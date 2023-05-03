Новые требования к содержанию питомцев утвердили в Алтайском крае

За нарушения предусмотрены штрафы

03 мая 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, в котором утвердил новые требования к содержанию и выгулу домашних животных. Об этом пишет "Банкфакс".

Отныне хозяевам нельзя содержать и кормить питомцев в нежилых помещениях многоквартирных домов, на дворовых стоянках, детских и спортивных площадках. В организациях, учреждениях и на предприятиях животных можно держать (с учётом соблюдения безопасности граждан) только в специально оборудованных помещениях и местах. А в садоводствах, домах отдыха, санаториях, на турбазах и в спортлагерях это можно делать только в соответствии с уставами и внутренними правилами этих организаций.

Владельцы также должны пресекать проявление агрессии и причинение вреда со стороны своих питомцев к людям и другим животным, а также в обязательном порядке следить, чтобы их питомец не выходил за пределы своего содержания.

"Кроме того, на входе во двор необходимо устанавливать предупреждающие таблички о наличии собаки, за исключением карликовых пород. Вместе с тем в документе прописывается возможность добровольного маркирования питомца и его постановка на учёт", – пишет агентство.

Также нельзя, чтобы животное при выгуле загрязняло, повреждало или уничтожало клумбы, деревья, кустарники и другие элементы благоустройства. Нельзя посещать с четвероногими магазины, заведения и учреждения, где на входе есть соответствующая надпись (исключение – собаки-поводыри). И ещё нельзя выгуливать собак тем, кто в силу возраста, физического развития или опьянения (алкогольного или наркотического) не способен как следует это сделать.

В общественных местах собака должна находиться на поводке, но не слишком длинном, чтобы можно было её контролировать. Исключение – карликовые породы и щенки до трёх месяцев. Без поводка же можно выгуливать пса лишь в специальных местах и за пределами населённого пункта, но только если он находится под постоянным контролем человека и на своей территории за забором.

В то же время разрешается ненадолго оставить пса на привязи в общественном месте, но он не должен вырваться и напасть на людей и других животных, а также мешать прохожим и транспорту.

Кроме того, при выгуле потенциально опасной собаки необходимо использовать намордник и поводок.

Нарушение этих требований грозит ответственностью, в соответствии с законодательством.

Ранее стало известно, что Алтайское Заксобрание сформирует предложения к законопроекту, разрешающему убивать бродячих собак. Перед этим правительство РФ поддержало инициативу по ужесточению федерального закона о гуманном обращении с бродячими животными. В кабмине указали, что в некоторых регионах РФ складывается настолько неблагоприятная обстановка из-за бездомных животных, что необходимо "предотвращать причинение ими вреда жизни или здоровью" людям.