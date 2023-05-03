Новые требования к содержанию питомцев утвердили в Алтайском крае
За нарушения предусмотрены штрафы
03 мая 2023, 09:01, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, в котором утвердил новые требования к содержанию и выгулу домашних животных. Об этом пишет "Банкфакс".
Отныне хозяевам нельзя содержать и кормить питомцев в нежилых помещениях многоквартирных домов, на дворовых стоянках, детских и спортивных площадках. В организациях, учреждениях и на предприятиях животных можно держать (с учётом соблюдения безопасности граждан) только в специально оборудованных помещениях и местах. А в садоводствах, домах отдыха, санаториях, на турбазах и в спортлагерях это можно делать только в соответствии с уставами и внутренними правилами этих организаций.
Владельцы также должны пресекать проявление агрессии и причинение вреда со стороны своих питомцев к людям и другим животным, а также в обязательном порядке следить, чтобы их питомец не выходил за пределы своего содержания.
"Кроме того, на входе во двор необходимо устанавливать предупреждающие таблички о наличии собаки, за исключением карликовых пород. Вместе с тем в документе прописывается возможность добровольного маркирования питомца и его постановка на учёт", – пишет агентство.
Также нельзя, чтобы животное при выгуле загрязняло, повреждало или уничтожало клумбы, деревья, кустарники и другие элементы благоустройства. Нельзя посещать с четвероногими магазины, заведения и учреждения, где на входе есть соответствующая надпись (исключение – собаки-поводыри). И ещё нельзя выгуливать собак тем, кто в силу возраста, физического развития или опьянения (алкогольного или наркотического) не способен как следует это сделать.
В общественных местах собака должна находиться на поводке, но не слишком длинном, чтобы можно было её контролировать. Исключение – карликовые породы и щенки до трёх месяцев. Без поводка же можно выгуливать пса лишь в специальных местах и за пределами населённого пункта, но только если он находится под постоянным контролем человека и на своей территории за забором.
В то же время разрешается ненадолго оставить пса на привязи в общественном месте, но он не должен вырваться и напасть на людей и других животных, а также мешать прохожим и транспорту.
Кроме того, при выгуле потенциально опасной собаки необходимо использовать намордник и поводок.
Нарушение этих требований грозит ответственностью, в соответствии с законодательством.
Ранее стало известно, что Алтайское Заксобрание сформирует предложения к законопроекту, разрешающему убивать бродячих собак. Перед этим правительство РФ поддержало инициативу по ужесточению федерального закона о гуманном обращении с бродячими животными. В кабмине указали, что в некоторых регионах РФ складывается настолько неблагоприятная обстановка из-за бездомных животных, что необходимо "предотвращать причинение ими вреда жизни или здоровью" людям.
09:06:43 03-05-2023
И что тут нового? И кто это будет контролировать?
09:34:58 03-05-2023
Гость (09:06:43 03-05-2023) И что тут нового? И кто это будет контролировать?... Догхантеры проконтролируют.
11:14:53 03-05-2023
Гость (09:34:58 03-05-2023) Догхантеры проконтролируют.... Догхантеров вешать на столбах
13:22:47 03-05-2023
Гость (11:14:53 03-05-2023) Догхантеров вешать на столбах... а латентных убийц человека сажать в КПЗ
09:20:50 03-05-2023
Хозяевам собак на новомодные введения абсолютно наплевать, штраф 500 р, замучаются бумажки оформлять для его назначения. Полиция этим будет заниматься? Им это надо?
09:22:20 03-05-2023
Больше нет проблем в крае???скорей бы выборы
13:23:25 03-05-2023
Пггро (09:22:20 03-05-2023) Больше нет проблем в крае???скорей бы выборы... пока вашего ребенка никто не погрыз из собак, проблем нет
10:24:48 03-05-2023
Опять решение проблемы с бездомными животными ректальным путем. Все лишь бы отчитаться. Собрать штрафы с владельцев Йорков и Шпицов, за выгул что бы стерилизовать бездомных собак
13:24:35 03-05-2023
ПаДонОК (10:24:48 03-05-2023) Опять решение проблемы с бездомными животными ректальным пут... читайте внимательнее текст, вы пишете заведомо ложные сведения, выдавая за истину
10:30:52 03-05-2023
Судя по штрафам закон рабочим не будет, там наверное ещё и доказать надо, что соседка кормила на придомовой территории, потребуется подтверждение соседей, короче все как всегда.
10:59:54 03-05-2023
В любом случае, согласно таким постановлениям, для животных геноцид официально приветствуется! Зачем согревать, кормить, стерилизовать, когда проще отстреливать и усыплять? Каковы моральные устои у чиновников - таковы и законы. Как сказал бы кто-нибудь: Фашизм с добротою к братьям меньшим. Есть же опыт в развитых странах Европы по регулированию и защите бездомышей, сложно чиновникам прознать об этом?
