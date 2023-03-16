Какие ограничения вводят для российских туристов в Таиланде и на Бали?
В одной стране туристов будут выдворять за два правонарушения, в другой власти хотят отменить визовые льготы для россиян
16 марта 2023, 08:29, ИА Амител
Новые ограничения для туристов решили ввести в двух популярных у россиян азиатских странах. На острове Бали планируют отменить бесплатные визы по прибытии. В Таиланде вводят систему штрафов, а за нарушения будут выдворять из страны. Рассказываем об этом подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".
Какие ограничения вводят в Таиланде?
На острове Пхукет с 1 марта уже начала действовать система штрафов, как в футболе. Однако подробностей пока немного. Известно, что за первое нарушение туристам вынесут жёлтую карточку. В этом случае из страны принудительно не выдворят, но уже и не продлят пребывание, а следующая поездка может вообще не состояться – в страну просто не пустят. За повторное нарушение наказание более серьёзное – выдворение из Таиланда, сообщает газета "Известия".
Ожидается, что в ближайшее время такое новшество введут и в других провинциях, в том числе и в Бангкоке.
А за какие нарушения в Таиланде будут наказывать этими карточками?
Пока неизвестно. Есть предположение, что в список нарушений включено несоблюдение правил дорожного движения.
Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян считает, что введение штрафных карточек на удобстве обычных туристов не скажется. Как ранее сообщал amic.ru, Таиланд сейчас является одним из самых востребованных направлений для отдыха россиян, в том числе и у жителей Алтайского края.
Как изменятся правила отдыха на Бали?
Во-первых, с 13 марта на острове Бали туристам запрещено самостоятельно арендовать байк, который является тут основным средством передвижения. Чтобы взять напрокат транспортное средство, приезжим придётся обращаться в специальные агентства, а за нарушение нового правила грозит аннуляция визы.
Во-вторых, власти острова планируют отменить бесплатные визы по прибытии для россиян и украинцев. Эти разрешения сейчас дают право иностранцам находиться в Индонезии на срок до 30 дней, но только в туристических целях. Однако, по заявлению губернатора Бали Ваяна Костера, не все "отдыхающие" это требование соблюдают. Многие приезжают на остров самостоятельно и остаются там нелегально.
"Я написал письмо в министерство иностранных дел и в минюст с просьбой отменить визовые льготы для туристов из этих двух стран. Они приезжают на Бали толпами, в том числе не в целях туризма, а в поисках комфорта или работы", – цитируют Костера индонезийские СМИ.
А как быть, если визы по прибытии отменят?
Если упрощённую процедуру выдачи визы в Индонезии действительно решат отменить, об этом центральное правительство сообщит заблаговременно. При таком сценарии российские туристы смогут обращаться за визой через посольство Индонезии в Москве.
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