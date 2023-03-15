Что такое "Карта туриста" и как это может повлиять на турпоток иностранцев на Алтай?
Минэкономразвития в 2023 году рассчитывает на повышение спроса от иностранцев к России, эксперты в прогнозах более сдержанны
15 марта 2023, 07:03, ИА Амител
Поток иностранных туристов в Россию планируют наращивать за счёт электронных виз и создания "Карты туриста". По этим направлениям сейчас идёт активная работа, докладывает Минэкономразвития. Что это за новшества и подстегнёт ли это интерес к Алтаю, выяснял amic.ru.
Что такое "Карта туриста"?
"Карта туриста" позволит иностранцам, прибывшим в Россию, проводить безналичный расчёт. Работать она будет на основе платёжной системы "Мир". Законопроект по удалённой идентификации гражданина депутаты Госдумы должны рассмотреть в весеннюю сессию. Об этом заявила глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая.
"В случае принятия этой инициативы иностранный гражданин, планирующий поездку в РФ, сможет получить карту в месте своего основного пребывания, чтобы забронировать номер из своей страны и, прибывая в Россию, пользоваться ею как платёжным инструментом", – цитируют Шаршавицкую "Известия".
А как "Карта туриста" может повлиять на поток иностранцев в Россию?
По мнению Шаршавицкой, "Карта туриста" решит проблему отсутствия в России платёжных инструментов из-за ухода систем Visa и MasterCard. Как следствие, вырастет и интерес иностранных туристов к России. Произойти это должно в 2023 году.
При этом директор одной из старейших в Алтайском крае туристических фирм "Плот" Александр Смирнов в беседе с amic.ru предположил, что такая карта повлияет на поток граждан других государств в Россию незначительно. В качестве примера он привёл наших туристов, которые сейчас массово едут на отдых в Таиланд, где у них также нет возможности рассчитываться картами Visa и MasterCard.
"Россияне едут в Таиланд, и спрос огромный, аншлаг. Просто с собой везут доллары или евро и на месте меняют. Эта система всегда действовала и в отношении иностранных граждан в России: с собой привозят валюту, обменивают её и также расплачиваются. В любом банке у нас есть обменные пункты и никаких проблем с этим нет. Конечно, "Карта туриста" этот вопрос упростит в какой-то степени, может повысить поток, но кардинально вопрос по привлечению иностранных туристов в Российскую Федерацию не решит", – отмечает эксперт.
А когда заработают электронные визы?
Электронные визы для иностранцев должны, наконец, заработать в этом году. Напомним, соответствующий закон Госдума приняла уже три года назад. Запустить систему планировалось с 2021 года, но тогда свои коррективы внёс коронавирус.
Для оформления такой визы не требуется приглашения, брони в отеле или других документов, подтверждающих цель путешествия. Виза предполагает действие в течение 60 дней с момента получения. Находиться по ней в России можно не более 16 суток.
По мнению Александра Смирнова, электронная виза на интерес иностранцев к России повлияет эффективнее "Карты туриста". Эксперт из своей практики отмечает, что нередко у граждан других государств возникали трудности с оформлением визы, не всегда их понимали. Бывали случаи, когда визу вовсе не открывали из-за незнания языка.
"Визовые формальности нашей бюрократии при оформлении российской визы за рубежом действительно сдерживали. Если введут электронную визу, статистика посещений улучшится, но опять же не кардинально. Основной поток нужно ждать от Китая. В этих туристах российские туроператоры очень заинтересованы. Индия потихонечку "просыпается" и ОАЭ, но в меньшей степени", – говорит Александр Смирнов.
Сколько иностранных туристов побывало на Алтае в 2022 году?
По данным УФМС России по Алтайскому краю, всего в 2022 году в Алтайский край въехало 84 тысячи иностранцев, но сколько среди них туристов, неизвестно. Александр Смирнов отмечает, что сейчас, как в нашем регионе, так и в Республике Алтай, ситуация с иностранцами очень плачевная. Эксперт поясняет, что раньше основную статистику нам давали так называемые недружественные страны, прежде всего, европейские.
"Но сейчас ситуация с иностранцами очень плачевная. Их очень мало, как и в предыдущих сезонах. Этой зимой у нас на Алтае не было ни одного иностранного туриста. И я не слышал, что у коллег были такие туристы", – говорит Смирнов.
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