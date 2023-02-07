Какие меры депутаты Госдумы предлагают ввести против уехавших из РФ россиян?

Пока что депутаты только обсуждают наказания для релокантов

07 февраля 2023, 07:16, ИА Амител

Самолёт / Фото: amic.ru

В России активно предлагают наказать тех, кто уехал из страны после начала спецоперации или во время частичной мобилизации. Чаще всего звучат слова о конфискации их имущества. В Госдуме уже формируется рабочая группа, которая будет разрабатывать меры против тех, кто покинул Россию. Amic.ru отвечает на главные вопросы о возможных наказаниях против уехавших.

Какие наказания могут ввести против уехавших?

Председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская сообщила "Известиям", что депутаты предлагают конфисковывать имущество, лишать государственных наград и запрещать контент уехавших в русском сегменте интернета. Также общественные деятели предлагают давать релокантам статус иноагента и блокировать их счета.

Наказание для уехавших поддерживают в Госдуме?

Чёткой позиции по этому поводу у Госдумы пока нет. Вопрос только хотят обсудить. 6 февраля Елена Ямпольская сообщила "Известиям", что она возглавила группу на базе комитета по культуре для изучения возможных мер против релокантов.

Первое заседание по этому поводу должно пройти уже в середине февраля. Самые "эффективные предложения" направят спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину.

При этом глава комитета Госдумы по градостроительству Павел Крашенинников прокомментировал изданию "Интерфакс", что их комитет выступает против такой меры, юридически поддержать поправки о конфискации пока не может, но при необходимости готов их рассмотреть.

С кем хотят обсудить вопрос?

Сначала – с представителями гуманитарной сферы (Минкульт, Минэкономики, Центробанк) и силовых ведомств, рассказала Елена Ямпольская. Затем депутаты хотят поговорить с представителями "творческого сообщества" (кто в него входит, Елена Ямпольская не сообщила).

Ограничения могут коснуться всех уехавших во время спецоперации?

Пока неясно. По словам Елены Ямпольской, обсуждаются ограничения для тех, кто уехал из РФ и продолжает "приносить стране вред публичными заявлениями, подпадающими под статьи УК или КоАП". Наказывать собираются и тех релокантов, кто финансово или как-то ещё поддерживает украинскую армию.

Кто выступил за ограничения для уехавших?

В декабре 2022 года глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил "Ведомостям", что власти могут разработать меры для уехавших после начала частичной мобилизации россиян. Эти меры, по словам Клишаса, "сделают нахождение релокантов за границей менее комфортным". Однако он отметил, что не считает, что уехавшие совершили какое-то преступление.

Вячеслав Володин писал в своём телеграм-канале, что нужно дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества у "оскорбляющих Россию, её солдат и офицеров" релокантов, которые продолжают сдавать в аренду свою недвижимость и получать гонорары за счёт россиян.

По его словам, по закону РФ такие "заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооружённых сил". Спикер Госдумы отметил, что "уехавшие негодяи" чувствуют свою безнаказанность.

При этом Володин говорил на пленарном заседании Думы, что подход к вопросу должен быть дифференцированным и зависеть от конкретного случая. Наказать нужно только тех, кто "поливает страну грязью".

Затем вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова также поддержала инициативу и предложила использовать имущество релокантов и недвижимость организаций из недружественных стран для обеспечения жильём детей-сирот, пишет ТАСС.

А уроженка Алтайского края, депутат Госдумы Мария Бутина предлагала блокировать счета артистам, которые уехали из РФ и критикуют страну из-за рубежа.

Кто не принял идею наказания для релокантов?

Негативно о наказании для релокантов высказался в интервью РБК владелец "Интерроса" и гендиректор "Норильского никеля" Владимир Потанин. Он назвал такой ход "импульсивным" и "популистским" и отметил, что конфискация активов является "скрытой или явной формой воровства" и разрушает инвестиционный климат страны. Он сравнил ситуацию с октябрьской революцией 1917 года и призвал воздержаться от такого опыта.

Против конфискации собственности выступил и председатель совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. Он сказал, что мера противоречит конституции РФ и "в это непростое время надо соблюдать те законы, которые есть", пишет "Интерфакс".

Что говорили в Кремле?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в вопросе лишения имущества уехавших из России граждан нужно определить, что именно является преступлением. Он подчеркнул, что у Кремля чёткой позиции по этому поводу пока нет. Песков заявил, что нужно не бороться с уехавшими гражданами, а "создавать условия для их возвращения", писал Life.ru.