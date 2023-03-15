Что такое "Карта туриста" и как это может повлиять на турпоток иностранцев на Алтай?

По мнению Шаршавицкой, "Карта туриста" решит проблему отсутствия в России платёжных инструментов из-за ухода систем Visa и MasterCard. Как следствие, вырастет и интерес иностранных туристов к России. Произойти это должно в 2023 году.

При этом директор одной из старейших в Алтайском крае туристических фирм "Плот" Александр Смирнов в беседе с amic.ru предположил, что такая карта повлияет на поток граждан других государств в Россию незначительно. В качестве примера он привёл наших туристов, которые сейчас массово едут на отдых в Таиланд, где у них также нет возможности рассчитываться картами Visa и MasterCard.

"Россияне едут в Таиланд, и спрос огромный, аншлаг. Просто с собой везут доллары или евро и на месте меняют. Эта система всегда действовала и в отношении иностранных граждан в России: с собой привозят валюту, обменивают её и также расплачиваются. В любом банке у нас есть обменные пункты и никаких проблем с этим нет. Конечно, "Карта туриста" этот вопрос упростит в какой-то степени, может повысить поток, но кардинально вопрос по привлечению иностранных туристов в Российскую Федерацию не решит", – отмечает эксперт.