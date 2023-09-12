Какие нарушения зафиксировали на губернаторских выборах 2023 и что оказалось фейком

Наблюдатели и избирком нашли несколько нарушений на выборах губернатора

12 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Выборы-2023 / Фото: Екатерина Смолихина

Алтайский избирком и штаб общественного наблюдения не зафиксировали серьезных нарушений во время выборов губернатора края, которые прошли с 8 по 10 сентября. Однако незаконные действия на участках и за его пределами все-таки были. Так, в соцсетях распространяли фейковую информацию о военкомах и судебных приставах на выборах, наблюдатели замечали незаконную агитацию, несколько других жалоб также не подтвердилось. О ходе наблюдения рассказали журналистам на пресс-конференции в общественном штабе наблюдения за выборами 11 сентября.

"Технические отступления"

В штабе наблюдения за выборами губернатора Алтайского края работали преимущественно студенты. Они контролировали процесс по камерам видеонаблюдения, а также мониторили социальные сети. Один человек следил за ДЭГ. Также одна из сотрудниц штаба смотрела за электронным голосованием в Москве.

Нарушений на участках наблюдатели за все три дня голосования практически не фиксировали, отметили в штабе. Те проблемы, которые случались, руководитель штаба Алексей Чесноков назвал "техническими отступлениями".

"По таким проблемам мы связывались с ТИКами и они уже все исправляли. У нас было 17 таких ситуаций в первый день, 117 – во второй и 58 – в третий. Но это не нарушения, а технические отступления. В органы передавали большое количество нарушений, связанных с незаконной агитацией. Чаще мы объясняли людям, что это незаконная агитация, и ее убирали. Но по злостным нарушителям четыре заявления передавали в прокуратуру, по двум 10 сентября я сам написал заявление в МВД. Нарушения есть у всех партий – не посмотрели, не убрали. Это человеческий фактор", – прокомментировал он.

Информация о нарушении приходила и из Косихинского района, рассказал он. Там были проблемы с составлением протокола, также появилась информация о вскрытых сейф-пакетах. В район направилась группа общественников, которая информацию о нарушениях не подтвердила.

Из Белокурихи так же поступили жалобы о том, что людей принуждают голосовать по ДЭГ. Однако эту новость отнесли к категории фейков, она оказалась недостоверной.

Выборы-2023 / Фото: amic.ru

Фейки из соцсетей

Кроме того, на пресс-конференции 11 сентября глава алтайского избиркома Ирина Акимова рассказала, что к ним приходило несколько жалоб на рассылку фейковой информации в соцсетях. Так, во "ВКонтакте" рассылали ложные объявления о том, что на участках будут дежурить судебные приставы или сотрудники военкоматов. Такие объявления отправляли и в личные сообщения пользователям.

На улицах также распространяли листовки с логотипом краевого избиркома, на которых было написано о дежурящих на участках военкомах. По словам Акимовой, все фейки избирком опроверг в своем телеграм-канале. Тем не менее информацию комиссия направила в МВД.

Один из членов территориальной избирательной комиссии пожаловался на незаконную рассылку в соцсетях от имени незарегистрированного кандидата от КПРФ Марии Прусаковой с призывом к избирателям не участвовать в выборах. Акимова отметила, что рассылка возмутила Прусакову и ее представителей. Избирком в данном случае также направил жалобу в МВД.

Из Белокурихи в избирком присылали жалобу на то, что руководство медицинской службы санатория "Алтай-West" требовало отписаться подчиненных, которые проголосовали электронно. Акимова пояснила, что эта информация была недостоверной.

Всего избирком получил 11 обращений о нарушениях во время выборов. Восемь из них касались процедуры, а другие были связаны с голосованием по месту жительства, регистрации и т.д.

Напомним, что выборы губернатора Алтайского края прошли с 8 по 10 сентября. На них победил действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), он набрал 76,16% голосов. Следом за ним идут Евгения Боровикова (партия "Справедливая Россия – За правду") – 9,46%, Сергей Булаев (ЛДПР) – 7,96% и Сергей Малинкович – 4,17%. Явка в регионе составила 31,04% от общего числа избирателей.