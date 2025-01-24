Какие поликлиники и ФАПы будут строить в Алтайском крае в 2025 году?
Небольших медицинских объектов планируется открыть столько же, сколько в прошлом году
24 января 2025, 08:00, ИА Амител
В Алтайском крае в 2025 году появится 30 новых медицинских объектов. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Будет вестись и строительство нескольких поликлиник, но их к концу года закончить не успеют.
О том, какие медучреждения будут строить в Алтайском крае в 2025-м, – в материале amic.ru.
ФАПы и врачебные амбулатории
Всего в 2025-м будет построено 27 фельдшерских пунктов и три врачебные амбулатории, уточнили в Минздраве. В ведомстве подчеркнули, что все эти объекты должны сдать в эксплуатацию до конца года.
ФАПы откроются в небольших селах по всему краю. Со списком населенных пунктов, где появится новый медицинский объект, можно ознакомиться здесь.
Врачебные амбулатории откроются в селах Карпово Второе Краснощековского района, Черемное Павловского района и Фирсово Первомайского района.
Поликлиники
Всего в этом году будут строить шесть поликлиник. Пять из них – в районах при местных ЦРБ: Зональная, Смоленская, Каменская, Алейская и Мамонтовская. Еще одно строительство будут вести в Барнауле – это новый корпус для городской поликлиники № 9.
В Минздраве подчеркнули, что каждый проект – долгосрочный, поэтому работы будут продолжены и в 2026-м.
Более 20 млрд
Таким образом, всего на Алтае будут строить 36 медицинских объектов. Все работы запланированы в рамках регионального проекта по модернизации первичного среда. В региональном Минздраве сообщили, что общая сумма всех этих строек – более 21,1 млрд рублей.
О том, какие работы проводили на медицинских объектах Алтайского края в 2024 году, читайте в нашем итоговом материале.
08:23:08 24-01-2025
кто работать-то там будет? Минздраву лишь бы откат за строительство получить... Другого они не могут, например, поднять врачам з/п до сотки-полутора, м/с до 75-80... Деньги у ТФОМСа потому что...
10:47:12 24-01-2025
Урологов найдите для населения! Понасадили в кабинеты тех от кого к частникам идут, где 10 шкур сдирают. Край лидирует по опухолям, а урологов нормальных нет, есть те кто откромсать всё может, что это такое вообще!