ДЭГ и липовые "военкомы". Как на самом деле прошли выборы губернатора Алтайского края

Победу в голосовании одержал действующий губернатор региона Виктор Томенко

11 сентября 2023, 16:44, Антон Дегтярев

Выборы губернатора Алтайского края / Фото: amic.ru

Выборы губернатора Алтайского края, которые продолжались с 8 по 10 сентября, завершились. Подсчет голосов еще продолжается, однако победитель уже известен, им стал действующий губернатор Виктор Томенко. Впервые на выборах в регионе применялось электронное голосование, на участки люди шли не очень охотно, а соцсети заполонили фейки о военкомах и судебных приставах на избирательных участках. О том, как прошли выборы-2023 в Алтайском крае, рассказала глава краевого избиркома Ирина Акимова.

Сколько голосов набрали кандидаты?

На данный момент кандидаты набрали следующее количество голосов:

Виктор Томенко (партия "Единая Россия") – 417 073 голоса (76,16%).

Евгения Боровикова (партия "Справедливая Россия – За правду") – 51 802 голоса (9,46%);

Сергей Булаев (ЛДПР) – 43 571 голос (7,96%);

Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") – 22 812 голосов (4,17%).

В том числе по электронному голосованию, которое в крае применялось впервые, кандидаты набрали следующее количество галочек "за":

Виктор Томенко (партия "Единая Россия") – 78 510;

Евгения Боровикова (партия "Справедливая Россия – За правду") – 8 799 голосов;

Сергей Булаев (ЛДПР) – 8 903 голоса;

Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") – 2 848.

Сколько человек проголосовало и какая была явка?

Всего в выборах губернатора поучаствовало 537,9 тысячи человек из 1,7 млн избирателей. Большинство из них, 448,5 тысячи человек, пришли на участки и проголосовали очно. Электронно свой голос отдали чуть больше 99 тысяч избирателей (тогда как всего на ДЭГ зарегистрировалось 111,8 тысячи жителей края). Еще 25 человек проголосовало на "специальных участках", то есть в тюрьмах.

Явка в регионе составила 31,04% от общего числа избирателей. На прошлых выборах губернатора в 2018 году она была на уровне 37,2%. Ирина Акимова отметила, что сравнивать явку этого года с выборами 2018-го не нужно.

"Это необъективный метод. Каждый электоральный сезон и разный набор оценок и настроений избирателей, форматов голосования. Мы можем просто фиксировать факт, что, несмотря на отдельные колебания, интерес к выборам есть. Уровень понижения явки характерен для многих электоральных процессов, он связан с невозможностью или нежеланием участия в выборах по тем или иным причинам, а также с отношением к выборам – например, некоторые люди думают, что все и так замечательно и не идут на участки. Разные есть причины", – прокомментировала явку Ирина Акимова.

Активнее всего в 2023 году голосовали сельские территории – там явка была 38,5%, рассказала Ирина Акимова. В топе лидеров по числу пришедших на участки были Завьяловский, Заринский, Алейский, Кулундинский, Кытмановский, Суетский и Рубцовский районы. В Родинском районе явка и вовсе составила более 80%.

По городским округам явка была 17,6%. В тройку городов-лидеров по явке вошли ЗАТО Сибирский – 53,8%, Яровое – 26,9% и Алейск – 24%.

Ирина Акимова / Фото: amic.ru

А кого еще выбирали?

Помимо выборов губернатора Алтайского края, в регионе с 8 по 10 сентября состоялось и несколько муниципальных кампаний. Заметные выборы прошли в Косихинском и Красногорском районах. В первом явка составила 34,75% от общего числа избирателей. 13 депутатов прошло в местное собрание депутатов от "Единой России", один – от КПРФ, два – от "Справедливой России" и один победивший кандидат – самовыдвиженец. В Красногорском районе явка превысила 45%. Там выбрали 16 депутатов от ЕР, трех самовыдвиженцев и одного справедливоросса.

В нескольких районах состоялись и довыборы. Так, в Курьинском районе единороссами замещены два мандата. В Славгороде два мандата также заместили единороссы, а в Суетском районе один мандат "взял" кандидат от ЕР.

В сельских поселениях из 43 разыгрываемых мандатов 36 получили единороссы (более 83%), шесть досталось самовыдвиженцам, а один – кандидату от КПРФ.

Были ли нарушения?

Да, нарушения на выборах были, но немного, подчеркнула Ирина Акимова. По ее словам, серьезной проблемой стала рассылка фейковой информации в соцсетях, рассказала Акимова. Например, вывешивали ложные объявления о том, что на избирательных участках будут дежурить судебные приставы или сотрудники военкоматов. Эту информацию неизвестные отправляли и в личные сообщения пользователям соцсетей.

Также и на улицах распространялись листовки с логотипом избиркома Алтайского края. На них тоже было написано, что на участках будут дежурить военкомы и сверять данные призывников, рассказала Ирина Акимова. Все эти фейки избирком во время выборов опроверг в своем телеграм-канале, отметила председатель краевого избиркома. А информацию о нарушениях направили в МВД.

"Никакой иной деятельности, кроме голосования, не предусмотрено законом, никогда не осуществлялось на избирательных участках и не будет. Никто никогда не будет превышать должностные обязанности и что-то осуществлять на избирательных участках. Это недопустимая ситуация. Но я думаю, избиратели это вряд ли приняли за правду. Кого-то, возможно, информация напугала. Надеемся, что со временем у нас будут способы, чтобы бороться с подобного рода техниками. К сожалению, в этом сезоне в нашей практике они были", – прокомментировала Акимова.

Всего избирком во время трехдневного голосования получил 11 обращений о нарушениях, восемь из них касались процедуры голосования, остальные были связаны с вопросами голосования по месту жительства, регистрации и так далее.

Фейковое объявление о сотрудниках военкоматов на избирательных участках/ Скриншот: amic.ru

Несколько жалоб пришло и из Белокурихи. Так, один из членов территориальной избирательной комиссии писал о том, что руководство медицинской службы санатория "Алтай-West" требовало отписаться подчиненных, которые проголосовали электронно. Однако информация оказалась недостоверной, отметила Акимова. Она отметила, что инцидент быстро был исчерпан.

Еще одно нарушение касалось рассылок в соцсетях от имени незарегистрированного кандидата от КПРФ Марии Прусаковой с призывом не участвовать в выборах. По словам Акимовой, эта рассылка возмутила и кандидата, и его представителей. Избирком также направил сообщение по этому поводу в МВД России.

Общественный штаб наблюдения за выборами же фиксировал в основном нарушения, связанные с незаконной агитацией. Например, люди выставляли в соцсетях бюллетени или призывали за кого-то голосовать. Общественники в таких случаях звонили нарушителям и просили их удалить посты.