По-настоящему любим. Какие возможности открывает премия "Народный знак качества"
Зачем обычному человеку голосовать за чей-то бизнес и как будут бороться с накруткой голосов
19 сентября 2023, 09:45, ИА Амител
С 14 сентября каждый житель Алтайского края может выдвинуть любимую компанию, магазин или предприятие на премию "Народный знак качества – 2023", которую проводит Медиагруппа FM-Продакшн, портал amic.ru и радио Business FM Барнаул. Премия проводится уже в третий раз. В прошлом году конкурс вызвал ажиотаж и среди бизнес-сообщества, и среди тех, кто пользуется их услугами. За призовые места велись настоящие баталии. Премия "Народный знак качества" – для кого она? Какой статус дает победителю, а также чем отличается конкурс в этом году и есть ли защита от накрутки голосов, в "Переговорке" на amic.ru рассказали главный редактор портала amic.ru Елена Пацар и руководитель проекта "Народный знак качества" Татьяна Бондарева.
Кто в "Переговорке"
Елена Пацар – главный редактор amic.ru, медиаконсультант. Родилась 7 июня 1984 года в Барнауле. Окончила филологический факультет Алтайского государственного университета. Сотрудничала с ведущими федеральными изданиями. Консультирует региональные медиапроекты. Преподает на кафедре теории и практики журналистики Алтайского государственного университета, проводит семинары и мастер-классы в сфере "новых медиа".
Татьяна Бондарева – окончила АлтГУ, специальность – "связи с общественностью". Директор по маркетингу FM-Продакшн. 20 лет работы в сфере маркетинговых коммуникаций B2B, B2C, последние пять лет – в медиаиндустрии (занимается развитием и продвижением брендов радиостанций Медиагруппы, amic.ru, digital-агентства Zavod), разрабатывает и управляет маркетинговыми проектами для внешних клиентов холдинга.01:41 Повод для гордости: премия "Народный знак качества" попала в шорт-лист крупнейшего российского рекламного фестиваля. После того как прошли съемки "Переговорки", стало известно, что премия взяла бронзу в номинации "Лучшее массовое мероприятие".
02:01 "Функция премии шире, чем могли себе представить". О том, для кого проводят эту премию – для бизнеса или для потребителей. А еще о том, в чем уникальность проекта. "Номинирует компанию на участие в премии и выбирает победителя – народ", – подчеркивают эксперты.
04:36 Об организаторах конкурса. Миссия портала amic.ru – дать возможность высказаться жителям Алтайского края. Миссия радиостанции Business FM Барнаул – позволить бизнесу заявить о себе. Кстати, в премии участвует не только крупный бизнес, но и небольшие компании, и даже стартапы.
07:28 О том, как будут выбирать победителей. Сначала на сайте "Народныйзнаккачества.рф" нужно подать заявку на участие компании в премии. Во второй этап конкурса – в шорт-лист – попадут 10 компаний. И тогда начнется битва, то есть голосование за лучших, которое продлится месяц. Главное отличие этого года – имена победителей назовут только на церемонии награждения.
11:17 "Будет более масштабно". Как в этом году будет проходить церемония вручения премии. А еще о планах на следующие годы. "Мы хотим, чтобы не только представители бизнеса присутствовали, но и те, кто голосовал. Поэтому есть мечта устроить праздник для всех", – рассказала Елена Пацар.
12:47 "Поругать проще. А мы захотели рассказать не только о негативе, но и о позитиве. И люди это поддержали". О том, зачем обычному жителю края тратить время и голосовать за какую-то компанию.
15:39 "Усиленная защита". Каким образом организаторы премии намерены бороться с возможной накруткой голосов при голосовании за победителя.
18:00 "Узнать уровень лояльности". Какие возможности участие в премии "Народный знак качества" открывает для бизнеса, даже если компания не стала победителем. И что дает статус победителя премии.
20:26 О том, когда состоится финал конкурса и кто получит приглашение на закрытую церемонию вручения премии.
21:29 Где узнать все новости о ходе премии.
10:29:50 19-09-2023
Елена Викторовна - красивая ))
12:06:38 19-09-2023
Не то слово, она просто великолепна!
13:25:57 19-09-2023
Посмотрела список номинантов и уже наметила пару кафе, в которые хочу зайти. А еще увидела грузинские радости))) только из-за названия надо заказать)))
14:05:10 19-09-2023
такие приятные вещи говорят, все так по доброму, хочется верить что все и правда честно. пошла на сайт.
14:09:36 19-09-2023
А будет видно количество голосов? В некоторых номинациях количество компаний зашкаливает - как понять, кто лидирует, а кто не проходит в топ-10?
16:39:26 19-09-2023
Гость (14:09:36 19-09-2023) А будет видно количество голосов? В некоторых номинациях кол... А будет видно количество голосов? Нет не будет, только % и не весь период. В конце они будут скрыты. Если речь речь идет об этапе номинаций, то сейчас можно посмотреть только списки компаний, которые номинированы. Понять, кто попадет в топ-10, могут только организаторы.
14:30:21 19-09-2023
Такие премии для нашего города - прикольно и важно) Конкуренция, забота о клиентах делает компании лучше
15:24:15 19-09-2023
Все коменты на одно лицо) на пацарское)
16:03:28 19-09-2023
Гость (15:24:15 19-09-2023) Все коменты на одно лицо) на пацарское)... Елена Пацар икает от комментов в этоп посте)
16:00:45 19-09-2023
я в этом не виноват
09:49:51 20-09-2023
Очень настораживает отсутствие возможности видеть, как реально происходит рост числа голосов, продвижение в топ-10..Всё это позволяет думать о последующей необходимой "коррекции" в пользу определённых компаний...Далеко от прозрачности процесса, очень далеко!(
08:07:25 21-09-2023
Маруся (09:49:51 20-09-2023) Очень настораживает отсутствие возможности видеть, как реаль... Количество заявок не показывается намеренно для исключения лишнего ажиотажа и сохранения объективности. Все поданные жителями города заявки учитываются и в ТОП-10 попадут действительно те компании, которые были номинированы наибольшее количество раз
19:32:17 20-09-2023
Ребята, очень классная идея!!! В прошлом году поздно увидела этот конкурс, но в этом уже номинировала свои любимые компании! Буду следить за ходом! Спасибо, что организовали такой проект для всех!