11:32:17 03-05-2023
Сергей (10:59:54 03-05-2023) В любом случае, согласно таким постановлениям, для животных ... В разных странах по разному. В Турции например, никому не мешают котики, живут себе на улице, их там куча, тепло и кормят их неплохо) Но есть замечательный и рабочий вариант на примере штата Калифорния, там нет бездомных животных вообще, от слова совсем, бездомные люди есть, а животных нет. И их там никто не отстреливает, а наоборот - все животные регистрируются как люди и чипируются, стоимость котеночка, даже беспородного очень высокая, что бы забрать собачку из приюта, нужно кучу документов собрать, что ты не дебил и сможешь нести ответственность и предоставить нормальное существование животному. Если ты не бываешь с питомцем в ветеринарной клинике на плановых прививках и осмотрах, то тебя ставят на карандаш и скорее всего впаяют штраф в несколько тысяч долларов за ненадлежащий уход за животным и т.д. Завести четвероного друга там большая проблема, и поэтому люди по другому относятся к животным. Кстати, потенциально опасные породы там запрещены, как и во многих странах. Чем не отличный пример для подражания? А отстрелы не решат проблему, просто в этом мире станет больше убийств и боли и продолжаться это будет бесконечно...
13:30:12 03-05-2023
Иван (11:32:17 03-05-2023) В разных странах по разному. В Турции например, никому не ме... никто никого не отстреливает. в CA так же усыпляют бездомных, если не удается пристроить животное
13:18:21 03-05-2023
Сергей (10:59:54 03-05-2023) В любом случае, согласно таким постановлениям, для животных ... Вот бери и "согревай, корми, стерилизуй" все эти сотни и тысячи собак! А то от вас только охи, ахи слышны, а реальных действий для решения проблем - ноль.
13:19:55 03-05-2023
Сергей (10:59:54 03-05-2023) В любом случае, согласно таким постановлениям, для животных ... Там опыт такой - обязательный отлов ВСЕХ собак без сопровождения хозяина. Есть на собаке чип или контакты хозяина на ошейнике - сообщат хозяину. Нет - отвозят в питомник на определенный срок. Не забрали собаку - усыпление.
13:28:47 03-05-2023
Сергей (10:59:54 03-05-2023) В любом случае, согласно таким постановлениям, для животных ... в "развитых странах" их удаляют с улиц, содержат 2 недели, занимаясь пристроем, затем усыпляют. ДО того как завести собаку человек получает разрешение от жителей по дому и соседей, затем оплачивает налоги каждый год за содержание собаки или кошки. В крупных городах содержание собак и кошек ЗАПРЕЩЕНО совсем. Заводчики обязаны чипировать или татуировать каждое животное , ставить на ветучет. при обнаружении чипированного бездомного безнадзорного животного, штраф получает владелец и вето в поисдепартамент и ветнадзор рауона. Если хозяин отсутствует, повторяю: животное 2 недели пристраивают и затем УСЫПЛЯЮТ. только так. Живы в Жиневе 34 года
11:36:57 03-05-2023
Есть же опыт в развитых странах Европы по регулированию и защите бездомышей, сложно чиновникам прознать об этом? Может сначала примем опыт по заведению домашних питомцев. "Замучаетесь пыль глотать" как говорил наш президент оформляя разрешения на содержание дома животного.
12:21:27 03-05-2023
Вот почему бы по заявлению граждан не разрешить отчисление части своего подоходного налога на содержание приютов для бездомышей! А зоофобы пусть кормят и поят живущих на детские пособия. И всем было бы хорошо!
12:44:13 03-05-2023
Гость (12:21:27 03-05-2023) Вот почему бы по заявлению граждан не разрешить отчисление ... Налоги должны идти на дело, а не на хотелки зоошизы. Вы же вольны перечислять любую сумму на содержание приютов.
13:21:35 03-05-2023
Гость (12:21:27 03-05-2023) Вот почему бы по заявлению граждан не разрешить отчисление ... Я ПРОТИВ, чтобы мои налоги шли на содержание собак. На лечение детей денег не хватает, а вы собак предлагаете содержать. Совсем обезумили? Еще крыс соберите и кормите, чтобы их не убивали.
13:31:57 03-05-2023
Гость (12:21:27 03-05-2023) Вот почему бы по заявлению граждан не разрешить отчисление ... перечисляйте с карты, есть АВТОПЛАТЕЖИ на многих сайтах приютов, или вы только тут выступаете, а ниразу не интересовались схемами поддержки?
