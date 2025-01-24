Какие поликлиники и ФАПы будут строить в Алтайском крае в 2025 году?

Небольших медицинских объектов планируется открыть столько же, сколько в прошлом году

24 января 2025, 08:00, ИА Амител

Больница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2025 году появится 30 новых медицинских объектов. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Будет вестись и строительство нескольких поликлиник, но их к концу года закончить не успеют.

О том, какие медучреждения будут строить в Алтайском крае в 2025-м, – в материале amic.ru.

ФАПы и врачебные амбулатории

Всего в 2025-м будет построено 27 фельдшерских пунктов и три врачебные амбулатории, уточнили в Минздраве. В ведомстве подчеркнули, что все эти объекты должны сдать в эксплуатацию до конца года.

ФАПы откроются в небольших селах по всему краю. Со списком населенных пунктов, где появится новый медицинский объект, можно ознакомиться здесь.

Врачебные амбулатории откроются в селах Карпово Второе Краснощековского района, Черемное Павловского района и Фирсово Первомайского района.

Поликлиники

Всего в этом году будут строить шесть поликлиник. Пять из них – в районах при местных ЦРБ: Зональная, Смоленская, Каменская, Алейская и Мамонтовская. Еще одно строительство будут вести в Барнауле – это новый корпус для городской поликлиники № 9.

В Минздраве подчеркнули, что каждый проект – долгосрочный, поэтому работы будут продолжены и в 2026-м.

Более 20 млрд

Таким образом, всего на Алтае будут строить 36 медицинских объектов. Все работы запланированы в рамках регионального проекта по модернизации первичного среда. В региональном Минздраве сообщили, что общая сумма всех этих строек – более 21,1 млрд рублей.

О том, какие работы проводили на медицинских объектах Алтайского края в 2024 году, читайте в нашем итоговом материале.