дело возможного "политеховского" маньяка и что говорят его адвокаты

Адвокаты Манишина утверждают, что серьезных доказательств против него нет

12 июля 2023, 07:30, Антон Дегтярев

Михаил Бибекин на апелляции по делу Виталия Манишина 11 июля/ Фото: Екатерина Смолихина

Дело экс-заместителя администрации Калманского района Виталия Манишина может стать самым резонансным уголовным процессом Алтайского края в 2023 году. Мужчину задержали в середине мая этого года в селе Шадрино по подозрению в убийстве 17-летней девушки, которое произошло в 1989 году. Манишина отправили в СИЗО, и, как пишут СМИ (а также сообщают источники amic.ru), в ходе расследования задержанный якобы успел сознаться и в оставшихся нераскрытыми убийствах абитуриенток АлтГТУ, которые были совершены в 1998–2000 годах. То есть именно Манишин может быть тем самым "политеховским маньяком", который за последние 20 лет стал одной из главных "страшилок" Барнаула. Впрочем, адвокаты Манишина говорят, что все не так однозначно. Они считают, что доказательства следствия не внушают доверия, а признание подозреваемого в резонансных убийствах могли насильно "вытащить" из Манишина. Amic.ru выслушал доводы защитников.

Кто защищает Манишина?

За дело Виталия Манишина после его задержания взялась адвокат Анастасия Шепедко, передавала "Атмосфера". 22 мая она обжаловала решение об аресте своего подзащитного. Заседание суда перенесли сначала на 29 июня, потом на 6 июля, а затем и на 11 июля. Все потому, что, как выяснилось, интересы Манишина было некому представлять: еще в июне Шепедко перестала с ним работать. Комментировать причину этого поступка журналистам она отказалась.

Защитником Манишина была и Ирина Сертягина, которая явилась и на судебное заседание по изменению меры пресечения 11 июля, но лишь в качестве зрителя. По словам Сертягиной, от дела ее отстранили — как, впрочем, якобы и Шепедко. Причем сделал это якобы сам Манишин.

"Я неугодна следствию, потому что задаю много вопросов. Манишин написал заявление о том, что хочет допустить меня до дела и отказался от других адвокатов. Потом 5 июня мне сказали, что Манишин отказался уже от моих услуг. С 5 июня с Манишиным я не виделась, родственники тоже не могут с ним общаться, сейчас никто не может с ним поговорить", — сказала Ирина Сертягина.

На апелляции по переводу Манишина на домашний арест 11 июля подсудимого защищал уже государственный адвокат Михаил Бибекин. Но и у него в работе возникли проблемы.

Ирина Сертягина (слева)/ Фото: Екатерина Смолихина

"На подзащитного может оказываться давление"

Михаил Бибекин рассказал amic.ru, что занимался лишь одним конкретным процессом: по смену меры пресечения для Манишина с СИЗО на домашний арест. Адвокаты уверены, что Манишин не стал бы скрываться от правосудия.

"Все это время он не скрывался и проживал в селе Шадрино. Никаких попыток убежать он не предпринимал. При защите мы должны руководствоваться нормами закона, разбираться во всех обстоятельствах, способствовать, чтобы дело разбиралось объективно и без давления. Человек считается невиновным, пока не вступит в силу приговор. Избрание более мягкой меры тоже связано с изоляцией от общества и способствовало бы более точной картине, исключало бы походы следователей к Манишину в отсутствии защитника", — объяснил адвокат свою позицию.

По словам Бибекина, в процессе апелляции у него были некоторые проблемы с правоохранителями. Так, защитнику не дали возможности встретиться с подзащитным. 7 июля он попытался выехать в СИЗО, однако визит перенесли на 10 июля. Но и в этот день в посещении Манишина Бибекину отказали.

