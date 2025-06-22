Какие общественные пространства и парки отремонтируют в Барнауле в 2026 году?

Рассказываем о победителях голосования

22 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Общественное пространство в Южном / Фото: 2gis

Общественное пространство в микрорайоне Южный в границах улиц Чайковского и Куйбышева ждет масштабная реконструкция в 2026 году. Именно эта территория победила в голосовании на выбор объектов программы "Формирование комфортной городской среды". Причем в упорной борьбе сквер в поселке Южном обошел Обской бульвар в центре Барнаула, за реконструкцию которого уже много лет выступают архитекторы и урбанисты. Рассказываем, чем известна территория, которая опередила все важные общественные пространства города.

Чем известна территория в Южном?

По сути, это самый центр микрорайона. Здесь находятся общественные организации: Дом культуры, стадион "Рубин", спортивные центры, школы и магазины. Рядом расположены жилые дома, а также строят новые ЖК. После ремонта, видимо, площадь станет местом притяжения жителей микрорайона. По предварительным данным, там построят пешеходные дорожки, фонтан, благоустроят мемориальный комплекс, установят малые архитектурные формы, фонари, высадят деревья, уточнили в городской мэрии.

Интересно, что на втором месте в голосовании расположился Обской бульвар – огромная территория в самом центре Барнаула. Есть шанс, что именно она выиграет в следующем году и общественное пространство начнут приводить в порядок в 2027-м.

Какие парки еще будут ремонтировать в 2026 году в Барнауле?

Продолжится реконструкция парка им. Ленина и парка за ТРЦ "Европа" на улице Шумакова.

В парке им. Ленина обустроят детские игровые и спортивные площадки, зоны тихого отдыха, а также будут организованы площадки для выгула собак, установят различные малые архитектурные формы.

В парке за "Европой" в 2026 году сделают прогулочную зону, где установят различные малые архитектурные формы, в том числе лавочки, качели, перголы, пройдут работы по озеленению и обустройству дендросада и клумб.

Сколько потратят на работы?

Пока неизвестно. Все зависит от федерального и краевого финансирования. По опыту прошлых лет на три общественные территории в Барнауле потратят в районе 250–300 миллионов рублей.

А какие территории благоустроят в других районах края в 2026 году?

– Алейск: сквер в районе здания по ул. Комсомольской, 101, и пешеходная зона по ул. Давыдова;

– Барнаул: общественная территория в границах улиц Чайковского и Куйбышева, зеленая зона в границах улиц Антона Петрова, Ленинградской, Энтузиастов (третий этап, дизайн-проект № 1) и зеленая зона по адресу ул. Шумакова, 9 (второй этап, дизайн-проект № 2);

– Белокуриха: пешеходная зона (от ул. Бийской, 11, до перекрестка с ул. Талькова) и пешеходная зона за МКД ул. Братьев Ждановых, 19 (до ул. Братьев Ждановых, 11);

– Бийск: площадь Владимира Ленина и сквер при обелиске, на месте расстрела подпольной организации П.М. Мерлина;

– Заринск: парк "Патриот", территория по ул. 25 Партсъезда, 8, и пешеходная зона (от пр. Строителей, 31/1 до ул. 25 Партсъезда, 42/1);

– Новоалтайск: пешеходная зона по ул. Белоярской и сквер "Лес Победы" (третий этап, дизайн-проект № 1);

– Рубцовск: площадка, прилегающая к территории храма Всех Святых до торгового центра "Южный" и детский парк по ул. Комсомольской, 99а;

– Славгород (МО): центральный сквер (первый этап) и Мемориал Славы;

– Яровое: городской парк культуры и отдыха (четвертый этап, дизайн-проект № 1) и пешеходная зона по ул. Ленина;

Горняк: пешеходная зона от ул. Победы до ул. Гоголя по ул. Ленина и пешеходная зона от ул. Ленина до ул. Первомайской по ул. Победы;

– Змеиногорск: парк имени 60-летия ВЛКСМ (четвертый этап, дизайн-проект № 2) и пешеходная зона по ул. К. Маркса;

– Камень-на-Оби: пешеходная зона по ул. Каменской (от ул. Северной до ул. Карла Маркса) и пешеходная зона по ул. Колесникова (от ул. Пушкина до ул. Титова).