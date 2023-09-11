ДЭГ и липовые "военкомы". Как на самом деле прошли выборы губернатора Алтайского края
Победу в голосовании одержал действующий губернатор региона Виктор Томенко
11 сентября 2023, 16:44, Антон Дегтярев
Выборы губернатора Алтайского края, которые продолжались с 8 по 10 сентября, завершились. Подсчет голосов еще продолжается, однако победитель уже известен, им стал действующий губернатор Виктор Томенко. Впервые на выборах в регионе применялось электронное голосование, на участки люди шли не очень охотно, а соцсети заполонили фейки о военкомах и судебных приставах на избирательных участках. О том, как прошли выборы-2023 в Алтайском крае, рассказала глава краевого избиркома Ирина Акимова.
Сколько голосов набрали кандидаты?
На данный момент кандидаты набрали следующее количество голосов:
- Виктор Томенко (партия "Единая Россия") – 417 073 голоса (76,16%).
- Евгения Боровикова (партия "Справедливая Россия – За правду") – 51 802 голоса (9,46%);
- Сергей Булаев (ЛДПР) – 43 571 голос (7,96%);
- Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") – 22 812 голосов (4,17%).
В том числе по электронному голосованию, которое в крае применялось впервые, кандидаты набрали следующее количество галочек "за":
- Виктор Томенко (партия "Единая Россия") – 78 510;
- Евгения Боровикова (партия "Справедливая Россия – За правду") – 8 799 голосов;
- Сергей Булаев (ЛДПР) – 8 903 голоса;
- Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") – 2 848.
Сколько человек проголосовало и какая была явка?
Всего в выборах губернатора поучаствовало 537,9 тысячи человек из 1,7 млн избирателей. Большинство из них, 448,5 тысячи человек, пришли на участки и проголосовали очно. Электронно свой голос отдали чуть больше 99 тысяч избирателей (тогда как всего на ДЭГ зарегистрировалось 111,8 тысячи жителей края). Еще 25 человек проголосовало на "специальных участках", то есть в тюрьмах.
Явка в регионе составила 31,04% от общего числа избирателей. На прошлых выборах губернатора в 2018 году она была на уровне 37,2%. Ирина Акимова отметила, что сравнивать явку этого года с выборами 2018-го не нужно.
"Это необъективный метод. Каждый электоральный сезон и разный набор оценок и настроений избирателей, форматов голосования. Мы можем просто фиксировать факт, что, несмотря на отдельные колебания, интерес к выборам есть. Уровень понижения явки характерен для многих электоральных процессов, он связан с невозможностью или нежеланием участия в выборах по тем или иным причинам, а также с отношением к выборам – например, некоторые люди думают, что все и так замечательно и не идут на участки. Разные есть причины", – прокомментировала явку Ирина Акимова.
Активнее всего в 2023 году голосовали сельские территории – там явка была 38,5%, рассказала Ирина Акимова. В топе лидеров по числу пришедших на участки были Завьяловский, Заринский, Алейский, Кулундинский, Кытмановский, Суетский и Рубцовский районы. В Родинском районе явка и вовсе составила более 80%.
По городским округам явка была 17,6%. В тройку городов-лидеров по явке вошли ЗАТО Сибирский – 53,8%, Яровое – 26,9% и Алейск – 24%.
А кого еще выбирали?
Помимо выборов губернатора Алтайского края, в регионе с 8 по 10 сентября состоялось и несколько муниципальных кампаний. Заметные выборы прошли в Косихинском и Красногорском районах. В первом явка составила 34,75% от общего числа избирателей. 13 депутатов прошло в местное собрание депутатов от "Единой России", один – от КПРФ, два – от "Справедливой России" и один победивший кандидат – самовыдвиженец. В Красногорском районе явка превысила 45%. Там выбрали 16 депутатов от ЕР, трех самовыдвиженцев и одного справедливоросса.
В нескольких районах состоялись и довыборы. Так, в Курьинском районе единороссами замещены два мандата. В Славгороде два мандата также заместили единороссы, а в Суетском районе один мандат "взял" кандидат от ЕР.
В сельских поселениях из 43 разыгрываемых мандатов 36 получили единороссы (более 83%), шесть досталось самовыдвиженцам, а один – кандидату от КПРФ.
Были ли нарушения?
Да, нарушения на выборах были, но немного, подчеркнула Ирина Акимова. По ее словам, серьезной проблемой стала рассылка фейковой информации в соцсетях, рассказала Акимова. Например, вывешивали ложные объявления о том, что на избирательных участках будут дежурить судебные приставы или сотрудники военкоматов. Эту информацию неизвестные отправляли и в личные сообщения пользователям соцсетей.
Также и на улицах распространялись листовки с логотипом избиркома Алтайского края. На них тоже было написано, что на участках будут дежурить военкомы и сверять данные призывников, рассказала Ирина Акимова. Все эти фейки избирком во время выборов опроверг в своем телеграм-канале, отметила председатель краевого избиркома. А информацию о нарушениях направили в МВД.
"Никакой иной деятельности, кроме голосования, не предусмотрено законом, никогда не осуществлялось на избирательных участках и не будет. Никто никогда не будет превышать должностные обязанности и что-то осуществлять на избирательных участках. Это недопустимая ситуация. Но я думаю, избиратели это вряд ли приняли за правду. Кого-то, возможно, информация напугала. Надеемся, что со временем у нас будут способы, чтобы бороться с подобного рода техниками. К сожалению, в этом сезоне в нашей практике они были", – прокомментировала Акимова.