"Начальник СИЗО сказал, что у него нет возможности проводить меня к Манишину, потому что в деле уже есть адвокат. Но в деле может быть два защитника по двум основаниям — по назначению и по соглашению. Я пытался согласовать совместную работу со следователем, он проигнорировал мои звонки. Фактически мы видим недопущение адвокатов к Манишину — можно предположить, что на подзащитного может оказываться давление. Я лично с Манишиным не знаком, негативной информации обо мне у него нет, и оснований для отказа Манишина от моих услуг не имелось. На мои просьбы предоставить хотя бы его заявление об отказе от меня мне ничего не предоставили и сказали писать адвокатский запрос", — пояснил Бибекин.

В итоге 11 июля меру пресечения подсудимому оставили в силе, до 16 июля он точно пробудет в СИЗО. После этого, отметил адвокат, дальнейшая защита Манишина будет зависеть от адвокатской палаты. Будет ли он дальше защищать Манишина, Бибекин не знает. Следовательно, на данный момент постоянного адвоката у Манишина нет. И родственники опасаются, что когда появится новый государственный адвокат, то он будет лоялен следствию.

Михаил Бебекин/ Фото: Екатерина Смолихина

Есть ли у следствия доказательства?

Михаил Бибекин утверждает, что доказательств причастности Манишина к убийствам у следствия мало, они противоречивые и в большей мере основываются на признании мужчины.

"Дальше посмотрим, какие доказательства будут предоставляться. На данный момент обвинения дежурные, каждое преступление с одними и теми же фактами. На данном этапе многие обстоятельства устанавливаются — будут ли они установлены, время покажет. У меня с иными материалами дела не получилось ознакомиться. Возможно, мне и не удастся ознакомиться с опросами свидетелей, следственными действиями. На данном этапе доказательствами причастности являются его показания, но насколько добровольно они даны — надо будет разобраться", — прокомментировал Михаил Бибекин.

Ирина Сертягина тоже утверждает, что доказательства вины Манишина в убийстве девушки в 1989 году противоречивы. По ее словам, сейчас жив только один свидетель, который не может точно подтвердить причастность Манишина к убийству. Сертягина отметила, что свидетель видел лишь, как девушка распивала с Манишиным спиртное в одной компании. Она якобы забрала вещи и уехала, когда подзащитного уже не было, подчеркнула Сертягина.

Что касается убийств в техническом университете, то с этой историей Манишин связан лишь краткосрочной учебой в АлтГТУ в 2000 году, сказала Сертягина. Именно в то время, когда там пропадали девушки.

"Его направили как руководителя на учебу в "политех", он подал туда документы. Но когда Манишин узнал, что обучение будет вечерним, что каждый вечер надо будет туда приезжать, он на следующий же день забрал документы. У него не было возможности посещать университет. Это был 2000 год, до этого "политех" Манишин не заканчивал. В вузе он был первый раз когда подавал документы, а второй раз — когда их забирал. Если человек в первый раз туда попал, он не будет знать выходы, входы и переходы между корпусами. А убийца все это точно знал, он отлично ориентировался в университете", — отметила Сертягина.

Сертягина уверена, что на Манишина полиция оказывает давление и он вполне мог признать и этом, и в "политеховских" убийствах недобровольно.

"Давление на него оказывают 100%. Когда я в первый раз к нему пришла, он говорил дрожащим голосом и просил защитить его. Манишин доказывал, что на него оказывают психологическое и физическое давление, заставляют взять преступления на себя. А иначе все это как-то скажется на семье, родственниках", — сказала она.

Апелляция по делу Виталия Манишина 11 июля/ Фото: Екатерина Смолихина

Отметим, алтайский следком пока официально не подтверждает причастность Манишина к убийствам абитуриенток АлтГТУ в 1998–2000 годах. Напомним, в тот период около села Бураново Калманского района нашли девять трупов. Пять тел принадлежали пропавшим абитуриенткам АлтГТУ. Еще два трупа – женщины, которые приезжали к своим дочерям-абитуриенткам из АГАУ и АГИК. До Манишина главным подозреваемым по делу был Александр Анисимов, он выпал из окна в 2000 году.

Официально Манишина сейчас подозревают лишь в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки рядом с селом Зеленая Дубрава Родинского района. В этом убийстве он также признался и даже показал, как делал это. Кроме того, в следкоме говорили, что сейчас устанавливают причастность обвиняемого к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в прошлые годы.