12:43:59 03-05-2023
"Ранее стало известно, что Алтайское Заксобрание сформирует предложения к законопроекту, разрешающему убивать бродячих собак. Перед этим правительство РФ поддержало инициативу по ужесточению федерального закона о гуманном обращении с бродячими животными." По мнению чиновников гуманное обращение - это смерть?
13:34:58 03-05-2023
гость (12:43:59 03-05-2023) "Ранее стало известно, что Алтайское Заксобрание сформирует ... тут неверно подана информация, ошибка в формулировках. Предложите СВОЕ решение, пожалуйста, схему. сейчас правительства полностью открыты к предложениям граждан. Но чур, предлагайте после того, как вашего ребенка покусает сильно собака, ок? И после курса всех прививок от бешенства, реабилитации после хирургических операций, после посещения психолога и эндокринолога, потому что сахар будет высочайший от испуга держаться 2 месяца. Потом и поговорим
12:46:27 03-05-2023
У нас этажом ниже живёт препаскуднейшая шавка,воет целыми днями . Хозяева говорят, что она скучает когда никого нет дома. Уде третий год. Что можно сделать? Ругаться и скандалить совсем не могу . А она вот сейчас воет и воет.
13:24:02 03-05-2023
Надежда (12:46:27 03-05-2023) У нас этажом ниже живёт препаскуднейшая шавка,воет целыми дн... Она же днём воет. Неужели так мешает? Мне кажется, если бы сосед бухающую музыку врубил, от которой гул идет, было бы куда хуже. А если это днём происходит, не ночью, то рычагов воздействия не много.
13:46:31 03-05-2023
Надежда (12:46:27 03-05-2023) У нас этажом ниже живёт препаскуднейшая шавка,воет целыми дн... обратиться в полицию о "жестоком обращении с животным", это попадает. Ненадлежащее содержание, оставление в опасности, шум
13:55:58 03-05-2023
А что делать с бродячими собаками, которые чипированы, бегают по улицам.... ? Они должны людьми питаться????!!!! Кто придумывал и утверждал это Постановление?! Или у нас собираются построить новые приюты для бездомных животных??? Судя по всему, и не думают об этом.... Обрекают на смерть всех бездомных животных...И нас... "Гуманизм" во всем, одним словом!!! Тех, кто решает проблему стерелизации бездомных животных и т. п. (а это, между прочим, прямая обязанность наших властей) за свой счет (занимаясь, по сути, волонтерством), ещё и будут штрафовать???? Где логика????!!!! Не нашли ничего лучше, как в очередной раз за счет добропорядочных граждан пополнить казну! Молодцы!!! Лучше штрафуйте тех, кто выбрасывает этих бедных домашних животных (сейчас это никак не наказывается). Очень надеюсь, что во власти ещё остались порядочные люди... Ведь вы (власть), в конце концов, должны быть образцом для подражания (нравственность и все такое...)!!?! Иначе какие вы представители общества????!!!!!
13:59:20 03-05-2023
У нас этажом ниже живёт ---- а у нас этажом выше живут детишки... орут и топают по вечерам так, что в ушах звенит. А ниже дивут алкаши, которые... ну сами знаете. Что можно сделать? Ааааа, это другое...
14:02:26 03-05-2023
Налоги должны идти на дело,--- ну так речь и идет о реальном деле. Вой ваш по поводу бездомных собак прекратится, переклЮчитесь на кого то другого уже))
14:34:59 03-05-2023
Гость (14:02:26 03-05-2023) Налоги должны идти на дело,--- ну так речь и идет о реальном... Свои деньги куда хочешь трать. Но не надо другим людям навязывать свои хотелки.
14:03:04 03-05-2023
Почему всё сводится только к собакам, а где же про боевых хомячков, ниндзя-черепашек, Соня-мышь... Они гораздо опаснее
14:43:10 03-05-2023
Благодаря подвальным кошкам в домах нет (или меньше) крыс и мышей. А, исходя из стратегии поведения наших властей, у нас скоро в многоквартирных домах будет то же, что и в доме на Ленина (почти перед Краевой администрацией))))...... Крысы, мыши.... (прям по подъездам бегают....). И это центр города!!!!! Вот счастье то нас ждёт... Светлое будущее!!! Зато кошек и собак не будет))) Видимо, кто-то себя решил плодить))))
16:06:36 03-05-2023
Правда (14:43:10 03-05-2023) Благодаря подвальным кошкам в домах нет (или меньше) крыс и... Говорят конкретно про собак, но человек умудрился ещё и кошек сюда приплести, тут против кошек не одного коммента нет, вы к чему это, может ещё про инопланетян вспомните.