Всего избирком во время трехдневного голосования получил 11 обращений о нарушениях, восемь из них касались процедуры голосования, остальные были связаны с вопросами голосования по месту жительства, регистрации и так далее.
Несколько жалоб пришло и из Белокурихи. Так, один из членов территориальной избирательной комиссии писал о том, что руководство медицинской службы санатория "Алтай-West" требовало отписаться подчиненных, которые проголосовали электронно. Однако информация оказалась недостоверной, отметила Акимова. Она отметила, что инцидент быстро был исчерпан.
Еще одно нарушение касалось рассылок в соцсетях от имени незарегистрированного кандидата от КПРФ Марии Прусаковой с призывом не участвовать в выборах. По словам Акимовой, эта рассылка возмутила и кандидата, и его представителей. Избирком также направил сообщение по этому поводу в МВД России.
Общественный штаб наблюдения за выборами же фиксировал в основном нарушения, связанные с незаконной агитацией. Например, люди выставляли в соцсетях бюллетени или призывали за кого-то голосовать. Общественники в таких случаях звонили нарушителям и просили их удалить посты.
17:14:32 11-09-2023
Не удели кроме одного санатрия ни у кого не хватило смелости написать. О добровольно-принудительном голосовании. Это ведь тысячи людей и все молчат, боятся. Всем полицейским и прочим была деректива голосовать в интернете. Ответственных обязали предоставить списки. Конечно нет ни каких приказов. Но как самим не стыдно?
18:27:06 11-09-2023
Гость (17:14:32 11-09-2023) Не удели кроме одного санатрия ни у кого не хватило смелости... Данные формулировки были не только в бюджетных организациях, но и у частных предпринимателей приближенных к одному из кандидатов. Но спорить себе дороже рабочее место всем дорого. Именно поэтому на выборы должны ходить все, чтобы невелировать результаты принудиловки.
18:34:02 11-09-2023
Гость (17:14:32 11-09-2023) Не удели кроме одного санатрия ни у кого не хватило смелости... И что, была директива ЗА КОГО голосовать? Как это проверяли?
19:00:29 11-09-2023
Гость (18:34:02 11-09-2023) И что, была директива ЗА КОГО голосовать? Как это проверяли?... Да тут дело не в проверяли. Просто людей ставят в ситуацию, в которой они сами себе нагнетают. Вот сказали людям, что будут проверять. И всё какая-то часть думает, что нужно проголосовать за конкретного кандидата. Зачем проблемы, до пенсии чуть-чуть осталось , кредиты душат и т.д.
20:30:07 11-09-2023
Гость (19:00:29 11-09-2023) Да тут дело не в проверяли. Просто людей ставят в ситуацию, ... Ну так спросили бы у других, кто разбирается. Электронное голосование анонимное! Пока еще. Нужно было всего лишь нажать из дома на кнопку. Всем 1767 тыс избирателям. Но этой возможностью воспользовались всего 100 тыс.! Да и те из-под палки. И проголосовали не за кого хотят, а "кабы чего не вышло". Что за народ, во что он превратился.
21:14:58 11-09-2023
Гость (18:34:02 11-09-2023) И что, была директива ЗА КОГО голосовать? Как это проверяли?... Фоткой голосовалки
19:26:49 11-09-2023
Раз был призыв голосовать именно по средствам электронного голосования,но не было директивы за кого...вывод очевиден по- моему. Никогда не буду голосовать по электронике, не доверяю... Впрочем и остальному результату тоже. Теперь, Но так хотя бы можно чуть чуть зашевелиться. Очень показательно, то что не было не только приглашений в постовых ящиках, но и даже объявления на подъезде, что будет голосование там то и тогда...Явно кто- то не очень то и хотел, чтобы люди пришли...особенно те, кто против.
20:56:56 11-09-2023
Точно. Тишина была как в темном лесу. Даже сэкономить смогли на бумаге, либо поленились разместить объявления, с указанием избир.участков. Пришлось друзьям звонить и спрашивать куда и где наш участок. Почему не знали куда идти, да потому что переехали в др. район города. Безразличие и безобразие к людям. Принципиально не будем по электронки, только лично, воочию видеть хотим участки.
21:06:20 11-09-2023
Ум, честь и совесть - это всё уже давно в прошлом. А вы - стыдно-не стыдно.
21:07:17 11-09-2023
больше миллиона человек не голосовали никак. Нельзя вообще это выборами считать. Голосовало меньшинство.
09:36:08 12-09-2023
Думаю, анонимного голосования у нас не существует. Через госуслуги - ну вы же заходите в свой аккаунт, то есть никакой анонимности. Всё фиксируется. В участке мне выдали бюллетень. На нём штамп с номером. В журнал, где наши паспортные данные и росписи, записывают номер листочка, который выдали. Потом очень просто проверить по журналу, кто как голосовал. Вот в урне твой бюллетень номер такой-то с галочкой, заглянули в регистрационный журнал - все будут знать!
11:53:51 12-09-2023
Гость (09:36:08 12-09-2023) Думаю, анонимного голосования у нас не существует. Через гос... Неправильно думаете. На бумажном бюллетене штамп с номером избирательного участка. Какие-либо другие пометки недопустимы. Через госуслуги голосование анонимное благодаря сложным криптографическим алгоритмам. В федеральном законе о выборах прямо сказано: "Статья 7. Голосование на выборах и референдуме является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина.". И этот закон соблюдается.