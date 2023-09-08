Алтайский проект "Народный знак качества" получил признание на российском уровне

Он вошел в шорт-лист "Первого фестиваля рекламы"

08 сентября 2023, 12:15, ИА Амител

Народный знак качества / Фото: Дмитрий Днепровский

"Народный знак качества" – проект информационного портала amic.ru* и радиостанции Business FM* Барнаул – попал в шорт-лист "Первого фестиваля рекламы" в номинации "Лучшее массовое мероприятие".

Премия "Народный знак качества" масштабно прошла осенью 2022 года. Жители города и края выбирали самые любимые компании. Проект дал горожанам реальную возможность высказать свое мнение "о лучших из лучших", мотивируя местные бренды на честную конкуренцию и борьбу за любовь потребителей.

"Проект прошел успешно. В течение нескольких месяцев мы продолжали получать положительную обратную связь. Поэтому мы вместе с командой решили поделиться идеей премии и ее результатами с другими регионами и отправили заявку на "Первый фестиваль рекламы"*, – прокомментировала руководитель проекта, директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн Татьяна Бондарева.

Татьяна Бондарева / Фото: Дмитрий Днепровский

В прошлом году жители региона отдали более 74 тыс. голосов за любимые бренды. 639 компаний получили народное признание, а 23 – стали лучшими в своих номинациях.

В 2023 году "Народный знак качества" пройдет еще более масштабно. 14 сентября 2023 года amic.ru и Business FM Барнаул в третий раз запустят премию "Народный знак качества", чтобы каждый мог выразить свою симпатию любимой компании.





Награждение на проекте "Народный знак качества" в 2022 году / Фото: Дмитрий Днепровский

Номинировать бренды можно будет в 15 открытых номинациях на сайте народныйзнаккачества.рф (по одному в каждой номинации). Самые упоминаемые компании попадут в шорт-лист и в дальнейшем смогут стать лучшими по итогам финального голосования.

"Приятное совпадение, что победители фестиваля получат награды тоже 14 сентября, одновременно со стартом "Народного знака качества 2023". Будем считать это хорошим знаком и надеяться на высокую оценку нашей работы", – подытоживает Татьяна Бондарева.* "Первый фестиваль рекламы" – это проект Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), который проходит в формате профессионального конкурса. В ходе фестиваля оценивают креативную составляющую проекта в совокупности с качеством реализации и достигнутыми результатами согласно заявленной цели.

*Amic.ru ("Амик.ру"); Business FM ("Бизнес ЭфЭм").