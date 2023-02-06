В Госдуме создают группу для проработки наказаний уехавшим россиянам

Уже есть несколько предложений

06 февраля 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме сформируют экспертную группу по оценке предложений о наказании для россиян, которые уехали из страны на фоне специальной военной операции на Украине, пишет "Коммерсант".

Наказывать планируют тех, кто из-за границы выступает с заявлениями, которые попадают под уголовные и административные статьи, и тех, кто оказывает прямую поддержку украинской армии.

"Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме", – пояснила глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская.

Ранее выступающих против России граждан предложили лишить заработка в стране и гражданства РФ.