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В Госдуме создают группу для проработки наказаний уехавшим россиянам

Уже есть несколько предложений

06 февраля 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме сформируют экспертную группу по оценке предложений о наказании для россиян, которые уехали из страны на фоне специальной военной операции на Украине, пишет "Коммерсант".

Наказывать планируют тех, кто из-за границы выступает с заявлениями, которые попадают под уголовные и административные статьи, и тех, кто оказывает прямую поддержку украинской армии.

"Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме", – пояснила глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская.

Ранее выступающих против России граждан предложили лишить заработка в стране и гражданства РФ.

 

Комментарии 7

  • Наказывать планируют тех, кто из-за границы выступает с заявлениями, которые попадают под уголовные и административные статьи, и тех, кто оказывает прямую поддержку украинской армии -- так это процентов 10
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Может не стоит тратить силы и ресурсы на карательные меры? А "Экспертную группу по оценке предложений о наказании для россиян, которые уехали из страны на фоне специальной военной операции" всем составом отправить на фронт , что бы они личным примером добыли Победу в бою. А уж потом разбираться с косарями от армии
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Т.е своих родственников они первыми накажут?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Их дети отдыхают на морях за границей, не одного нет на СВО, они избранные.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Отдыхают на морях за границей миллионы, а выступают с заявлениями, которые попадают под уголовные и административные статьи, процентов 5-10. Остальные просто отдыхают
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Экспертную группу по оценке предложений о наказании для россиян нужно будет наказать на следующих выборах - проголосовать против партии жуликов и воров!!! Депутатишки из ГосДуры только и занимаются тем, что отмывают и прячут свои доходы, да придумывают наказания для россиян. Может уже пора заняться реальной работой за деньги народа?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • В других партиях,кроме правящей,жуликов и воров не наблюдается?)
    07 февраля, Гость   Ответить
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