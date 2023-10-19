Какие сюрпризы и специальные номинации ждут участников "Народного знака качества"

Рассказываем, сколько компаний попали во второй этап народной премии и как он будет проходить

19 октября 2023, 09:45, ИА Амител

Уже совсем скоро в Алтайском крае назовут лучшие компании, торговые сети и любимые бренды жителей региона. Завершился первый этап премии "Народный знак качества". В течение месяца жители края сами номинировали на конкурс те компании, предприятия и сервисы, которые считают самыми-самыми. Всего на конкурс поступило 8810 заявок – значительно больше, чем в прошлом году.

Теперь стартует второй этап, где каждый житель нашего региона сможет проголосовать за лучших в своем деле. Сколько компаний попали во второй этап и как он будет проходить – смотрите в нашем видеосюжете.

00:52 Сколько компаний было заявлено в первом этапе и сколько из них прошли во второй этап. А также о том, какие из 15 номинаций оказались лидерами.

01:37 О том, как проголосовать за свою любимую компанию.

02:00 О сюрпризах для участников и специальных номинациях.

02:40 О специальной номинации и одноименной рубрике на радио Business FM Барнаул. И о том, кто сможет проголосовать в этой номинации.

03:32 Сколько продлится этап голосования, когда и где назовут имена победителей.

04:01 О том, что дает компаниям статус победителя премии "Народный знак качества".