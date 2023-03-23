Три причины её не оформлять

23 марта 2023, 19:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrE5u31o

Телевизор / Фото: drobotdean / Freepik

Предложения по подписке на онлайн-кинотеатры мы получаем каждый день. Воспользоваться подобными сервисами предлагают операторы связи, интернет-магазины, а также другие порталы – партнёры различных медиаплощадок. Часто "пробный" период доступен за символическую плату. Стоит ли оформлять подписку или смотреть фильмы онлайн бесплатно можно и без нее?

Недостатки подписки

Многие из нас привыкли пользоваться бесплатным доступом к контенту: музыке, играх, фильмах, сериалах. Оформление подписки связано с затратами, причём ежемесячными, а будете ли вы смотреть кино и прочее в большом объёме или нет, актуальный вопрос. Расходы – это и есть первый существенный недостаток при платном доступе к всевозможным сервисам.

Ещё один связан с ограничением в выборе контента. Ведь часть фильмов и другого развлекательного материала могут быть доступны только за дополнительную плату.

Да и далеко не все сервисы, за которые нужно платить, доработаны до совершенства. Отсутствующий сезон любимого сериала или запоздалое появление на ресурсе долгожданной новинки мирового проката – вполне нормальные явления. Если речь идёт о сайте с медиаконтентом, подписка на который обходится вам в "круглую" сумму, такие ситуации вдвойне неприятны.

LegalKino: бесплатный портал для киноманов

На сайте LegalKino вы можете смотреть фильмы бесплатно и в хорошем качестве. Уже полюбившиеся ленты и самые последние новинки мирового проката доступны 24/7.

Фильмы отсортированы по жанрам, годам выпуска и другим критериям, чтобы поиск нужной ленты занимал у вас минимум времени. Кроме раздела, включающего киноленты, на портале представлены мультфильмы и сериалы, а также популярные ТВ-шоу.

Вы можете отсортировать фильмы по любому нужному вам критерию, например, году выпуска или рейтингу, или просто вбить в поисковой строке название нужного вам продукта. Неважно, если у вас три часа свободного времени или всего полчаса перерыва, вы всегда сможете найти и посмотреть то, что интересно именно вам.

На LegalKino подходящий контент найдут не только взрослые, но и дети, а также подростки. Мультфильмы, ТВ-шоу и прочие познавательные и развлекательные материалы доступны в огромном разнообразии.

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