Какие ограничения вводят для российских туристов в Таиланде и на Бали?

На острове Пхукет с 1 марта уже начала действовать система штрафов, как в футболе. Однако подробностей пока немного. Известно, что за первое нарушение туристам вынесут жёлтую карточку. В этом случае из страны принудительно не выдворят, но уже и не продлят пребывание, а следующая поездка может вообще не состояться – в страну просто не пустят. За повторное нарушение наказание более серьёзное – выдворение из Таиланда, сообщает газета "Известия".

Ожидается, что в ближайшее время такое новшество введут и в других провинциях, в том числе и в Бангкоке.