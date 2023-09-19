Зачем обычному человеку голосовать за чей-то бизнес и как будут бороться с накруткой голосов

19 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

С 14 сентября каждый житель Алтайского края может выдвинуть любимую компанию, магазин или предприятие на премию "Народный знак качества – 2023", которую проводит Медиагруппа FM-Продакшн, портал amic.ru и радио Business FM Барнаул. Премия проводится уже в третий раз. В прошлом году конкурс вызвал ажиотаж и среди бизнес-сообщества, и среди тех, кто пользуется их услугами. За призовые места велись настоящие баталии. Премия "Народный знак качества" – для кого она? Какой статус дает победителю, а также чем отличается конкурс в этом году и есть ли защита от накрутки голосов, в "Переговорке" на amic.ru рассказали главный редактор портала amic.ru Елена Пацар и руководитель проекта "Народный знак качества" Татьяна Бондарева.

Кто в "Переговорке"



Елена Пацар – главный редактор amic.ru, медиаконсультант. Родилась 7 июня 1984 года в Барнауле. Окончила филологический факультет Алтайского государственного университета. Сотрудничала с ведущими федеральными изданиями. Консультирует региональные медиапроекты. Преподает на кафедре теории и практики журналистики Алтайского государственного университета, проводит семинары и мастер-классы в сфере "новых медиа".



Татьяна Бондарева – окончила АлтГУ, специальность – "связи с общественностью". Директор по маркетингу FM-Продакшн. 20 лет работы в сфере маркетинговых коммуникаций B2B, B2C, последние пять лет – в медиаиндустрии (занимается развитием и продвижением брендов радиостанций Медиагруппы, amic.ru, digital-агентства Zavod), разрабатывает и управляет маркетинговыми проектами для внешних клиентов холдинга.01:41 Повод для гордости: премия "Народный знак качества" попала в шорт-лист крупнейшего российского рекламного фестиваля. После того как прошли съемки "Переговорки", стало известно, что премия взяла бронзу в номинации "Лучшее массовое мероприятие".

02:01 "Функция премии шире, чем могли себе представить". О том, для кого проводят эту премию – для бизнеса или для потребителей. А еще о том, в чем уникальность проекта. "Номинирует компанию на участие в премии и выбирает победителя – народ", – подчеркивают эксперты.

04:36 Об организаторах конкурса. Миссия портала amic.ru – дать возможность высказаться жителям Алтайского края. Миссия радиостанции Business FM Барнаул – позволить бизнесу заявить о себе. Кстати, в премии участвует не только крупный бизнес, но и небольшие компании, и даже стартапы.

07:28 О том, как будут выбирать победителей. Сначала на сайте "Народныйзнаккачества.рф" нужно подать заявку на участие компании в премии. Во второй этап конкурса – в шорт-лист – попадут 10 компаний. И тогда начнется битва, то есть голосование за лучших, которое продлится месяц. Главное отличие этого года – имена победителей назовут только на церемонии награждения.

11:17 "Будет более масштабно". Как в этом году будет проходить церемония вручения премии. А еще о планах на следующие годы. "Мы хотим, чтобы не только представители бизнеса присутствовали, но и те, кто голосовал. Поэтому есть мечта устроить праздник для всех", – рассказала Елена Пацар.

12:47 "Поругать проще. А мы захотели рассказать не только о негативе, но и о позитиве. И люди это поддержали". О том, зачем обычному жителю края тратить время и голосовать за какую-то компанию.

15:39 "Усиленная защита". Каким образом организаторы премии намерены бороться с возможной накруткой голосов при голосовании за победителя.

18:00 "Узнать уровень лояльности". Какие возможности участие в премии "Народный знак качества" открывает для бизнеса, даже если компания не стала победителем. И что дает статус победителя премии.

20:26 О том, когда состоится финал конкурса и кто получит приглашение на закрытую церемонию вручения премии.

21:29 Где узнать все новости о ходе премии.